Vereadores de Parintins finalizam curso de Noções Básicas de Técnicas Legislativas

Todos compreenderam a importância da responsabilidade e do cuidado na elaboração de Projetos de Lei, Requerimentos e Moções

Com o objetivo de fortalecer as diretrizes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Parintins e da Lei Orgânica do Município, o Poder Legislativo Parintinense concluiu nesta quinta-feira, 12 de janeiro, o curso de Noções Básicas de Técnicas Legislativas. O curso foi direcionado a vereadores e assessores parlamentares e iniciou no dia 09 de janeiro.

Todos compreenderam a importância da responsabilidade e do cuidado na elaboração de Projetos de Lei, Requerimentos e Moções. Também observaram a necessidade de cumprir a legislação vigente e o direcionamento das ações dos integrantes deste Poder.

Os vereadores Afonso Caburi (PTB), Bertoldo Pontes (PSL), Beto Farias (PTN), Cabo Linhares (PEN), Renei Serrão (PR), Marcos da Luz (PRB), Maria Alencar (PSD), Telo Pinto (PSDB), Tião Teixeira (PTB) e Vanessa Gonçalves (PROS) e seus assessores participam do curso. De acordo com o Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB), o curso de Noções Básicas de Técnicas Legislativas promovido pela Câmara Municipal de Parintins tem a finalidade de aperfeiçoar o cumprimento das diretrizes parlamentares para garantir a ordenação social.

O Vice-presidente Beto Farias avaliou como positiva as discussões e dinâmicas do curso. Segundo ele, a elaboração das Leis interfere direta e indiretamente no cotidiano da população parintinense, daí a importância das orientações ministradas pela assessoria jurídica do Legislativo.

Mayara Carneiro

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Comentários

comentários