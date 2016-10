Na sessão ordinária desta terça-feira, 04 de outubro, o vereador Rai Cardoso (PMDB) declarou perder as eleições municipais de 2016 de cabeça erguida, sem guardar rancor de ninguém. Cabeça agradeceu os votos conquistados nesta sexta eleição em que ele participa. O peemedebista também agradeceu a votação dada a irmã dele, a empresária Márcia Baranda (PMDB), a qual era candidata a Prefeita de Parintins.

/// A vereadora Karine Brito (PHS) agradeceu aos seus familiares e amigos pelo reconhecimento nas eleições de 2016. Ela agradeceu aos bairros, comunidades rurais e mulheres de Parintins pela expressiva votação e frisou que sai do parlamento com o sentimento de dever cumprido.

/// O vereador Gelson Moraes (PSD) manifestou contentamento com os mais de 700 votos conquistados nas eleições de 2016. Moraes agradeceu os seus familiares, amigos e classes trabalhadoras por reconhecerem seu trabalho e depositarem nas urnas votos de confiança. O parlamentar disse estar decepcionado com algumas situações políticas, mas afirmou que cumprirá seu mandato em defesa do povo.

/// Maildson Fonseca (PSDB) agradeceu a Deus, sua família e seus amigos por ser o vereador mais votado nas eleições municipais de forma consecutiva. Frisou que isso aumenta sua responsabilidade diante da população parintinense, mas também reconhece que atuou e trabalhou arduamente para alcançar essa conquista. O vereador Maildson Fonseca também parabenizou a atuação dos demais vereadores e agradeceu nominalmente cada parlamentar pelo empenho e dedicação em defesa dos parintinenses.

/// O vereador Nelson Campos (PRTB) ressaltou sair do parlamento com o sentimento do dever cumprido em honrar o voto de cada um dos parintinenses que lhe deu mandato nesta Legislatura. Campos destacou fazer um trabalho de comprometimento com o povo, principalmente por aqueles que não têm vez nem voz.

/// O vereador Mateus Assayag (PR) agradeceu a sua família, amigos e ao povo parintinense pela expressiva votação nas eleições municipais de 2016 que lhe dá a oportunidade de atuar por mais quatro anos em defesa dos interesses de Parintins. Assayag demonstrou contentamento com o pleito eleitoral deste ano, uma vez que os parintinenses reconheceram sua atuação e trabalho parlamentar neste mandato.

/// O vereador Rildo Maia (PMDB) destacou respeitar a decisão do povo parintinense com relação ao recado dado nas eleições de 2016. O peemedebista também citou algumas Leis de autoria dele que deverão ser cumpridas pela próxima gestão municipal e também pelo Legislativo Parintinense.

/// O vereador Ernesto de Jesus (PEN) agradeceu as famílias da zona rural e urbana do município de Parintins pela votação no pleito deste ano. Cabo Ernesto afirmou que continuará fazendo política social, em benefício de todas as famílias parintinenses.

/// O vereador Juliano Santana (PDT) lamentou não poder participar das eleições municipais de 2016, porém agradeceu ao povo parintinense por lhe conceder dois mandatos. Petro Velho também destacou atuar incansavelmente pela melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Parintins.

/// O Presidente da Câmara Everaldo Batista (PROS) agradeceu as famílias da zona rural pela expressiva votação de votos no pleito de 2016. Disse que caminhou sozinho nessa eleição, em relação a candidato a prefeito, destacando que seus votos foram conscientes e que continuará sendo oposição ao que não é certo.

