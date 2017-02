Vereadores definem comissões da Câmara Municipal de Parintins

Neste dia 21 de fevereiro os vereadores do Poder Legislativo de Parintins definiram a formação das Comissões Permanentes da Câmara Municipal para o biênio 2017-2018. De acordo com o Capítulo XI do Regimento Interno da Câmara, as comissões tem a finalidade de examinar matéria em tramitação na Câmara e emitir pareceres sobre a mesma, ou de proceder a estudos sobre assuntos de natureza essencial ou ainda de investigar determinados fatos de interesse da administração.

As comissões ficaram assim compostas:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS –

Presidente: Maria Alencar – Nêga (PSD)

Membros: Marcos da Luz (PRB) e Cabo Linhares (PEN)

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO –

Presidente: Pastor Beto Farias (PTN)

Membros: Marcos da Luz (PRB), Cabo Linhares (PEN) e Bertoldo Pontes (PSL)

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO –

Presidente: Bertoldo Pontes (PSL)

Membros: Marcos da Luz (PRB) e Maria Alencar – Nêga (PSD)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO –

Presidente: Cabo Linhares (PEN)

Membros: Afonso Caburi (PTB) e Tião Teixeira (PTB)

COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL –

Presidente: Marcos da Luz (PRB)

Membros: Pastor Beto Farias (PTN) e Cabo Linhares (PEN)

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, AGRÁRIA E ABASTECIMENTO –

Presidente: Renei Mocambo (PR)

Membros: Afonso Caburi (PTB) e Tião Teixeira (PTB)

COMISSÃO DE CULTURA, TURISMO E ARTES –

Presidente: Marcos da Luz (PRB)

Membros: Vanessa Gonçalves (PROS) e Bertoldo Pontes (PSL)

COMISSÃO DE ÉTICA –

Presidente: Pastor Beto Farias (PTN)

Membros: Maria Alencar – Nêga (PSD) e Tião Teixeira (PTB)

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA E DEFESA DO CONSUMIDOR –

Presidente: Vanessa Gonçalves (PROS)

Membros: Bertoldo Pontes (PSL) e Renei Mocambo (PR)

COMISSÃO DA MULHER, DAS FAMÍLIAS E DOS IDOSOS –

Presidente: Maria Alencar – Nêga (PSD)

Membros: Vanessa Gonçalves (PROS) e Tião Teixeira (PTB)

COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL –

Presidente: Telo Pinto (PSDB)

Membros: Vanessa Gonçalves (PROS) e Afonso Caburi (PTB)

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA –

Presidente: Cabo Linhares (PEN)

Membros: Maria Alencar – Nêga (PSD) e Vanessa Gonçalves (PROS)

COMISSÃO DE DIREITO DAS CRIANÇAS, DO ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE –

Presidente: Afonso Caburi (PTB)

Membros: Telo Pinto (PSDB) e Renei Mocambo (PR)

COMISSÃO DO SETOR PRIMÁRIO, ABASTECIMENTO E POLÍTICAS RURAIS

Presidente: Tião Teixeira (PTB)

Membros: Pastor Beto Farias (PTN) e Bertoldo Pontes (PSL)

