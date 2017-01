Vereadores e Secretário de Obras vistoriam Lixeira e equipamentos abandonados

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Eles observaram as reais condições de bens públicos e dialogaram em busca de soluções para resolver essas problemáticas

O Vice-presidente da Câmara Beto Farias (PTN), os vereadores Afonso Caburi (PTB), Bertoldo Pontes (PSL), Cabo Linhares (PEN) e Tião Teixeira (PTB) e o Secretário Municipal de Obras Mateus Assayag vistoriaram na tarde desta quinta-feira, 12 de janeiro, os carros, caminhões e equipamentos abandonados na usina de asfalto do município e também estiveram na Lixeira Pública de Parintins. Eles observaram as reais condições desses bens públicos e dialogaram em busca de soluções para resolver essas problemáticas.

O vereador Tião Teixeira lamentou a falta de responsabilidade com o dinheiro público das famílias parintinenses. “Observamos um verdadeiro cemitério de carros. Sendo uma lástima tanto dinheiro público jogado fora”, comentou.

O vereador Cabo Linhares destacou a importância desses equipamentos, como caminhões, carros coletores de lixo e ambulâncias, os quais poderiam ser utilizados pelo poder público para atender a demanda da população. O vereador Bertoldo Pontes disse que as patrulhas agrícolas abandonadas e os caminhões que escoavam a produção das famílias de Vila Amazônia e Zé Açu poderiam estar contribuindo com a renda dos produtores e beneficiando o consumidor parintinense.

O Secretário Municipal de Obras Mateus Assayag lamentou os equipamentos desta pasta estarem sucateados e frisou o compromisso dele e dos parlamentares em resolver essa situação. “Alguns desses equipamentos estamos tentando recuperar e outros infelizmente não têm jeito, pois o custo para fazer a recuperação não vale a pena. Estamos reunindo todas as informações e dados com comprovações fotográficas e filmagens para fazer denúncias. Cabe à justiça responsabilizar quem tiver que responsabilizar. Acompanhamos também com os colegas vereadores uma visita na lixeira para que possamos mostrar a eles a situação complicada e crítica que está aqui. Não apenas a situação de entulhos nas ruas, mas também estamos cuidando da situação da lixeira, porque se não tomarmos uma providência urgente fica inviabilizado até mesmo o uso dela. O prefeito Bi Garcia já autorizou que fizéssemos algumas ações paliativas na lixeira e estamos fazendo a desobstrução das vias de acesso e assim que concluirmos o mutirão vamos fazer novamente a forragem da lixeira e diminuir os problemas”, ressaltou Assayag.

Texto: Mayara Carneiro

Fotos: Gerlean Brasil

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Comentários

comentários