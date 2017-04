Vereadora Nêga pede pinturas de Faixas de Pedestres em frente às escolas de Parintins

O terceiro Requerimento apresentado pela vereadora Maria Alencar solicita da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) providências para a diminuição do tempo de espera da realização dos exames laboratoriais neste município

Ao pronunciar-se na sessão ordinária desta segunda-feira, 17 de abril, a vereadora do PSD Maria Alencar apresentou um Requerimento no sentido de solicitar da Secretaria Municipal de Obras a construção de um bueiro na rua larga do Bairro União. Ela explicou que, devido às frequentes chuvas, os moradores relatam que a falta de um bueiro na Rua da Penetração contribui para a alagação em torno da Igreja do Sagrado Coração, o que inviabiliza o acesso dos moradores à mesma.

Também pediu a Prefeitura Municipal de Parintins e ao DETRAN que seja realizada pinturas de Faixas de Pedestres em frente às escolas da rede Municipal e Estadual de ensino. De acordo com Nêga, os horários de entradas e saídas das escolas do município são sempre tumultuosos, devido ao fluxo de veículos que muitas das vezes não respeitam e não permitem os alunos atravessarem às ruas de maneira segura. Esse cenário, disse ela, preocupa os pais e responsáveis de alunos, pois temem possíveis acidentes e atropelamentos.

O terceiro Requerimento apresentado pela vereadora Maria Alencar solicita da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) providências para a diminuição do tempo de espera da realização dos exames laboratoriais neste município. “Tenho recebido algumas informações a respeito da demora na realização de exames laboratoriais simples, como sangue, fezes e urina, este agendados para realização com prazos maiores de 60 dias, inclusive de pessoas cujo atendimento é preferencial”, explicou.

Na oportunidade, a parlamentar disse que os problemas comuns na área da saúde continuam em Parintins. “O que tem me chamado atenção são as inúmeras denúncias sobre a demora na realização de exames laboratoriais simples, feitos pelo SUS com agendamentos a longos prazos, muitas das vezes ultrapassando 60 dias para a coleta. Peço encarecidamente à Secretaria de Saúde, em nome de seu secretário Ronaldo Gonçalves, que nos esclareça sobre essas falhas inadmissíveis e sobre as possíveis soluções, pois estarei sempre aberta aos diálogos e disponível para buscar melhorias ao nosso povo”, concluiu.

Texto: Mayara Carneiro

Foto: Pedro Coelho

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Bertoldo Pontes apresenta demandas da população ribeirinha de Parintins

O vereador Bertoldo Pontes (PSL) apresentou as demandas da população ribeirinha do município de Parintins. As comunidades rurais Santa Terezinha do Caburi e Moriá foram destaques no pronunciamento do parlamentar. O vereador avaliou ainda a atuação do Executivo Municipal nesse início da nova administração. A manifestação ocorreu na sessão ordinária desta segunda-feira, 17 de abril.

O vereador Bertoldo Pontes solicitou da Prefeitura Municipal de Parintins que seja enviado um técnico para realizar manutenção na patrulha mecanizada de Santa Terezinha do Caburi. Outro pedido foi quanto à disponibilização de mais professores para auxiliar no ensino na Comunidade do Moriá, bem como a reativação do transporte escolar para vinte e dois alunos da região.

Bertoldo Pontes enumerou o trabalho executado pelas secretarias municipais e ressaltou o aspecto diferenciado na organização do município. Assim, considerou as dificuldades presentes no orçamento dos municípios, além do curto período da nova gestão. “E ainda assim a Prefeitura Municipal de Parintins tem se empenhado na realização de políticas públicas para beneficiar as famílias parintinenses, tanto da cidade como do interior” destacou o parlamentar.

Beto Farias enaltece ações da Secretaria de Produção e Abastecimento

Durante pronunciamento na sessão ordinária desta segunda-feira, 17 de abril, o vereador Beto Farias (PTN) enalteceu as ações da Secretaria de Produção e Abastecimento na cidade de Parintins. Além disso, ressaltou as medidas anunciadas pelo Executivo Municipal no Bairro Pascoal Alággio.

Ao tratar sobre o Setor Primário no município, o vereador Beto Farias destacou o trabalho do secretário de Produção e Abastecimento Edy Albuquerque. Segundo o parlamentar, o secretário tem atuado com responsabilidade e compromisso no sentido de impulsionar a economia da cidade com ações que beneficiam os produtores rurais.

“Não podemos contar com a Zona Franca de Manaus, principal fonte de renda do Amazonas. Nossa perspectiva é no setor primário. O avanço na pecuária e no setor pesqueiro, por exemplo, é fundamental. Fico feliz com o direcionamento tomado para que o nosso município se desenvolva, principalmente no fortalecimento de parcerias para esta finalidade”, frisou.

Beto Farias enalteceu o posicionamento Prefeitura Municipal de Parintins ao garantir dar continuidade ao processo de negociação da área do Bairro Pascoal Alággio, bem como o anúncio de medidas que beneficiem os moradores da região. Dessa forma, reiterou o problema de moradia no município que se agravou nos últimos anos.

“O sistema de moradia é precário, registramos mais de 900 famílias que foram prejudicadas por irresponsabilidade da última administração. Logo, estamos unidos para sanar esta problemática no Bairro Pascoal Alággio, inclusive uma Comissão será formada com participação de membros do Legislativo Parintinense para discutir questões pertinentes a este processo”, esclareceu.

Cabo Linhares quer quadra poliesportiva na Escola Ministro Waldemar Pedrosa

O vereador Cabo Linhares (PEN), na função de Presidente da Comissão de Educação da Câmara de Parintins, enalteceu a importância do parlamento municipal visitar a Secretaria de Educação no sentido de identificar o porquê da falta da disponibilização do transporte escolar na zona rural. Segundo Linhares, esta pasta deve esclarecer os motivos dos alunos ainda não estarem sendo atendidos com o transporte escolar. A manifestação ocorreu na sessão ordinária desta segunda-feira, 17 de abril.

Cabo Linhares também apresentou Indicação à Prefeitura Municipal de Parintins, em parceria com a SEDUC (Secretaria de Estado de Educação), no sentido de construir uma quadra poliesportiva na Escola Estadual Ministro Waldemar Pedrosa, no bairro São Benedito. Para o parlamentar, a quadra visa beneficiar tanto os alunos desta escola como os moradores do respectivo bairro.

“Identifiquei a ausência de uma quadra para a prática de esportes no Bairro São Benedito e as crianças e jovens ficam ociosos para realizar atividades diversas. Com isso, gostaríamos de uma quadra coberta e área de lazer, onde todos possam praticar esportes, o que faz tão bem para a nossa saúde”, frisou Linhares.

Maildson Fonseca reitera importância da implantação do curso de Medicina em Parintins

Em pronunciamento na sessão ordinária desta segunda-feira, 17 de abril, o Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) evidenciou a importância do Parlamento Municipal unir forças com o Poder Executivo, com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Universidade Federal do Amazonas para implantar o curso de Medicina em Parintins. “O pontapé inicial foi dado, pois trouxe o curso de Enfermagem para a Universidade do Estado do Amazonas. Esse curso tem formado pessoas para atuar num campo na parte de Bacharel. Também ainda nesse mês estarão colando grau os alunos da turma de Bacharel em Saúde Coletiva. Desta forma, aquele Sanitarista que antes acompanhava as pessoas agora já pode ser feito a nível superior”, discorreu Maildson ao parabenizar a UEA por iniciativas como essa.

Maildson Fonseca também apresentou um Requerimento no sentido de solicitar da Secretaria Municipal de Obras a reforma dos banheiros do Centro Educacional Chapeuzinho Vermelho. De acordo com Maildson, a propositura visa atender com urgência a demanda dos alunos deste educandário.

O Presidente da Câmara também deleitou-se no Regimento Interno do Poder Legislativo Parintinense para evidenciar os direitos e deveres dos vereadores no Plenário e dos cidadãos presentes na Galeria da Câmara durante as sessões ordinárias. Citou o Art. 4º, o qual diz que:

“Qualquer cidadão poderá assistir às sessões da Câmara, na parte do recinto reservado ao público, desde que:

I – apresente-se convenientemente trajado, vedado o uso de bermudas e camisetas;

II – não porte arma;

III – conserve-se em silêncio durante os trabalhos, permitida manifestação moderada desde que aprovada por maioria dos Vereadores;

IV – não manifeste apoio ou desaprovação ao que se passar em Plenário;

V – atenda às determinações dos Parlamentares.

1°-Pela inobservância destes deveres, o Presidente da Mesa poderá determinar a retirada do recinto de todo ou qualquer assistente, sem prejuízo de outras medidas (…)”.

Bem como leu o Art. 15, o qual informa que “os Vereadores são invioláveis no exercício do mandato, e na circunscrição do Município, por suas opiniões, palavras e votos e destacou o Art. 18, citando que:

“Se o Vereador cometer, dentro e fora do recinto da Câmara excesso que deva ser reprimido, o Presidente conhecedor do fato, tomará as seguintes providências, conforme sua gravidade:

I – advertência pessoal;

II – advertência em Plenário;

III – cassação da palavra;

IV – determinação para retirar-se do Plenário;

V – suspensão da Sessão, para entendimento na sala da Presidência;

VI – convocação de Sessão Secreta para a Câmara deliberar a respeito;

VII – proposta de cassação de mandato, por infração ao disposto no artigo 7°, item III, do Decreto-Lei Federal nº 201, de 27 de fevereiro de 1967”.

“Portanto, aqui termina nossa aula sobre Regimento Interno”, disparou Fonseca.

Marcos da Luz comemora cessão do Entreposto Pesqueiro ao Município de Parintins

Em pronunciamento na sessão ordinária desta segunda-feira, 17 de abril, apresentou uma Indicação à Prefeitura Municipal de Parintins no sentido de convidar o Deputado Federal Silas Câmara e o Secretário Nacional de Pesca, Deivison Franklin de Souza, para participarem em Parintins da Solenidade de Posse do Entreposto Pesqueiro. De acordo com Marcos, essa é a oportunidade do Legislativo Parintinense apresentar as demandas da pesca e o pedido de Emendas Parlamentares Impositivas ao Deputado Federal Silas Câmara.

“Além disso, faremos os pedidos de investimentos da Secretaria Nacional de Pesca na estrutura da pesca em Parintins. Também pediremos para fazerem uma visita nesta Casa Legislativa”, argumentou.

Dessa forma, o vereador Marcos da Luz, no exercício deste mandato representativo, no interesse público, na defesa do direito do pescador artesanal e como liderança do setor pesqueiro de Parintins, comemorou a cessão do Entreposto Pesqueiro para o Município de Parintins, pedido este feito por ele.

“Fiz a indicação à Prefeitura Municipal de Parintins para solicitar ao IBAMA a cessão do Entreposto Pesqueiro ao Município de Parintins. Informo aos pescadores e pescadoras artesanais de Parintins que o Prefeito Bi Garcia atendeu à indicação feita, adotou os procedimentos formais junto ao IBAMA, foi atendido com sucesso, inclusive, já se encontra publicado no Diário Oficial da União, a cessão do Entreposto Pesqueiro para o Município de Parintins, assegurando uma vitória significativa na luta desta categoria. Com isso, o Prefeito Bi Garcia demonstra sensibilidade para as demandas da classe pesqueira e dá importância para o fortalecimento da cadeia produtiva do pescado”, destacou o parlamentar.

Vereador Renei Serrão enfatiza viagem parlamentar a Manaus

O vereador Renei Serrão (PR), na sessão ordinária desta segunda-feira, 17 de abril, enfatizou viagem a Manaus na semana passada para tratar de assuntos relacionados ao Mocambo e Caburi. Assim, informou visitar a Agência dos Correios para falar sobre o Banco Postal do Caburi, solicitando a não desativação do mesmo.

Destacou manter audiência com o deputado estadual Sabá Reis (PR), o qual estará no Mocambo e Caburi no dia 30 para anunciar investimentos do Governo do Estado a estes locais. “Ele visitará esses dois locais para anunciar projetos que vão chegar ainda esse ano, através do Governo do Estado”, disse.

Também frisou ir ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) tratar da disponibilização de uma balsa para o porto do Mocambo. “Em 2015 foi solicitada uma balsa para atender as demandas e trazer melhorias para as famílias do Mocambo. Nós entregamos todas as documentações pendentes, ganhamos, mas não recebemos a balsa. Então, foi nos informado a importância do atual prefeito fazer uma solicitação ao DNIT para que o Mocambo possa receber essa balsa, servindo assim de porto para esta localidade”, destacou.

Renei Serrão apresentou um Requerimento no sentido de solicitar da Prefeitura Municipal de Parintins a reforma geral da Escola Municipal Santo Antônio e da escada do porto da comunidade Santo Antônio.

“A realidade da Escola Municipal Santo Antônio da comunidade do Santo Antônio do Mocambo, que atende crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, não é diferente de muitas de nossa área rural, enfrenta bastantes dificuldades, pois a falta de uma estrutura adequada dificulta e compromete o aprendizado daquelas crianças. A ausência de manutenção deixou esta escola precária, haja vista que a mesma encontra-se danificada por fatores climáticos e por utilização de longos anos sem reforma, afetando assim o bem estar de alunos, professores e demais colaboradores. Outra situação que preocupa os moradores e usuários são as péssimas condições que se encontra a escada do porto que dá acesso à comunidade, pois, por ser de madeira também compromete a segurança de todos que dela utilizam, necessitando de reparo urgente”, explicou.

Por fim, o parlamentar solicitou da Secretaria Municipal de Obras, por meio de Requerimento, ações de melhoria num trecho da Estrada Mocambo/Caburi. Segundo Renei, o maquinário da Prefeitura precisa tapar uma cratera nesta área, pois prejudica diariamente os cidadãos que trafegam nesta estrada.

Para Telo Pinto, Parintins deve aderir à campanha Movimento Maio Amarelo

Em pronunciamento na sessão ordinária desta segunda-feira, 17 de abril, o vereador Telo Pinto (PSDB) apresentou Indicação ao Poder Executivo Municipal no sentido de estabelecer parceria com o Movimento Maio Amarelo Atenção Pela Vida, como forma de combater aos inúmeros acidentes de trânsito em Parintins. De acordo com Telo, o projeto é voltado para profissionais do trânsito, ou seja, moto táxis, motoristas de táxis, caminhões, ônibus, triciclos, ciclistas e pedestres.

“O Movimento Maio Amarelo tem a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Orientar, colocando em pauta o tema da campanha para a sociedade civil, visando também o envolvimento dos demais segmentos, como órgãos de governos, empresas, entidades, associações, federações para discutir o tema e engajar-se em ações e propagar o conhecimento, tratando a amplitude que o assunto trânsito exige”, explicou.

Telo Pinto ressaltou a importância de preparar a sociedade com o propósito de organizar o trânsito, de forma a receber turistas durante, ou não, os períodos de festejos, principalmente durante o Festival Folclórico de Parintins. Segundo ele, o projeto baseia-se em palestras e oficinas, dedicadas especialmente para cada tipo de profissional, ciclistas e pedestres.

“Por meio do Movimento Maio Amarelo Atenção Pela Vida, o município apoiador da campanha contará com boa visibilidade, destaque através de matérias em veículos de comunicação, apostando na abrangência da campanha em todo o território nacional e em mais de 22 países, além de também ser defendido por órgãos mundiais como ONU e OMS”, destacou Telo.

Tião Teixeira diz que vai lutar por escola modelo no Boto

Em pronunciamento na Câmara Municipal de Parintins, na sessão desta segunda-feira, 17 de abril, o vereador Tião Teixeira (PTB) ressaltou as condições precárias da estrutura da Escola Municipal Washington Luiz Teixeira, na comunidade São Sebastião do Boto. O parlamentar direcionou o discurso aos moradores da localidade rural e informou que vai se empenhar na luta pela construção de uma escola digna, junto ao governo municipal, pois o prefeito Bi Garcia (PSDB) tem um compromisso de construir um educandário modelo nessa importante comunidade da área de várzea de Parintins.

Depois de destacar a visita à comunidade de São Sebastião do Boto, realizada na semana passada, o vereador destacou que irá trabalhar para as obras da nova escola iniciarem quando as terras da várzea saírem do fundo, com a vazante do rio Amazonas, no segundo semestre deste ano. De acordo com Tião Teixeira, o ano letivo 2016 na escola de São Sebastião do Boto foi concluído na última quarta-feira, 12 de abril, com 54 alunos atendidos pela rede municipal de ensino e com equipe pedagógica de cinco professores qualificados.

Conforme o vereador, a escola também oferece o ensino tecnológico, no turno noturno, para oito alunos, com dois professores, na qual a estrutura encontra-se com problemas no assoalho. Tião reconheceu o trabalho e a dedicação da professora Maria Saúde Lima de Souza em coordenar as atividades da Escola Municipal Washington Luiz Teixeira para manter a qualidade do ensino. O parlamentar citou que o mestre em geografia pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Dilson Gomes, estudou os primeiros anos do ensino fundamental na escola do Boto.

Tião Teixeira também comentou sobre a visita da Comissão de Setor Primário e Políticas Rurais ao titular da Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa), Edy Albuquerque, na última quarta-feira, 12. O vereador declarou ainda que solicitou atenção da Sempa aos produtores rurais na área de várzea e a disponibilidade de transporte para escoamento da produção agrícola das comunidades de Parintins. O parlamentar disse que a Sempa se organizou administrativamente nos três primeiros meses e a partir de maio inicia as atividades no campo.

Vanessa Gonçalves solicita contratação de um psiquiatra para o CAPS

Na sessão ordinária desta segunda-feira, 17 de abril, a vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) solicitou da Prefeitura Municipal de Parintins que disponibilize um psiquiatra para o Centro de Atenção Psicossocial Adolfo Lourido, bem como a disponibilização de remédios fundamentais para o tratamento de pacientes. Vanessa requereu ainda serviços de iluminação pública para a Praça São Benedito e para o Portal da Cidade.

Em Parintins o Centro de Atenção Psicossocial – Adolfo Lourido foi criado para oferecer serviços de atendimento de saúde mental que abrange o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. No entanto, atualmente a instituição necessita de um profissional que atue na área de Psiquiatria, especialista que contribui essencialmente para o bem-estar psíquico dos pacientes. Nesse sentido, a vereadora Vanessa Gonçalves solicitou que seja encaminhado ao Centro um psiquiatra para atender os pacientes que necessitam deste serviço específico, bem como a disponibilização de remédios que estão em falta na instituição.

A realização de ações referentes à iluminação pública na Praça São Benedito e no Portal da Cidade foi outro pedido enfatizado pela parlamentar. Assim, solicitou medidas emergenciais quanto à situação destas áreas com a implantação e manutenção de luminárias públicas. “Pois com a viabilização desta medida será possível sanar a problemática e estaremos zelando principalmente pela segurança da comunidade”, justificou Vanessa.

Afonso Caburi registra visitas às comunidades ribeirinhas de Parintins

Na sessão ordinária desta segunda-feira, 17 de abril, o vereador Afonso Caburi (PTB) registrou visitas às comunidades ribeirinhas do município de Parintins. São Francisco do Palhal, Buiuçú e Nossa Senhora de Aparecida do Panauarú foram ressaltadas no pronunciamento do parlamentar.

O vereador Afonso Caburi reiterou a necessidade de ações da Secretaria de Obras e Serviços Públicos quanto à perfuração de um poço artesiano na comunidade Nossa Senhora de Aparecida do Panauarú. De acordo com ele, a comunidade nunca possuiu água tratada e os moradores vêm sofrendo com essa situação, ingerindo água do aningal, sem qualidade e com odor causado pelo apodrecimento da vegetação nas margens do rio.

O parlamentar ainda frisou a importância de direcionar serviços públicos no setor educacional das comunidades São Francisco do Palhal e Buiuçú. Segundo Afonso, as escolas dessa região precisam de ampliação e reparos urgentes, uma vez que são referência no processo de formação dos comunitários.

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

Postado pro Carlos Frazão/JI

Comentários

comentários