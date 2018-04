181 anos da Polícia Militar do Amazonas são evidenciados pelo Legislativo Parintinense

Parabenizações, aplausos, reconhecimento e cobranças. Esses sentimentos marcaram a Sessão Especial em homenagem ao aniversário de 181 anos da Polícia Militar do Amazonas, promovida pelo Poder Legislativo Parintinense. A solenidade contou com a presença dos Policiais Militares do Batalhão Tupinambarana, representantes da Marinha do Brasil e do Poder Judiciário, bem como de familiares dos homenageados.

Emocionado, o vereador Cabo Linhares parabenizou a todos os Policiais do Amazonas, em especial aos parintinenses. O autor da propositura reconheceu e agradeceu a atuação dos militares, mas também usou a Tribuna da Câmara para demonstrar indignação com as dificuldades enfrentadas por estes profissionais.

Linhares lamentou a precariedade do prédio do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins e das condições de trabalho dos militares, principalmente em relação aos Policiais que são designados a atuar por mais de 15 dias em cidades como Maués, Nhamundá e Boa Vista do Ramos. “Precisamos mostrar ao poder público que nós temos força e representantes para lutar pela nossa causa. Estou vereador, mas sou Cabo da Polícia Militar da Reserva com orgulho”, afirmou.

30 anos de serviços prestados na Polícia Militar, a Sargento Sylma afirmou nunca imaginar que discursaria na Tribuna da Câmara de Parintins. “Estou muito emocionada, mas quero deixar minha mensagem a todos vocês (Policiais Militares), para que tenham amor pelo que fazem, pois me orgulho de vestir essa farda. Minhas palavras são poucas, porém são sinceras e tenho tanto orgulho de ser Policial Militar que não quero me desvincular do sangue da Polícia, porque minha família são os militares”, afirmou. A Sargento Sylma é a primeira Policial Feminina a ser destacada no interior do Estado do Amazonas e hoje coordena o programa social Pelotão Mirim.

O 2º Sargento Gildo Assis, Coordenador do PROERD em Parintins, evidenciou que o programa social já formou mais de 30 mil alunos no enfrentamento aos crescentes índices de consumo de drogas e violência. Destacou ficar orgulhoso ao encontrar ex-alunos do PROERD trabalhando e cursando faculdade, o que demonstra a importância desse projeto para crianças e jovens dizerem não as drogas.

O Tenente Coronel Valadares Júnior afirmou que cada Policial Militar, apesar das adversidades, devem fazer seu papel para amenizar a violência em Parintins. “Muitos dizem que estamos enxugando gelo. Que seja. Mas nós temos que ser profissionais e fazer nossa parte. Se tivermos que prender um bandido 30 vezes, nós vamos prender, prender e prender de novo e de novo. Pois trabalharmos dentro do que está previsto para a PM fazer”, frisou Valadares.

O Comandante do Batalhão Tupinambarana, Tenente Coronel Luiz Alberto Passos Navarro, pediu para os Policiais Militares amarem a farda que usam. “Quero dizer que todos podem contar com o novo comando e agradeço ao parlamento municipal pela oportunidade e reconhecimento. Espero que haja mais. vamos tocar em frente, porque Parintins merece”, disse Navarro.

A Secretária da Semasth, Zeila Cardoso, também representou os familiares dos Policiais Militares de Parintins. Casada com um militar, Zeila relatou de forma emocionada a importância do papel desses profissionais para a sociedade e o quanto foi necessário eles receberem reconhecimento.

Durante a Sessão Especial, o vereador Cabo Linhares entregou Moções de Aplausos e Parabenizações aos Policiais Militares de Parintins pelas operações realizadas no município. Ele evidenciou o engajamento de cada militar para garantir a segurança pública dos parintinenses.

Também prestigiaram a solenidade os vereadores Beto Farias (PODEMOS), Marcos da Luz (PRB), Bertoldo Pontes (PSL) e Vanessa Gonçalves (PROS). A Secretária da Semasth, Zeila Cardoso, representou o Poder Executivo nesta Sessão Especial.

Texto e Fotos: Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins