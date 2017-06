Vereadora Nêga demonstra gratidão ao Partido Social Democrático

Destacou também que Secretaria Municipal de Saúde anunciou o retorno dos exames de mamografia para esta semana

Na sessão ordinária desta segunda-feira, 05 de junho, a vereadora Maria Alencar (PSD) comemorou ser escolhida para representar o Partido Social Democrático (PSD), através de um vídeo institucional transmitido em nível regional. O vídeo tem o intuito de divulgar as ações do partido em programas regionais de TV, ou seja, propaganda partidária, onde todas as redes de televisão do Amazonas devem exibir por força da Lei Eleitoral.

“Sou a única parlamentar parintinense do grupo político liderado no Amazonas pelo Senador Omar Aziz e foi com grande satisfação que aceitei e divulguei as ações do partido em programas de TV a nível regional. Posso afirmar que faço parte do PSD com muito orgulho”, destacou Nêga.

Destacou que Secretaria Municipal de Saúde anunciou o retorno dos exames de mamografia para esta semana. “Fico extremamente feliz, pois é uma conquista para todas nós mulheres. Outro destaque a ser feito refere-se à conquista do tomógrafo, já anunciado pelo governador David Almeida. Foi uma luta incansável de minha parte, espero celeridade neste processo de implementação do aparelho, visto que entendo que saúde é prioridade”, enalteceu.

Ela também pronunciou-se sobre a informação de que o Ministério Público Federal denunciou desvio de verba de R$ 2 milhões referente ao repasse destinado ao Hospital Regional Jofre Cohen. “O recurso deveria ser destinado à compra de insumos. A denúncia compreende os anos de 2011 e 2012. Assim, demonstro minha indignação em tomar ciência de que o diretor interino nomeado para dirigir do Hospital Regional Jofre Cohen, também Chefe de Gabinete da Prefeitura de Parintins, é um dos envolvidos nessa denúncia”, afirmou ao lastimar essa realidade e pedir transparência do Poder Executivo Municipal.

Maildson Fonseca apresenta Requerimentos para beneficiar população parintinense

Em pronunciamento na sessão ordinária desta segunda-feira, 05 de junho, o Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) apresentou inúmeros Requerimentos para beneficiar a população parintinense, direcionados à Prefeitura Municipal. O primeiro solicita melhorias na iluminação pública do Distrito Agroindustrial. Segundo ele, são inúmeras as reclamações sobre as ruas que dão acesso a esta área da cidade, as quais estão em completa escuridão.

O segundo pede a retomada de debates e audiências públicas com a população para discutir a importância da implantação de novos cursos superiores em Parintins. “Para que esses cursos sejam implantados há necessidade de discussão exaustiva, pois Parintins é considerado polo universitário”, frisou.

O terceiro Requerimento solicita o retorno do Diário Digital para os professores da rede municipal de ensino. Para ele, a proposta visa facilitar o trabalho do professor no lançamento das notas dos alunos e de acompanhamento do desempenho deles em sala de aula.

O quarto requer a disponibilização de material escolar aos alunos da rede pública do município. “Sabemos da dificuldade financeira pela qual o país passa, principalmente quanto a empregos e recursos financeiros para a sobrevivência e sustento das famílias. Isso causa dificuldades às famílias carentes em adquirir material escolar aos seus filhos, pois são necessários para uma boa educação dos alunos”, explicou.

O quinto Requerimento solicita a disponibilização de fardamento aos professores e alunos da rede pública municipal de ensino. Por fim, Maildson Fonseca pediu a disponibilização de mochilas aos alunos e professores parintinenses.

Como o vereador mais votado do município de Parintins pela segunda vez consecutiva, o Presidente da Câmara Maildson Fonseca também evidenciou trabalhar diariamente pela população parintinense. “Faço meu trabalho com muita responsabilidade e sei qual é o papel de um vereador, sei como se fiscaliza e como se critica. Parintins viveu quatro anos de abandono e teve gente que nem morava aqui, que não sofreu o que o povo parintinense sofreu. Vivia longe daqui e não sentiu na pele o sofrimento do povo. O mamógrafo nunca funcionou e roubavam o dinheiro para medicamentos. O serviço de terraplenagem pela empresa FERNANDO J. SOARES – Epp no valor de mais de quatro milhões de reais foi feito onde em 2016? Sem falar de outras situações. Eu não quero que a Operação Lava Jato venha aqui não, mas quero que mande ao menos uma torneirinha para cá, para lavar as podridões que ficaram em Parintins”, finalizou.

Funcionamento da Feira do Empreendedor Rural Familiar é destacado por Tião Teixeira

Presidente da Comissão de Setor Primário e Políticas Rurais ressalta que o agricultor é o grande protagonista para o crescimento econômico de Parintins

A implantação da Feira do Empreendedor Rural Familiar, localizada na Praça dos Bois, foi destaque no pronunciamento do presidente da Comissão de Setor Primário e Políticas Rurais, Tião Teixeira (PTB), na sessão ordinária desta segunda-feira, 05 de junho. O vereador, líder da bancada rural, ressaltou que a Prefeitura Municipal de Parintins, em parceria com o Governo do Estado do Amazonas, devolveu a feira para os agricultores comercializarem produtos.

Para a viabilização do funcionamento do programa #VemPraFeira, Tião Teixeira afirmou que o titular da Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa), Edy Albuquerque, firmou acordo de cooperação técnica com o presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas (ADS), Lissandro Breval. A convite do prefeito de Parintins, Bi Garcia, o vereador visitou a feira no final de semana.

De acordo com o parlamentar, a ADS encaminhou a Parintins cinco tendas, 100 jogos de mesa, fardamento aos empreendedores rurais familiares e 10 mil caixas de papelão para transporte de produtos agrícolas. Tião Teixeira informou que o regulamento do programa #VemPraFeira, implantado pela Prefeitura de Parintins, por meio da Sempa, em parceria com a ADS, estabelece a utilização do espaço por produtor rural familiar.

O presidente da Comissão de Setor Primário e Políticas Rurais comunicou que a Feira do Empreendedor Rural Familiar funciona de sexta-feira até domingo, das 6h às 19h. O vereador enfatizou que o programa #VemPraFeira permite aos agricultores de Parintins a comercialização de produtos agrícolas de boa qualidade diretamente com os consumidores, com preços acessíveis, e minimiza as dificuldades de escoamento das produções rurais.

Conhecedor da realidade do homem do campo, Tião Teixeira disse ter certeza que a feira motiva e restaura a confiança dos agricultores em trabalhar com a família no campo para abastecer o mercado local. O vereador declarou que a Comissão de Setor Primário atua junto com o governo municipal para fortalecer as atividades agrícolas, nas quais o produtor rural é tratado com atenção como o grande protagonista no crescimento econômico de Parintins.

Afonso Caburi demonstra pesar pelo brutal assassinato do agricultor João Nunes Tavares Filho

Emocionado, Afonso Caburi evidenciou que situações como essa estão relacionadas à segurança pública, educação e família

Onde está o amor? Diante do exposto, o vereador Afonso Rocha (PTB) lamentou o assassinato do agricultor aposentado João Nunes Tavares Filho, de 85 anos, ocorrido no Distrito do Caburi. Segundo ele, essa fatalidade se deu por falta de amor no coração das pessoas. A manifestação ocorreu na sessão ordinária desta segunda-feira, 05 de junho.

Emocionado, Afonso Caburi evidenciou que situações como essa estão relacionadas à segurança pública, educação e família. Ele demonstrou indignação quanto a essa realidade em Parintins.

“Uma vida foi ceifada simplesmente por falta de amor e respeito ao próximo. Vândalos, que cansados de pegar carreirões da Polícia aqui na cidade, se deslocam para o interior e cometem crimes, e desta vez com alto requinte de crueldade contra um ser humano. E o bandido, o pivete, ainda na maior cara de pau ao ser questionado o porquê de ter estrangulado o senhor, disse que ficou agoniado por desferir a pancada nele e o mesmo ficou roncando. Meu Deus do céu. Onde está o amor dos corações das pessoas? Onde estão as famílias que deviam estar cuidando de suas crianças? Porque o crime foi cometido por um maior de 21 anos de idade e por um menor de 16 anos”, afirmou.

Dessa forma, ele apresentou uma Moção de Pesar aos familiares do senhor João Nunes Tavares. “Ele era um homem de fibra, de força. Foi assassinado covardemente pela crueldade, maldade e falta de amor. Eles ceifaram a vida de uma pessoa que só fazia o bem para as pessoas e para a comunidade. Ele era meu ex-sogro e avô de minha filha, então fica dessa Tribuna Parlamentar minha indignação com essa triste realidade”, frisou Afonso Caburi.

Bertoldo Pontes quer recuperação da estrada do Ramal dos Reis do Macurany e do Aninga

Por fim, agradeceu a Prefeitura de Parintins por disponibilizar uma tampa para o bueiro situado na Avenida Amazonas, esquina com a Rua Senador Álvaro Maia

O vereador Bertoldo Pontes (PSL), na sessão ordinária desta segunda-feira, 05 de junho, agradeceu a Secretaria Municipal de Obras por atender ao pedido do parlamentar e melhorar a iluminação pública no Beco Submarino. Entretanto, lamentou Bertoldo, vândalos danificaram as lâmpadas e esta área da cidade está novamente no escuro.

Assim, o parlamentar dialogou com o Secretário de Obras Mateus Assayag sobre o assunto. Assayag frisou o empenho e responsabilidade do Prefeito de Parintins Bi Garcia (PSDB) em melhorar a iluminação pública do município e lastimou haver pessoas prejudicando essas ações.

Bertoldo Pontes também apresentou um Requerimento para a Prefeitura Municipal de Parintins no sentido de solicitar a recuperação da estrada do Ramal dos Reis do Macurany e do Ramal dos Reis do Aninga. Bem como pediu melhorias serviços de iluminação pública para estas áreas.

Por fim, agradeceu a Prefeitura Municipal de Parintins por disponibilizar uma tampa para o bueiro situado na Avenida Amazonas, esquina com a Rua Senador Álvaro Maia.

Beto Farias lamenta sucateamento do Entreposto Pesqueiro de Parintins

Também teceu duras críticas com relação à inoperância da empresa VIVO no município de Parintins

Na sessão ordinária desta segunda-feira, 05 de junho, o vereador Beto Farias (PTN) teceu duras críticas com relação à inoperância da empresa VIVO no município de Parintins. Com isso, Beto pediu respostas do Poder Judiciário quanto às indagações e cumprimento dos direitos dos consumidores parintinenses.

O parlamentar também registrou participar no sábado (03) de visita ao Entreposto Pesqueiro do Município de Parintins. “Aquilo não é mais o Entreposto, mas uma sucata do antigo. A COOPESCA administrou aquele frigorífico durante 30 anos e não fechou em nenhum dia. O gestor não soube sequer responder qual era a capacidade daquele frigorífico. 200 toneladas. Nem isso sabe. Como eu gerencio um patrimônio da União e não tenho conhecimento verdadeiro do que estou administrando? Agora temos um prejuízo incalculável para o município de Parintins sobre a distribuição, compra e venda de pescado. Pois Parintins caiu, regrediu. Era para avançarmos. Mas o setor pesqueiro parou no tempo”, lamentou Beto.

Por fim, agradeceu a Secretaria Municipal de Obras por executar reparos na iluminação pública no Bairro Santa Clara.

Cabo Linhares solicita fardamento completo para os guardas municipais de Parintins

Ao enfatizar os serviços retomados pela Prefeitura de Parintins na área da saúde, o vereador Cabo Linhares destacou a reativação do exame de mamografia

Na sessão ordinária desta segunda-feira, 05 de junho, o vereador Cabo Linhares (PEN) ressaltou questões referentes à saúde e segurança na cidade de Parintins. Dessa forma, o parlamentar enfatizou a retomada dos exames de mamografia no município e solicitou do Executivo Municipal a doação de fardamento para os guardas municipais.

Ao enfatizar os serviços retomados pela Prefeitura de Parintins na área da saúde, o vereador Cabo Linhares destacou a reativação do exame de mamografia. Solicitado pelo parlamentar na tribuna da Câmara, a manutenção foi concluída e o aparelho volta a funcionar com a realização de vinte procedimentos por dia no Hospital Jofre Cohen. Dessa forma, Linhares enalteceu a importância de cuidar da saúde da população de Parintins. Sobre o tema, o vereador reiterou também a funcionalidade do aparelho de tomografia que deve estar em breve à disposição dos parintinenses.

A segurança pública foi mais um assunto tratado pelo vereador. Linhares frisou que o índice de criminalidade assusta cada vez mais a população e criticou a Lei que determina a suspensão de armamento de policiais militares durante as folgas dos mesmos. O parlamentar também apresentou requerimento no sentido de solicitar fardamento completo para os guardas municipais de Parintins.

Marcos da Luz pede Relatório do Executivo sobre terrenos baldios em Parintins

O parlamentar quer o envio desse Relatório para fins de acompanhamento, fiscalização, avaliação e outras providências

O vereador Marcos da Luz (PRB), como Membro da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Parintins, apresentou um Requerimento no sentido de solicitar da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, a elaboração de um Relatório de solo urbano não edificado, subutilizado e não utilizado, com ano de referência 2017. O parlamentar quer o envio desse Relatório para fins de acompanhamento, fiscalização, avaliação e outras providências. A manifestação ocorreu na sessão ordinária desta segunda-feira, 05 de junho.

Acompanhe na íntegra a justificativa do parlamentar:

“É fato que os terrenos baldios existentes na área urbana há muito tempo causam sérios prejuízos para a população. São locais que servem de lixeiras viciadas, criatórios de ratos e outras infestações como meio proliferação de doenças e impacto negativo na saúde pública. São locais utilizados pelos dependentes químicos para o consumo de drogas por adolescentes, jovens e adultos, logo servem para o consumo do mercado de narcotráfico. São locais que a cidade já registrou várias ocorrências de assassinato, homicídio que alimenta de forma crescente os indicadores de violência em Parintins.

Vejam bem, Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores, atentem senhores e senhoras ouvintes da Rádio Câmara quem está padecendo é a população, pois os terrenos baldios, como são denominados o solo urbano não edificado, subutilizado e não utilizado contribuem com toda esta desordem urbana, com o aumento dos custos com a saúde pública, com a escala crescente da gritante violência social. Isto tudo é promovido com a finalidade da especulação imobiliária, é o proprietário que não quer zelar com a limpeza e manutenção do local, com isso promove as maiores desgraças na vida de pessoas inocentes, no vida do cidadão e da cidadã comum que pagas seus impostos pela melhoria da qualidade de vida e são vitimados por proprietários que se associam aos descasos para ganhar dinheiro com a especulação imobiliária.

A Lei Orgânica de Parintins, no Art. 198, dispõe que: “O direito à propriedade é inerente a natureza do homem, dependendo de seus limites e seu uso de conveniência social”. No § 1º, dispõe que: “O Município poderá, mediante lei especificada, para área incluída no Plano Diretor, exigir, nos termos da Lei Federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente de: I – Parcelamento ou edificação compulsória; II – Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; III – Desapropriação, com pagamento mediante valor venal previamente aprovado pela Câmara Municipal, com prazo de resgate de até10 (dez anos), em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização, os juros e correção monetária”.

O Plano Diretor de que trata a Lei Orgânica do Município, dispõe no Art. 95, que: “A instituição de critérios para imóveis, não edificados, subutilizado ou não utilizado, para as quais os respectivos proprietários serão notificados a dar melhor aproveitamento, sob pena de sujeitar-se a aplicação do imposto predial progressivo no tempo e desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, será objeto de lei específica obedecendo aos parâmetros previstos na Lei Federal nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade”.

Consta ainda Art. 96 do Plano Diretor de Parintins, que “O Poder Executivo promoverá a notificação dos proprietários dos imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados, intimando-os a dar o aproveitamento adequado para os respectivos imóveis, que determinará as condições e prazos para implementação da referida obrigação”, atendido o disposto nos arts. 92 e 93.

Por sua vez, a Lei Federal nº. 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, no seu Art. 5o Lei Municipal Específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implementação da referida obrigação. § 1o Considera-se subutilizado o imóvel: I – cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele decorrente; § 2o O proprietário será notificado pelo Poder Executivo municipal para o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de registro de imóveis. § 3o A notificação far-se-á: I – por funcionário do órgão competente do Poder Público municipal, ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração; II – por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma prevista pelo inciso I; § 4o Os prazos a que se refere o caput não poderão ser inferiores a: I – um ano, a partir da notificação, para que seja protocolado o projeto no órgão municipal competente; II – dois anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras do empreendimento. § 5o Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, a lei municipal específica a que se refere o caput poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo.

Ainda no Art. 7º do Estatuto da Cidade, estabelece que: “Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do art. 5o desta Lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5o do art. 5o desta Lei, o Município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos”. § 1o O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei específica a que se refere o caput do art. 5o desta Lei e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de quinze por cento.§ 2o Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em cinco anos, o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação, garantida a prerrogativa prevista no art. 8o.§ 3o É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva de que trata este artigo.

Estou aqui associado aos nobres pares que já trouxeram este assunto para o debate na tribuna desta Casa Legislativa, estou aqui como Vereador na função de assessoramento do Poder Executivo Municipal em defesa da população, apresentando os fundamentos legais para desenvolvimento de as ações corretivas e saneadora da questão, mas estou aqui também no papel de fiscalizar a Prefeitura de Parintins e o Setor Competente para a execução das ações, finalmente, estamos aqui com legisladores para criar a Lei Municipal Específica que ordenará a questão do IPTU Progressivo para o solo urbano não edificado, subutilizado e não utilizado, ou seja, para os terrenos baldios.

Alerto aos proprietários de imóveis que se caracterizam como o Solo Urbano Não Edificado, Subutilizado e Não Utilizado, que nas próximas sessões ordinárias estaremos fazendo o indicativo a Prefeitura de Parintins, para a imediata notificação que exige o Estatuto da Cidade, a Lei Orgânica do Município e o Plano Diretor de Parintins”.

Renei Mocambo solicita da Prefeitura asfaltamento para o Distrito Agroindustrial

O vereador Renei Mocambo destacou a importância do Distrito Agroindustrial para o município de Parintins

Na sessão ordinária desta segunda-feira, 05 de junho, o vereador Renei Mocambo (PR) apresentou um Requerimento no sentido de solicitar da Prefeitura Municipal de Parintins o asfaltamento do Distrito Agroindustrial. O parlamentar ressaltou também a passagem do Dia Mundial do Meio Ambiente.

O vereador Renei Mocambo destacou a importância do Distrito Agroindustrial para o município de Parintins. Nesse sentido, o parlamentar solicitou que a Prefeitura de Parintins realize serviço de asfaltamento nesta localidade. “É de conhecimento de todos os usuários deste referido distrito agroindustrial a falta de infraestrutura. Trata-se de uma área de grande desenvolvimento comercial, o qual abriga vários empreendimentos comerciais e, portanto, necessita da execução desse serviço com urgência”, justificou o parlamentar.

Enquanto presidente da Comissão do Meio Ambiente na Câmara Municipal de Parintins, o vereador destacou o Dia Mundial do Meio Ambiente. Assim, lembrou que desde 1972 a data ganha visibilidade após ser instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU). Ainda sobre o assunto, Renei falou da importância de implantar medidas para garantir o descarte adequado do lixo produzido na cidade.

Telo Pinto cobra reprodução de toadas de boi no período do Festival de Parintins

De acordo com a propositura, a toada de boi no período do Festival, na maioria das vezes, é substituída por forró, xote, entre outros ritmos que não fazem parte da identidade cultural parintinense

O vereador Telo Pinto (PSDB), na sessão ordinária desta segunda-feira, 05 de junho, agradeceu a Secretaria Municipal de Obras por executar a operação tapa buracos nas vias públicas de Parintins, bem como melhorar o sistema de iluminação pública. O parlamentar também apresentou uma Indicação ao Poder Executivo no sentido de publicar Decreto Municipal direcionado aos restaurantes, lanchonetes, bares e demais logradouros públicos da cidade para que no período do Festival Folclórico de Parintins toquem toadas de boi bumbá.

De acordo com a propositura, a toada de boi no período do Festival, na maioria das vezes, é substituída por forró, xote, entre outros ritmos que não fazem parte da identidade cultural parintinense. “Isso causa espanto aos visitantes que vêm para o Festival, pois ao chegar em nossa Ilha esperam ouvir toada de boi bumbá, mas quando chegam se deparam com paredões tocando forró, o que não condiz com a cultura local”, explicou.

Por esse motivo, o vereador Telo Pinto apresenta a respectiva Indicação como forma de conscientizar e tornar a toada a marca registrada da cultura de Parintins. “Esperamos que os restaurantes, lanchonetes e bares da cidade toquem em seus equipamentos de som as toadas dos bois Garantido e Caprichoso. Precisamos valorizar a nossa cultura. Precisamos valorizar o nosso Festival”, frisou.

Solicitou ainda da Prefeitura Municipal de Parintins, por meio de Requerimento, a retomada de concursos para eleger a Rua mais enfeitada do Festival Folclórico de Parintins. Para ele, a competição tem a finalidade de resgatar o amor pelas cores dos bumbás e pela tradição cultural de Parintins.

A Indicação e o Requerimento foram aprovados nesta sessão ordinária.

O parlamentar teceu comentários sobre os trabalhos da Comissão Especial de tomada de contas referente ao exercício financeiro de 2016 da administração passada. Segundo ele, terminou o prazo de defesa para o ex-prefeito Alexandre da Carbrás (PSD) explicar e justificar o porquê de não prestar contas. “Venceu o prazo no dia 02 de junho e ele não encaminhou nada para esta Comissão, nem sequer pedido de prazo. Com isso, daremos prosseguimento ao processo e acredito que até a próxima terça-feira (13) nós concluiremos o Relatório da Comissão”, afirmou.

Telo Pinto também desmentiu a fala da vereadora Maria Alencar (PSD) sobre a possível informação de que o Chefe de Gabinete da Prefeitura e diretor interino nomeado para dirigir do Hospital Regional Jofre Cohen é envolvido em desvio de verba de mais de dois milhões de reais repassados a esta Casa de Saúde. “Isso é uma mentira descabida. Eu faço parte desse processo, pois estou arrolado como testemunha. Desde 2013 nós nos defendemos desse processo, porque foi uma maldade que o ex-gestor do Jofre Cohen fez com todos nós”, evidenciou.

