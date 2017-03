Vereadoras prestigiam ação em homenagem às Garis de Parintins no SENAC

As vereadoras Vanessa Gonçalves (PROS) e Maria Alencar (PSD) juntamente com os vereadores Afonso Caburi (PTB) e Renei Mocambo (PR) participaram neste dia 08 de março de programação especial no SENAC Parintins alusiva ao Dia Internacional da Mulher. O Prefeito em Exercício Tony Medeiros (PSL) e a Secretária Extraordinária Michele Valadares também participaram do evento que homenageou as Garis do município de Parintins. Em 2017 o tema foi denominado “Sou Gari, Sou Mulher”, e disponibilizou ações de embelezamento e saúde, palestra, oficina, orientações, entre outras atividades.

Vanessa Gonçalves parabenizou a direção do SENAC local pela iniciativa em render homenagens a todas as mulheres que trabalham como Garis em Parintins. Para ela, essas profissionais merecem um dia de ações especiais, pois atuam com amor e carinho por esta terra. “Quero parabenizar a cada mulher parintinense, em especial as nossas Garis. Hoje é um dia de luta, de reflexão, mas também é um dia em que podemos cuidar um pouco mais de nós mesmas. Hoje voltaremos para casa sendo uma nova mulher, porque deixaremos de lado a cozinha e os filhos para nos cuidar. Estaremos com nossa alto estima elevada, já que estamos bem e felizes”, frisou.

A vereadora Nêga colocou a Comissão da Mulher à disposição do SENAC e da sociedade em geral. Ela também agradeceu o amor das mulheres Garis por Parintins e ressaltou o zelo que elas têm por este município. “Não há tradução maior do que mulher, porque mulher sabe ser mulher. Conseguimos ser mãe, dona de casa, dar conta do marido, dos filhos e consegue ser filha também. Então, carrego com muito orgulho poder ser mulher. Desejo a todas um lindo dia”, afirmou.

A senhora Francimar Ferreira da Silva, ao representar as Garis de Parintins, agradeceu a homenagem e leu uma mensagem a essas mulheres batalhadoras. “As mulheres são fantásticas, complexas e lindas de uma forma geral, mas as mulheres que trabalham comigo são muito mais. A todas vocês, queridas colegas, desejo um feliz Dia da Mulher. Porque vocês não precisam de salto alto para serem grandes, pois são determinadas e competentes. Vocês merecem todos os elogios”, destacou.

A Gerente do SENAC Parintins Jocemilda Viana informou que a homenagem às Garis Parintinenses deu-se por três motivos: ser número expressivo em relação ao homem; por ser notória que a limpeza da cidade melhorou e por estas mulheres carregarem vários papéis sociais e econômicos. “Esse grupo de trabalhadoras é muito importante e imprescindível para nossa sociedade. Elas são mães, avós, irmãs, tias e pais. Acordam às três horas da manhã para deixar tudo pronto em casa e irem trabalhar tranquilas. São trabalhadoras que estão sempre felizes e sorridentes e nada mais justo que conceder um dia de embelezamento a estas guerreiras”, enalteceu Jocemilda.

O vereador Renei Mocambo enfatizou a importância em valorizar as mulheres parintinenses todos os dias, principalmente as guerreiras da zona rural. “Todo dia é dia das mulheres. Então, precisamos destacar a importância das mulheres em nossas vidas, pois sem elas nada seríamos. A mulher esposa, tia, avó, mãe, irmã e sogra estão de parabéns por esse dia e por todas suas conquistas”, disse.

Para Afonso Caburi, todas as mulheres parintinenses merecem reconhecimento por sua determinação, amor e carinho por Parintins, principalmente as Garis. “Que mulheres lindas vocês são e estão sendo homenageadas por razão. Parabenizo o SENAC pela ação, visto que nossas Garis merecem um dia alegre e feliz”, comentou.

Durante este dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, as vereadoras e vereadores da Câmara de Parintins participarão de ações especiais voltadas à classe feminina. O Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) parabeniza todas as mulheres parintinenses por suas conquistas, vitórias e dedicação a esta terra.

