Vereadores participam de coletiva de imprensa sobre maquinário da administração municipal

A coletiva aconteceu na Usina de Asfalto do município e contou com a participação da imprensa local, secretários e coordenadores municipais

O Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) e os vereadores Telo Pinto (PSDB), Renei Serrão (PR), Afonso Caburi (PTB) e Tião Teixeira (PTB) participaram na manhã desta quarta-feira, 25 de janeiro, de uma coletiva de imprensa realizada pelo Prefeito de Parintins Bi Garcia (PSDB). A coletiva aconteceu na Usina de Asfalto do município e contou com a participação da imprensa local, secretários e coordenadores municipais.

A pauta da entrevista coletiva foi repassar informações sobre o descaso da ex-administração municipal com o patrimônio público de Parintins. De acordo com Bi Garcia, a população parintinense precisa estar ciente da irresponsabilidade da gestão passada com os investimentos e quadro de maquinário da administração municipal.

“Equipamentos que deixamos para as secretarias e recebemos de administrações passadas estão sucateados. Percebemos claramente o total descaso e abandono da administração pública com o patrimônio do povo de Parintins. Parece que passou um furacão de corrupção na cidade e que dilapidou todo o patrimônio público municipal”, lamentou Garcia.

O Prefeito de Parintins informou que está formalizando processo, através da Procuradoria do Município, no sentido de solicitar indenização do Ex-prefeito pelo descaso com o patrimônio dos parintinenses. “É prejuízo para a administração pública e principalmente para o povo de Parintins, e isso é inaceitável”, disse.

O Presidente da Câmara Maildson Fonseca enfatizou a importância de equipamentos como ambulâncias, ambulanchas, caminhões, carros coletores de lixo, etc., os quais poderiam ser utilizados pelo poder público para atender a demanda dos parintinenses. “Apesar dos poderes serem independentes nós precisamos estar sempre em sintonia para que o município possa ser beneficiado. Estamos solidários ao Executivo pela forma que o município foi repassado e vamos estar à disposição para dar o suporte legal e necessário para que a administração possa beneficiar o povo”, frisou.

O vereador Renei Serrão afirmou que o descaso da ex-gestão com o quadro maquinário da administração municipal prejudicou principalmente as famílias da zona rural, inclusive os moradores do Mocambo. “O nosso Mocambo passou por muitas dificuldades nesses quatro anos e nós precisamos firmar parceria com o Prefeito e demais secretários para que possamos ajudar nessa gestão a reconstruir a cidade e também as comunidades da zona rural”, enfatizou Renei.

O vereador Telo Pinto disse que o Legislativo passa a ter conhecimento real da situação do município de Parintins e dialoga com o Executivo em busca de soluções para tais problemas. “Encontramos muitas máquinas deterioradas e isso causa tristeza, pois trata-se de patrimônios públicos que tanto serviram a comunidade. Infelizmente isso tudo terá que ser passado à Câmara para fazer doação ou venda dessas sucatas, as quais não servem para nada. Se o município for investir recursos para recuperá-los vai gastar muito mais dinheiro. Então, estamos tristes com essa realidade complicada e sempre estaremos à disposição do poder público para colaborar e ajudar a reerguer esse município que tanto nós amamos”, enalteceu Telo.

O Prefeito Bi Garcia anunciou ainda viagem nesta quarta-feira para Manaus com o objetivo de dialogar com o Governador José Melo (PROS) em busca de investimentos e recursos para Parintins. O Presidente da Câmara Maildson Fonseca assumirá o comando do Executivo.

Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Comentários

comentários