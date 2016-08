Na sessão ordinária de segunda feira, 29 de agosto, a vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) reiterou o pedido de indicação do Projeto de Lei de Criação do Centro Psicossocial de Álcool e outras Drogas, pedido esse apresentado no ano de 2013. De acordo com Vanessa, o CAPS AD é a única unidade de saúde especializada em atender os dependentes de álcool e drogas dentro das diretrizes determinadas pelo Ministério da Saúde, que tem por base o tratamento do paciente em liberdade buscando sua reinserção social.

“Com isso, o CAPS AD oferecerá atendimento diário a pacientes que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, permitindo o planejamento terapêutico dentro de uma perspectiva individualizada de evolução contínua. O apoio da família é fundamental neste processo. Semanalmente um grupo de profissionais deverá atender aos familiares de pacientes, onde serão esclarecidas duvidas, anseios e com isso darão o suporte que a família necessita. Precisamos solucionar ou amenizar os problemas sociais gerados pela dependência química” explicou Vanessa.

Assessoria de Imprensa da Vereadora Vanessa Gonçalves