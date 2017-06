Vereadora Nêga propõe projeto Jovem Parlamentar na Câmara de Parintins

Também apresentou uma Indicação ao Governo do Estado do Amazonas no sentido de solicitar a disponibilização de equipamentos específicos para a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher Em pronunciamento na sessão ordinária deste dia 13 de junho a vereadora Nêga (PSD) apresentou uma Indicação ao Governo do Estado do Amazonas no sentido de solicitar a disponibilização de equipamentos específicos para a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher. “Precisamos de recursos humanos, materiais e equipamentos para a Delegacia de Parintins, no intuito de realizar ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes de violência doméstica e sexual contra as mulheres. Em Parintins, após diálogo com a Delegada da Mulher obtive informações dessas necessidades”, frisou. A vereadora Maria Alencar também apresentou um Projeto de Resolução que dispõe sobre a criação do programa Jovem Parlamentar. O objetivo é possibilitar aos alunos das escolas públicas de Parintins a vivência do processo democrático, mediante a participação em uma jornada parlamentar na Câmara de Vereadores, em que os estudantes tomam posse e atuam como vereadores jovens. Além disso, a proposição de Jovem Parlamentar no âmbito da cidade tem um extenso alcance social, educativo e motivador na construção da consciência cidadã da população jovem em formação. O projeto visa à compreensão do significado da representação popular e a vivência do processo democrático, os quais contribuem para o pleno desenvolvimento da pessoa e o seu preparo para o exercício da cidadania. A educação política dos jovens estudantes, disse Nêga, é um processo que deve extrapolar os bancos escolares, desenvolvendo a capacidade e a vocação política. “A reflexão crítica da sociedade se impõe e a Câmara dos Vereadores pode contribuir para que haja efetiva participação na formação de jovens com esta consciência crítica”, destacou. Acompanhe o projeto na íntegra: Capítulo I Da participação Art. 1- Dispõe sobre a criação do Jovem Parlamentar no âmbito da Câmara Municipal que compreenderá atividades a ele pertinentes, previstas nesta Resolução, tais como atividades de caráter informativos e pedagógicos, relativos ao exercício da cidadania e funcionamento do Poder Legislativo. Art. 2º – O Jovem Parlamentar tem por finalidade proporcionar aos alunos de escolas públicas a vivência do processo democrático mediante participação em jornada parlamentar mensal na Câmara Municipal, com diplomação, posse e exercício de mandato. §1º – O exercício do mandato de Jovem Parlamentar terá caráter instrutivo, e ocorrerá todos os anos, no primeiro semestre, com mandato de duração de seis meses e com uma sessão mensal, observada a rotina de trabalhos da Câmara Municipal. §2º – A eleição para o Jovem Parlamentar ocorrerá sempre até o 10º décimo dia útil do mês de março e a posse deverá ocorrer dez dias úteis após a eleição. § 3º Poderão se candidatar ao Jovem Parlamentar os alunos de 9ª ano do ensino fundamental ao 2ª ano do ensino médio, com idade mínima de 14 (quatorze anos) e máximo de 18 anos. §4º – As unidades escolares participantes providenciarão a fixação da lista com o nome dos candidatos no mural de suas instalações de forma clara, visível e acessível à todos . §5º – Serão eleitos Jovens Parlamentares os candidatos que receberem o maior número de votos, sendo suplentes, em mesmo número, aqueles que figurarem na sequência da ordem de quantidade de votos. §6º – Os candidatos poderão ser votados em todas as unidades escolares participantes. Capitulo II Da organização Art. 3º – Os Vereadores estudantes serão diplomados em Sessão Solene organizada pela Câmara Municipal. Art. 4º – No decorrer dos trabalhos do Jovem Parlamentar, serão observados, tanto quanto possível, os procedimentos, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Parintins, relativos à tramitação de proposições e realização das Sessões. Parágrafo único. A Mesa Diretora da Câmara Municipal providenciará: a) que as Sessões para os Jovens Parlamentares transcorra no Plenário da Câmara Municipal; b) que seja acompanhada por assessoramento técnico compatível com a evolução dos trabalhos; c) a observância das regras de competência, iniciativa, votação, publicação, e demais previsões regimentais e constitucionais. Art. 5º – O número de representantes eleitos para o Jovem Parlamentar deverá ser equivalente ao número de Vereadores à Câmara Municipal, porém, a disputa eletiva poderá ser em número de candidatos indefinido. Parágrafo Único. O exercício do mandato de Jovem Parlamentar não será remunerado, sendo considerado de relevante interesse público. Art. 6º – A Legislatura do Vereador do Jovem Parlamentar terá a duração de 06 (seis) meses, iniciando-se com a posse dos vereadores estudantes e a eleição da Mesa Diretora, e findando-se no mês de setembro do mesmo ano, não havendo renovação de mandato. §1º – Em até 10(dez) dias úteis das eleições para Jovem Parlamentar, ocorrerá a primeira Sessão Ordinária do Jovem Parlamentar da Câmara Municipal, em Sessão Solene de instalação. §2° – Sob a presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal, os Jovens Parlamentares prestarão compromisso, tomarão posse e elegerão os componentes da Mesa Diretora do Jovem Parlamentar. §3º – Na posse os Jovens Parlamentares prestarão o seguinte compromisso: “Prometo desempenhar com dedicação e lealdade meu mandato, promovendo o bem geral da população carioca e defendendo os interesses do Município”. §4º – Os trabalhos do Jovem Parlamentar serão dirigidos por uma Mesa Diretora, eleita pelos Vereadores Estudantes, composto por Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários. Art. 7º – O Jovem Parlamentar poderá contar com auxílio de dois Assessores Parlamentares Estudantes, de sua escolha, que estejam matriculados no mesmo estabelecimento de ensino. Capitulo III Das atividades Art. 8º – A Legislatura será subdividida em seis Sessões Legislativas assim distribuídas: I – Na primeira Sessão Legislativa, os Vereadores Estudantes, tomarão posse e em seguida procederão à eleição da Mesa Diretora; II – As demais sessões seguirão, no que couber, o previsto no regimento interno em vigor nesta casa. Art. 9º – A Mesa Diretora da Câmara Municipal, mediante ato, normatizará a consecução do “Jovem Parlamentar Municipal”, especialmente quanto ao: I – cronograma das atividades de organização; II – as orientações relativas aos procedimentos de inscrição e participação dos interessados; III – as normas para a eleição da Mesa Diretora do Jovem Parlamentar; IV – a realização dos trabalhos da sessão plenária; V – bem como a fixação dos dias, do horário e da duração de cada Sessão Legislativa. §1º – O Presidente da Câmara Municipal nomeará uma Comissão Executiva, composta por cinco Vereadores, um membro da Procuradoria Geral da Câmara Municipal e um membro da Secretaria Geral da Mesa Diretora, encarregada de implementar todos os procedimentos necessários para a realização da sessão do Jovem Parlamentar, na forma estabelecida neste artigo. §2º – O processo eleitoral do Jovem Parlamentar será de responsabilidade da Câmara Municipal, que poderá designar comissão própria para este fim, podendo, inclusive, o Poder Legislativo Municipal delegar a promoção do processo eleitoral à direção dos estabelecimentos e unidades escolares participantes. Plenário Parintins, 13 de junho de 2017 Vereadora MARIA JOSÉ DA SILVA ALENCAR – NÊGA Texto: Mayara Carneiro Foto: Pedro Coelho Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins Maildson Fonseca lamenta retrocesso da educação na comunidade São Pedro do Marajó Para ele, a irresponsabilidade do ex-prefeito Alexandre da Carbrás (PSD) acarretou no retrocesso da educação dessa comunidade rural Ao pronunciar-se na sessão ordinária desta terça-feira, 13 de junho, o Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) ressaltou o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Parintins e Secretaria Municipal de Educação até o ano de 2012 na Escola São Pedro do Marajó. Entretanto, lamentou Maildson, a irresponsabilidade do ex-prefeito Alexandre da Carbrás (PSD) acarretou no retrocesso da educação dessa comunidade rural. Na função de Secretário de Educação, lembrou expandir a quantidade de turmas e séries a serem atendidas na Escola São Pedro do Marajó. Os alunos recebiam aulas até a 8ª série, embora a comunidade não tivesse estrutura física escolar necessária e adequada para atender a demanda. “O compromisso e responsabilidade que estavam sobre nossas costas nos fazia acreditar que seríamos capazes de, junto com aquela comunidade, expandir o nível de ensino e buscar as melhorias para a comunidade”, comentou. Citou também conquistar e disponibilizar o Ensino Médio Tecnológico para a referida escola, em parceria com a SEDUC. Segundo ele, a escola passou a atender 123 alunos em 2011 somente na rede municipal de ensino. Destacou implantar um anexo da Escola São Pedro do Marajó na comunidade Elxadai, para disponibilizar aulas aos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos). A turma atendeu 27 alunos e todos eles concluíram os estudos. “Nessa época, através do PAR (Plano de Ações Articuladas), conseguimos uma escola com quatro salas de aula, com poço artesiano e motor de luz, pois não havia o programa Luz Para Todos na comunidade. Isso tudo aquela comunidade ganhou e eu tenho documentos que comprovam minha fala. Sonhávamos com o Marajó como polo educacional e, através do programa Calha Norte, conseguimos uma quadra poliesportiva. Só bastava a vontade política”, afirmou. No entanto, lastimou Maildson Fonseca, o ex-prefeito Alexandre da Carbrás e sua equipe de trabalho perderam essas oportunidades de conquistas. “Perdemos o Calha Norte por falta de prestação de contas e falta de execução dos recursos. E me lembro que fui zoado pela imprensa e por esta Casa por avisar que perderíamos esse recurso. Teve um rapaz por nome Luiz Paulo que trabalhava na Secretaria de Educação e disse que eu estava querendo atrapalhar o processo. E perdemos as oito quadras poliesportivas. Perdemos também a escola do Marajó", lamentou. Texto: Mayara Carneiro Afonso Caburi evidencia visita realizada nas escolas da zona rural de Parintins Outro assunto destacado pelo parlamentar corresponde ao recurso repassado por meio do Programa Banco do Povo Durante pronunciamento na sessão ordinária desta terça-feira, 13 de junho, o vereador Afonso Caburi (PTB) evidenciou visita realizada nas escolas da zona rural de Parintins. Nesse sentido, enumerou reivindicações das referidas instituições de ensino da região do Caburi. Outro assunto destacado pelo parlamentar corresponde ao recurso repassado por meio do Programa Banco do Povo. Sobre a Escola Municipal São Tomé, o vereador enfatizou a importância de ampliação do prédio do educandário que atente, atualmente, vinte e dois alunos. Segundo ele, há somente um cômodo para abrigar os estudantes. No Centro Educacional Infantil Tia Dodó, o parlamentar pontuou a necessidade de reforma da cozinha. A reforma e instalação de um laboratório de informática, bem como reparos na instalação elétrica da Escola Santa Terezinha, também foi destaque no discurso do parlamentar. Para a Escola Municipal Walkíria Viana Gonçalves, Afonso solicitou reparos e pintura na estrutura, além da aquisição aparelhos de ar-condicionado para a instituição. Afonso Caburi enfatizou ainda a liberação do recurso referente ao Programa Banco do povo no dia 23 de junho. A campanha de doação de sangue no município foi outro tema em destaque. De acordo com o parlamentar, a proposta é alcançar a doação de 100 bolsas para o período do Festival Folclórico. Texto: Mayara Carneiro Texto: Mayara Carneiro Vereador Bertoldo pede disponibilização de transporte aos produtores rurais de Parintins O parlamentar também evidenciou participar de reunião com o Sindicarga, no porto de Parintins Na sessão ordinária desta terça-feira, 13 de junho, o vereador Bertoldo Pontes (PSL) enalteceu a vinda do deputado estadual Sabá Reis (PR) no final de semana passado. Segundo ele, a visita do deputado foi para entregar a premiação da última noite da Festa em honra a Nossa Senhora do Carmo, a qual se trata de um carro 0 KM. O parlamentar também evidenciou participar de reunião com o Sindicarga (Sindicato dos Transportadores de Cargas de Parintins), no Porto de Parintins. Assim, pediu para os trabalhadores dessa área que ainda não estão associados para se dirigir ao Sindicarga e tratar desse assunto. Segundo ele, os associados deste sindicato que estão com documentação pendente não pagarão juros e multa, tendo seu débito parcelado em cinco vezes. Por fim, Bertoldo Pontes apresentou um requerimento no sentido de solicitar da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento a disponibilização de transporte para os produtores rurais de Parintins. Para ele, essa propositura visa contribuir no fortalecimento das atividades desenvolvidas por esses trabalhadores. Texto: Mayara Carneiro Texto: Mayara Carneiro Beto Farias cobra reparos nas ruas do Bairro Santa Clara Ao evidenciar a implantação da União dos Vereadores do Amazonas e o Programa Jovem Parlamentar, o vereador reiterou a importância de formação da juventude parintinense a respeito das diretrizes do Poder Legislativo Na sessão ordinária desta terça-feira, 13 de junho, o vereador Beto Farias (PTN) solicitou apoio da Prefeitura de Parintins para realização da Feira de Economia Solidária que deve ser realizada durante o período do Festival Folclórico. O parlamentar enfatizou também durante pronunciamento a função do setor legislativo em um município. A Feira de Economia Solidária, organizada pela Comissão de Direitos Humanos da Mulher do Município de Parintins, surge com a proposta de expor e comercializar o artesanato produzido na região. "Formada por movimentos de associações de mulheres, a Comissão visa garantir a participação democrática da população, a implementação de políticas públicas municipais de desenvolvimento", justificou o parlamentar. Dessa forma, Beto Farias solicitou parceria do Executivo Municipal com o objetivo de incentivar a efetivação do evento. Ao evidenciar a implantação da União dos Vereadores do Amazonas e o Programa Jovem Parlamentar, o vereador reiterou a importância de formação da juventude parintinense a respeito das diretrizes do Poder Legislativo. Beto Farias também solicitou que a Secretaria Municipal de Obras realize reparos nas ruas do Bairro Santa Clara. Texto: Mayara Carneiro Texto: Mayara Carneiro Cabo Linhares enfatiza instalação de um tomógrafo no Hospital Jofre Cohen Referência no interior do Estado do Amazonas, o Hospital Jofre Regional Dr. Jofre Cohen atende há anos a população de Parintins e municípios próximos Na sessão ordinária desta terça-feira, 13 de junho, o vereador Cabo Linhares (PEN) tratou sobre a importância da instalação de um tomógrafo no Hospital Jofre Cohen. Dessa forma, o parlamentar ressaltou requerimento de autoria do deputado estadual Cabo Maciel direcionado ao Governo do Estado à respeito do assunto. Referência no interior do Estado do Amazonas, o Hospital Jofre Regional Dr. Jofre Cohen atende há anos a população de Parintins e municípios próximos. Apesar da grande relevância na região, o hospital não está estruturado para atendimentos de alta complexidade. Nesse sentido, Cabo Linhares enfatizou a necessidade de instalação de um aparelho de tomografia. "É um equipamento de suma importância para diagnosticar doenças e, posteriormente, direcionar tratamentos específicos. Hoje a principal dificuldade dos parintinenses está no deslocamento à Manaus. Precisamos que esses exames sejam realizados no próprio município", justificou o parlamentar. Enquanto presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Violência e Narcotráfico, o vereador denunciou caso referente ao incentivo ao uso de drogas em uma escola de Parintins. Assim, Linhares convidou os demais membros da Comissão para que investiguem a situação. Texto: Mayara Carneiro Texto: Mayara Carneiro "O jovem está alheio à política e depois é vítima da própria política", lamenta Marcos da Luz Marcos da Luz lamentou não haver em Parintins um movimento estudantil ou representantes estudantis no Conselho do FUNDEB O vereador Marcos da Luz (PRB), na sessão ordinária desta terça-feira, 13 de junho, enalteceu a proposição de Jovem Parlamentar no âmbito da cidade de Parintins, apresentado pela vereadora Nêga (PSD) neste dia. Para Marcos, esse projeto é fundamental, pois tem extenso alcance social, educativo e motivador na construção da consciência cidadã da população jovem em formação. "Eu não tenho dúvida de que o projeto vem preencher uma grande lacuna dentro de Parintins. A lacuna que essa cidade carece e padece hoje. O Jovem Parlamentar hoje em Parintins deveria ser a premiação da formação do político, porque exatamente o político está dentro das salas de aula. Precisamos balançar, sacudir e agitar os nosso estudantes em Parintins", frisou. Marcos da Luz lamentou não haver em Parintins um movimento estudantil ou representantes estudantis no Conselho do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica). Para ele, esses movimentos são primordiais no sentido de apoiar as reivindicações do povo em geral. "O jovem está alheio à política e depois é vítima da própria política, porque se há fracassos na condução do processo administrativo político dentro da cidade não temos representação. Não temos ali o estudante para exigir e se impor. Então, minha sugestão é aproveitar o projeto Jovem Parlamentar e inserir nesta Resolução a premiação aquele que viesse para cá assumir o lugar do vereador fosse quem se destacasse em sala de aula, dentro dos movimentos estudantis", enfatizou Marcos. Texto: Mayara Carneiro Texto: Mayara Carneiro Renei Mocambo ressalta importância de políticas públicas no interior do Estado Assim, enalteceu a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 10/2015 de autoria do ex-deputado estadual Bi Garcia (PSDB) O repasse de recursos para aplicação de políticas públicas no interior do Estado do Amazonas foi pauta do discurso do vereador Renei Mocambo (PR). Durante pronunciamento na sessão ordinária desta terça-feira, 13 de junho, o parlamentar ressaltou a importância de destinar recursos para melhorias em áreas rurais do município de Parintins. Assim, enalteceu a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 10/2015 de autoria do ex-deputado estadual Bi Garcia (PSDB). A referida PEC atribui autonomia para que os deputados do Amazonas apresentem emendas para beneficiar os municípios do Estado, principalmente para o interior. "Essa proposta, idealizada por Bi Garcia, é fundamental para que a zona rural receba investimentos de forma mais eficiente. Aliás, temos o exemplo recente do projeto da deputada Alessandra Campêlo (PMDB) que direciona recursos para o Festival do Mocambo", justificou Renei. Ao se reportar à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o parlamentar reiterou o pedido de construção da Estrada Mocambo/ Caburi/ Vila Amazônia. Dessa forma, disse ser fundamental oferecer estrutura para os produtores rurais. Texto: Mayara Carneiro Texto: Mayara Carneiro Telo Pinto quer recuperação asfáltica da Estrada de Vila Amazônia à comunidade do Açaí Destacou a saída do Boi Bumbá Garantido nas ruas de Parintins para comemorar o Dia dos Namorados O vereador Telo Pinto (PSDB), na sessão ordinária deste dia 13 de junho, destacou a saída do Boi Bumbá Garantido nas ruas de Parintins para comemorar o Dia dos Namorados. Segundo Telo, o boi vermelho continua fortalecendo a tradição da Baixa de São José, com eventos para aquecer, também, a economia da Ilha Tupinambarana. Dessa forma, cobrou do Boi Bumbá Caprichoso mais festas para contribuir no fortalecimento da cultura parintinense e gerar renda a dezenas de famílias parintinenses. Falou que as festas das agremiações oportunizam momentos para evidenciar a expressão folclórica do povo de Parintins. O parlamentar também apresentou um requerimento no sentido de solicitar da Prefeitura Municipal de Parintins a recuperação asfáltica da Estrada de Vila Amazônia à comunidade do Açaí. De acordo com Telo, essa estrada é importante via para o escoamento da produção agrícola das famílias que residem nas comunidades próximas a esta área. Texto: Mayara Carneiro Tião Teixeira defende criação de Fundo Municipal para o setor primário Presidente da Comissão de Setor Primário, Abastecimento e Políticas Rurais ressaltou comprometimento coletivo em elaborar PPA, LDO e LOA Autonomia financeira da Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa), criação do Fundo Municipal de Setor Primário e o funcionamento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS). Estes foram os principais temas tratados pelo presidente da Comissão de Setor Primário, Abastecimento e Políticas Rurais, vereador Tião Teixeira (PTB), ao discursar na sessão desta terça-feira, 13 de junho. O vereador citou a importância da construção coletiva do Plano Plurianual (PAA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), da Sempa, nesta terça-feira, em reunião no auditório da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). De acordo com o parlamentar, a elaboração do plano para o exercício de 2018 a 2021 e as leis são planejamento estratégico para investimentos no desenvolvimento do setor primário. Tião Teixeira afirmou ter certeza que, com a autonomia financeira da Sempa, institucionalização do Fundo Municipal de Setor Primário e funcionamento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, as políticas rurais vão apresentar resultados. “Esses três pilares funcionam de forma integrada. Vou propor a criação do Fundo Municipal de Setor Primário para receber recursos de outras esferas. Cumprimos o nosso dever de propor leis que beneficiem o setor primário”, declarou. O vereador enfatizou que pela primeira vez há comprometimento coletivo pelo desenvolvimento do setor primário e um compromisso maior ainda com o homem do campo, com investimentos eficazes. “É a partir da elaboração dessas leis e com a aprovação na Câmara Municipal de Parintins que a Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento vai poder colocar em prática as ações planejadas para o setor primário”, explicou. Visita Marajó O vereador também manifestou preocupação com as condições precárias da Escola Municipal São Pedro do Marajó, no rio Uaicurapá. O parlamentar destacou a visita à comunidade do Marajó, no sábado, 10 de junho, onde viu de perto a realidade do educandário. Acompanhado pela coordenadora da comun