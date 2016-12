Vereadores da 17ª Legislatura ensaiam solenidade de posse no Plenário da Câmara

As vereadoras Vanessa Gonçalves e Maria Alencar e os vereadores Marcos da Luz, Maildson Fonseca, Beto Farias, Cabo Linhares, Tião Teixeira, Afonso Caburi, Bertoldo Pontes, Mateus Assayag e Telo Pinto participaram do ensaio

Na manhã desta sexta-feira, 30 de dezembro, os vereadores eleitos à 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Parintins ensaiaram o roteiro da Sessão Solene de posse dos parlamentares e da eleição da Mesa Diretora. As vereadoras Vanessa Gonçalves e Maria Alencar e os vereadores Marcos da Luz, Maildson Fonseca, Beto Farias, Cabo Linhares, Tião Teixeira, Afonso Caburi, Bertoldo Pontes, Mateus Assayag e Telo Pinto participaram do ensaio.

No dia da posse o vereador Marcos da Luz comandará os trabalhos legislativos, por ser o vereador mais idoso entre os presentes, de acordo com o Regimento Interno do Legislativo Parintinense. O vereador Mateus Assayag será o secretário para auxiliar Marcos da Luz nos trabalhos.

Cada vereador ocupou seu devido lugar no Plenário e seguiram o roteiro da solenidade. Ensaiaram a entrega de seus diplomas e declaração de bens, repassando-os ao secretário. Também proferiram o juramento regimental.

A Sessão Solene de posse dos vereadores da 17ª Legislatura será no dia 1º de janeiro de 2017, as 16h00min, na Câmara Municipal de Parintins. Assim como acontecerá a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2017/2018 com a escolha do Presidente, Vice-presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário.

