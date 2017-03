Vereadora Nêga pede que Executivo reveja extinção da Secretaria da Mulher

A parlamentar também apresentou um requerimento no sentido de solicitar da Secretaria Municipal de Obras a limpeza do Beco Submarino, na Francesa.

Na sessão ordinária desta terça-feira, 07 de março, a vereadora Nêga (PSD) dirigiu seu pronunciamento às mulheres guerreiras que lutam todos os dias pelo sustento de suas famílias. Assim como demonstrou solidariedade aos movimentos de mulheres de Parintins, os quais não se calam diante das injustiças, da opressão e que lutam contra toda e qualquer forma de violência contra as mulheres, buscando sempre o respeito, a autonomia e a liberdade para todas sem distinção.

Dessa forma, a parlamentar lamentou a extinção da Secretaria Municipal da Mulher em Parintins, um órgão de suma importância para a comunidade. “Sua criação se deu em razão de um projeto de lei apresentado pela ex-vereadora Karine Brito, votado e aprovado por unanimidade em sessão extraordinária nesta Casa. Tal conquista não foi vitória da ex-vereadora e sim de todas as mulheres parintinenses. Desejo que o poder executivo reveja esta decisão e nos ajude a resgatar um espaço que demoramos a conquistar e que precocemente perdemos. Isto se constitui em retrocesso de direitos e descaso com as mulheres”, afirmou.

Maria Alencar destacou a importância de colaborar com a Delegacia Especializada da Mulher para que seja efetiva, tenha atendimento humanizado, para que a Lei Maria da Penha possa ser executada e erradicar de vez atitudes que ajudam a propagar a intolerância, preconceitos e o machismo. Nêga também anseia a continuidade da vacinação contra o HPV nos Postos de Saúde e Escolas; a distribuição gratuita da pílula do dia seguinte; o cumprimento da Lei Federal 11.108/2005 que garante às mulheres em trabalho de parto o direito a acompanhante e um olhar minucioso com as mulheres em situação de prisão da Unidade Prisional de Parintins.

“Portanto, a luta precisa ser fortalecida, pois se nós mulheres não nos organizarmos e lutarmos por nossos direitos, quem o fará por nós? A partir de hoje gostaria de me posicionar como vereadora, Presidente da Comissão da Mulher, da Família e do Idoso, sobretudo como mulher que trabalharei para a execução destas políticas públicas”, enalteceu Nêga.

Por fim, a parlamentar apresentou um requerimento no sentido de solicitar da Secretaria Municipal de Obras a limpeza do Beco Submarino, na Francesa. Segundo Maria Alencar, essa área sofre com a enchente e acúmulo de lixo e entulhos, desenvolvendo doenças no local.

Vanessa Gonçalves enfatiza Dia Internacional da Mulher

Sobre o assunto, a parlamentar frisou a agenda do Governo do Estado do Amazonas e a programação em Parintins

O Dia Internacional da Mulher foi tema do discurso da vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) na sessão ordinária desta terça-feira, 07 de março, na Câmara Municipal de Parintins. Sobre o assunto, a parlamentar frisou a agenda do Governo do Estado do Amazonas e a programação em Parintins.

Vanessa Gonçalves rendeu homenagens às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher neste dia 08 de março. Para a vereadora, há muitas vitórias a comemorar, tais como o direito ao voto, a representação da mulher na política e a implantação da Lei Maria da Penha. “Todavia, o momento é também dedicado à reflexão sobre o quanto ainda temos que caminhar para construir uma sociedade sem discriminação, com direitos iguais, respeito e reconhecimento”, lembrou a parlamentar.

Como intuito de enfatizar a data comemorativa, o Governo do Estado do Amazonas lançou programação especial denominada “Março Mulher”. A iniciativa, destacou Vanessa, pretende promover debates e dar visibilidade para a Campanha de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. Em Parintins, o Dia Internacional da Mulher será comemorado com ação social promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (SEMASTH) em parceria com a Secretaria de Saúde (SEMSA).

Dessa forma, Vanessa Gonçalves convidou a comunidade parintinense a participar deste momento quando serão oferecidos serviços clínicos, estéticos e psicológicos. A programação está marcada para amanhã, 08 de março, no Centro de Educação de Tempo Integral (CETI) a partir das 7 horas.

Vereador Renei pede apoio da administração municipal para combater a meningite

Renei Serrão pediu o apoio dos vereadores e da administração municipal para executar ações imediatas de combate à meningite, leptospirose, entre outras doenças

O vereador Renei Mocambo (PR), na sessão ordinária desta terça-feira, 07 de março, falou sobre a informação de registro do segundo caso de meningite na Agrovila do Mocambo. Segundo ele, a criança está em recuperação no Hospital da Criança em Manaus.

Dessa forma, Renei Serrão pediu o apoio dos vereadores e da administração municipal para executar ações imediatas de combate à meningite, leptospirose, entre outras doenças. “No dia 12 de dezembro de 2016 foi registrado o primeiro caso de meningite no Mocambo em uma criança de 13 anos. Nesta semana novamente recebemos essa informação envolvendo também uma criança. Gostaria de fazer um apelo a todos para juntos termos ações para hoje”, comentou.

O parlamentar também solicitou da Secretaria Municipal de Obras, por meio de requerimento, um mutirão de limpeza das vias públicas da Agrovila do Mocambo. “Os moradores almejam o serviço de limpeza das ruas para evitar os problemas relacionados à saúde pública. Sabemos que o acúmulo indevido de lixo incentiva a criação de lixeiras viciadas, causando aspecto negativo e a proliferação de doenças”, explicou.

O vereador do PR também pediu da Secretaria Municipal de Produção providências com relação a um caminhão da Prefeitura que está sem funcionamento no Mocambo, o qual poderia contribuir com o recolhimento de lixo das vias desta localidade. Renei explicou que esse caminhão está na residência de um cidadão que somente o entregará à população após o pagamento de três mil reais.

“Esse caminhão está preso no quintal de um cidadão conhecido como Gaúcho, que não é parintinense, não é do Mocambo e ninguém sabe de onde veio. Ele alega aos moradores que o ex-prefeito ficou devendo a ele o valor de três mil reais e esse caminhão só sairá do quintal dele se a Prefeitura pagar essa conta. Então, pedimos providências urgentes do Secretário Edy Albuquerque para resolver essa situação de forma urgente”, frisou.

Por fim, Renei Mocambo parabenizou a todas as mulheres parintinenses pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Ele parabenizou em especial a sua mãe, esposa, irmãs e demais mulheres da família por tão importante data.

Telo Pinto quer nova escola na comunidade Santo Antônio do Panauarú

De acordo com o Requerimento, a nova escola necessita ter três salas de aula para atender as 65 crianças que atualmente estudam em situação precária

O vereador Telo Pinto (PSDB), na sessão ordinária desta terça-feira, 07 de março, solicitou da Prefeitura Municipal de Parintins a construção imediata de um novo prédio para a Escola Brito Nascimento, na comunidade Santo Antônio do Panauarú. De acordo com o Requerimento, a nova escola necessita ter três salas de aula para atender as 65 crianças que atualmente estudam em situação precária.

“Quem conhece sabe que essa escola é precária, com um prédio antigo, cheio de rachaduras, com um telhado que não comporta mais a ação do tempo. Nessa escola também funciona o Ensino Tecnológico e atende toda região do Panauarú, Aparecida, Altamira e até mesmo das comunidades do Aduacá. Então, precisamos de um novo prédio, moderno, com salas de aula, biblioteca e cozinha adequada. Necessitamos dar melhor qualidade de ensino para as crianças e adolescentes desta localidade. Precisamos de um projeto que atenda os anseios da comunidade”, explicou.

Telo Pinto também rendeu homenagens a todas as mulheres parintinenses pela passagem do Dia Internacional da Mulher. “Em especial parabenizo as mulheres da minha vida: minha mãe, minha irmã, minha esposa, minhas filhas, minha sogra, minha avó (in memoriam), enfim, parabenizo a todas as mulheres. Parabenizo também as vereadoras Vanessa Gonçalves e Nêga que representam a classe feminina com muita força. Parabéns às mulheres guerreiras de nossa cidade”, finalizou Telo.

Beto Farias evidencia passagem do Dia Internacional da Mulher

Agradeceu ainda o convite de Cleomara Monteverde, representante do PAC, referente à 5ª Ação de Cidadania em Homenagem ao Dia da Mulher que será realizado amanhã, 08 de março.

Na sessão ordinária desta terça-feira, 07 de março, o vereador Beto Farias (PTN) evidenciou a passagem do Dia Internacional da Mulher e parabenizou a todas as mulheres parintinenses. Beto destacou o empenho, coragem e determinação da classe feminina, a qual deve ser valorizada e reconhecida por seus atos transformadores. “Quem seríamos, nós homens, sem as mulheres?”, indagou o parlamentar.

O vereador parabenizou em especial sua mãe, esposa, filhas e colegas parlamentares. “É muito fácil falar da figura de uma mulher, pois nós convivemos com elas diariamente, é fácil compreendê-las também. Dedico a todas as mulheres de Parintins minhas parabenizações e carinho, pois vocês são seres especiais. Mulheres lutadoras, mulheres guerreiras e de fibra, que realmente se importam com sua família”, frisou.

Agradeceu o convite de Cleomara Monteverde, representante do PAC, referente à 5ª Ação de Cidadania em Homenagem ao Dia da Mulher que será realizado amanhã, 08 de março. Desse modo, Beto Farias parabenizou a iniciativa. “Agradeço e parabenizo a direção e os segmentos envolvidos. Trata-se de uma belíssima ação será possível graças à união dos mais diversos setores da comunidade parintinense”, destacou.

Maildson Fonseca propõe campanha de vacinação contra a meningite no Mocambo

O parlamentar também anseia que essa campanha se estenda até a sede de Parintins

O Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) apresentou um Requerimento no sentido de solicitar da Secretaria Municipal de Saúde a realização de uma campanha de vacinação contra a meningite no Mocambo. Maildson Fonseca demonstrou preocupação com o registro do segundo caso de meningite nesta localidade. A manifestação ocorreu na sessão ordinária desta terça-feira, 07 de março.

O parlamentar anseia que essa campanha se estenda até a sede de Parintins. “Vale ressaltar que nós devemos olhar essas questões de maneira preocupante. Temos que buscar as soluções necessárias, porque precisamos combater esse mosquito, ou vírus e bactéria. Com a máxima urgência todos devem ser vacinados, ainda essa semana se possível para não termos outros problemas”, comentou.

Em relação ao Processo Seletivo da Educação, o vereador Maildson Fonseca destacou a transparência e lisura do certame executado pela administração municipal. “Mais de mil pessoas hoje estão sendo convocadas para tomar posse em seu devido cargo. Tenho a certeza que a seriedade deste processo atingirá outras secretarias, pois a condução desse certame estava sobre a responsabilidade de um homem sério e íntegro que é o Professor João Costa”, disse.

Maildson Fonseca avisou que haverá outros processos seletivos e a população parintinense deve estar atenta aos Editais. “Vem o processo da saúde, da assistência social, enfim, o município todo tem que se organizar. Acabou a era de que você tem que contratar de forma direta. Ou Processo Seletivo ou Concurso Público, é ordem do Tribunal de Contas. Estamos também aguardando que no segundo semestre de 2017 aconteça o Concurso Público para que as pessoas possam realmente se efetivar em seus trabalhos e ter estabilidade financeira”, concluiu Fonseca.

Vereador Afonso solicita limpeza e capinação das vias da comunidade São Sebastião do Caburi

O parlamentar justificou que essa situação causa inúmeros transtornos aos moradores dessa localidade, pois o capim já está em altura considerável e os lixos nas vias prejudicam a saúde das famílias

O vereador Afonso Caburi (PTB) ressaltou preocupação com a notícia sobre o caso de meningite em uma criança no interior de Parintins. Dessa forma, solicitou que seja realizada vacinação no Mocambo e regiões próximas. Durante pronunciamento, Afonso solicitou também a limpeza nas ruas da comunidade São Sebastião do Caburi.

O vereador Afonso Caburi cobrou da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Obras, a limpeza e capinação das vias da comunidade São Sebastião do Distrito do Caburi. O parlamentar justificou que essa situação causa inúmeros transtornos aos moradores dessa localidade, pois o capim já está em altura considerável e os lixos nas vias prejudicam a saúde das famílias. “Esta ação se faz necessária não somente pelo aspecto paisagístico, mas principalmente pela segurança dos moradores”, destacou.

Ao lembrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado neste dia 08 de março, Afonso Caburi prestou homenagem às mulheres de Parintins com um poema de Paulo Coelho: “Algumas linhas nos rostos, algumas cicatrizes no ventre, algumas marcas de estrias não lhes tira a beleza. São feridas de guerra, testemunha de que fizeram algo em suas vidas. Não tiveram anos em formol ou spar. O corpo da mulher é a prova de que Deus existe, é o segredo recinto da geração de todos os homens. Cuidem-se amem-se, a beleza é tudo isso, tudo junto”, finalizou.

Cabo Linhares rende homenagem aos bois Garantido e Caprichoso

O vereador Cabo Linhares também pediu da Secretaria Municipal de Obras a limpeza e terraplenagem na Rua de acesso ao Restaurante Carne na Tábua e ao Clube de Campo de Cabos e Soldados

Na sessão ordinária desta terça-feira, 07 de março, o vereador Cabo Linhares (PEN) apresentou Requerimento direcionado à Secretaria Municipal de Obras. O documento visa solicitar ações emergenciais nas vias próximas à sede do Clube de Campo de Cabos e Soldados. Linhares prestou homenagem ainda aos presidentes dos bois Caprichoso e Garantido.

O vereador Cabo Linhares pediu da Secretaria Municipal de Obras a limpeza e terraplenagem na Rua de acesso ao Restaurante Carne na Tábua e ao Clube de Campo de Cabos e Soldados. Segundo Linhares, esse pedido é oriundo das famílias que residem nessa área da cidade, bem como solicitam a manutenção da iluminação pública.

Os presidentes das Agremiações Folclóricas Caprichoso e Garantido foram lembrados pelo trabalho e dedicação para realização do Carnaboi em Parintins. Babá Tupinambá e Adelson Albuquerque receberam agradecimentos e parabenizações, por meio de Moção de Aplausos e Parabenizações requerida pelo parlamentar. “A noite dos bois-bumbás foi uma das mais animadas e isso se deve principalmente ao empenho das duas agremiações. Vimos além da festa, a geração de renda com a venda de artesanato, vestimentas e acessórios de boi”, destacou o vereador.

Textos: Mayara Carneiro

Fotos: Pedro Coelho

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Comentários

comentários