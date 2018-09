14 clubes lutarão pelo título do Parintinzão em 2018

Amazonas, América, Botafogo, Bom Socorro do Zé Açú, Corinthians do Aninga, Estrela do Norte, Nacional, Náutico, Santos, São Paulo do Paulo Corrêa, São Cristóvão, Santa Luzia, Sul America e JAC Clube são os 14 clubes que lutarão pelo título do Campeonato Parintinense de Futebol, Parintinzão em 2018.

De acordo com o presidente da Associação da Liga Esportiva de Parintins (ALEPIN), professor Carlos Meireles, a competição mais uma vez terá o apoio da Prefeitura Municipal com o apoio logística através dos coordenadores da Comjel. No 22 de setembro acontece no Estádio Tupy Cantanhede o torneio início envolvendo as 14 equipes que disputarão o título esse ano.

Em reunião no início da semana entre os dirigentes dos clubes, diretores da Alepin, coordenadores da Comjel, Valdete Prestes e do estádio, Edgar Gavião ficou definido os jogos para as noites de terças, quintas e sábados. “Pedimos a contribuição da população para reerguer o nosso futebol, comparecendo ao estádio nas noites de jogos. Esse apoio é importante para nossa juventude que estar ociosa. Os nossos melhores atletas precisam desse apoio para crescer, principalmente dos comerciantes, empresários e pessoas abnegadas que gostam do esporte”, reitera.

Dentre as dificuldades enfrentadas pela Alepin, Carlos Meireles cita a organização futura da liga e dos clubes que compõem a primeira divisão do futebol local, além de muitos jogadores de campeonatos de bairros (segunda divisão) jogarem na primeira divisão e vice-versa. “Essa situação, compromete o rendimento dos nossos atletas em campo, pela falta de treinamento e trabalho específico, resultando no baixo índice do nosso futebol. Antigamente, quem jogava na primeira divisão, não podia jogar nos campeonatos de bairros. Isso dificulta até os dirigentes de clubes montarem suas equipes”, conclui Meireles.

Kedson Silva/JI/Comjel