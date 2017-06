Vereadores participam de cerimônia de passagem de comando do 11º Batalhão de Polícia de Parintins

O major Juan Pablo Moraes Morrilas assume o Batalhão Tupinambarana no lugar do tenente-coronel Valadares Júnior.

Os vereadores do Legislativo Parintinense participaram neste dia 19 de junho da cerimônia de passagem de comando do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins. O major Juan Pablo Moraes Morrilas assume o Batalhão Tupinambarana no lugar do tenente-coronel Valadares Júnior.

A solenidade aconteceu na Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo e contou com a presença do Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB), dos vereadores Afonso Caburi (PTB), Bertoldo Pontes (PSL), Beto Farias (PTN), Cabo Linhares (PEN), Marcos da Luz (PRB), Maria Alencar (PSD), Renei Serrão (PR), Telo Pinto (PSDB), Tião Teixeira (PTB) e Vanessa Gonçalves (PROS); do Prefeito Bi Garcia (PSDB); do Vice-prefeito Tony Medeiros (PSL); do Comandante Geral da PM David Brandão; de autoridades do Judiciário, da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro; Policiais Militares e da população em geral.

O tenente-coronel Valadares Júnior, comandante substituído, atuou durante quatro anos e cinco meses no 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins. Em seu discurso, Valadares Júnior agradeceu a oportunidade de atuar em Parintins. “Meu discurso é de agradecimento. Sinto-me honrado em servir aqui e agradeço essa terra por acolher a mim e minha família. Também agradeço as parcerias firmadas com órgãos municipais e demais instituições públicas e privadas. Por fim, agradeço o empenho e trabalho de cada Policial Militar de Parintins”, destacou o tenente-coronel.

O major Juan Pablo Moraes Morrilas, comandante substituto, ressaltou estar honrado em trabalhar na cidade de Parintins. Para Morrilas, será um grande desafio atuar no 11º Batalhão de Polícia Militar. “Gostaria de agradecer o voto de confiança do Comando Geral e me sinto honrado. Esse convite, aceito, nós recebemos como desafio, considerando que Parintins e os demais municípios dessa jurisdição são de extrema importância no cenário político, econômico e social do Estado. Nós vamos fazer mais, muito mais por Parintins”, frisou o major.

O Presidente da Câmara Maildson Fonseca agradeceu o trabalho desenvolvido pelo tenente-coronel Valadares Júnior e desejou boa atuação ao major Juan Pablo Morrilas. “Parintins hoje vive um momento delicado com relação à segurança, apesar do grande empenho do Comandante Valadares. Por isso, desejamos boa sorte ao novo Comandante e que ele traga novas estratégias para facilitar o trabalho da Polícia Militar no município de Parintins”, disse.

O Vice-presidente Beto Farias enalteceu que a cidade de Parintins vive um momento especial com a troca de comando. “O tenente-coronel Valadares Júnior deu uma contribuição significativa para Parintins. Que o major Juan Pablo Morrilas possa dar sequencia a esse trabalho. Nós, como Poder Legislativo, prestigiamos esse momento para dar boas vindas ao novo Comandante”, afirmou.

O vereador Cabo Linhares destacou a atuação, empenho e responsabilidade do tenente-coronel Valadares Júnior com a segurança pública em Parintins. “Vale ressaltar que foi o tenente-coronel Valadares quem efetivou o uso do capacete em Parintins, o que é adotado até hoje. Esperamos que o major Morrilas possa fazer um novo policiamento em Parintins”, frisou.

