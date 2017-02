Vereadores participam de entrega de Kits Bebê para 88 grávidas parintinenses

De acordo com Maildson Fonseca, é imprescindível retomar as ações sociais no município de Parintins, as quais foram esquecidas pela administração passada

Com o objetivo de fortalecer o compromisso da administração pública municipal em acompanhar e prestar assistência às grávidas, a Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (SEMASTH), entregou Kits Bebê para 88 grávidas da zona urbana e rural de Parintins. O evento aconteceu no Centro do Idoso Pastor Lessa na manhã deste dia 17 de fevereiro e contou com a participação do Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB), da vereadora Maria Alencar (PSD), dos vereadores Afonso Caburi (PTB), Bertoldo Pontes (PSL), Cabo Linhares (PEN), Marcos da Luz (PRB) e Tião Teixeira (PTB), do Prefeito de Parintins Bi Garcia (PSDB), do Vice Tony Medeiros (PSL), da Primeira-dama Michele Garcia e de secretários municipais.

De acordo com Maildson Fonseca, é imprescindível retomar as ações sociais no município de Parintins, as quais foram esquecidas pela administração passada. “O Poder Legislativo estará em parceria com o Executivo para fazermos o bem a esta sociedade. O papel do vereador é fiscalizar o Executivo, porém isso não nos impede de estarmos juntos em ações que venham beneficiar o povo de Parintins”, frisou Fonseca.

Segundo ele, os cidadãos parintinenses merecem atenção, respeito e carinho por parte do poder público, o que será retomado nesta gestão. “Tratar bem as pessoas é exatamente olhar para todas as vertentes dentro do município. É olhar para a criança, o jovem, o adulto, o idoso, enfim, hoje estamos destacando as grávidas. O nosso incentivo é para que elas façam as cinco consultas necessárias do pré-natal. Esse acompanhamento é fundamental para cuidar das mães e dos bebês”, destacou.

A Primeira-dama Michele Valadares Garcia ressaltou a preocupação da administração municipal com a saúde das mães e bebês parintinenses. Ela frisou a importância das grávidas visitarem os Postos de Saúde para realizar o pré-natal. Segunda Michele, essa ação social tem vínculo forte com a saúde das grávidas. Michele Valadares ainda sorteou três grávidas, sendo duas da sede do município e uma da comunidade rural Simeão Socorro, para receberem a construção de quartos para os bebês.

O Prefeito de Parintins Bi Garcia enalteceu que esse ato é uma ação social e de saúde. “Nossa ação é de amor e o nosso governo volta a cuidar bem das pessoas. Esse projeto foi idealizado pela Michele e garante que as mães tomem os cuidados necessários para ter um parto saudável. Nós temos a responsabilidade de cuidar bem de vocês”, afirmou Garcia.

As 88 grávidas presentes no evento também dialogaram com a Médica Obstetra Artemísia Pessoa Manso sobre a importância do pré-natal. Segundo Artemísia, o acompanhamento do pré-natal reduz os riscos da gravidez, parto e pós-parto e garante o nascimento de bebês saudáveis. Os Kits Bebê são compostos por 1 bolsa, 1 banheira infantil, toalhas, cueiros, fraldas descartáveis, lenços umedecidos, conjunto de saboneteiras, sabonetes, jogo de alfinetes, sapatinhos, luvas, mamadeiras, cotonete, jogos de roupas e chupeta.

