Vereadora Maria Alencar reitera demandas do Bairro Santa Clara

A vereadora Maria Alencar (PSD), na sessão ordinária desta terça-feira, 20 de junho, reiterou cobranças de melhorias para a iluminação pública e recuperação asfáltica das ruas do Bairro Santa Clara. Segundo ela, as famílias dessa área da cidade pagam em dia seus impostos e têm o direito de usufruir dos benefícios correspondentes.

“Desde o dia 14 de março de 2017 realizo cobranças ao Poder Executivo no sentido de atender as demandas apresentadas pelos moradores, e claro, vivenciadas por mim enquanto moradora do mesmo. Me pergunto: Qual atitude devemos tomar? O bairro passa por inúmeras problemáticas referentes aos buracos nas ruas, iluminação pública, entre outros. As demandas são muitas, não apenas no Bairro de Santa Clara, mas em todos outros bairros do município”, frisou.

Nêga também reclamou da expressiva quantidade de animais soltos nas ruas do município de Parintins, os quais ocasionam acidentes e caos no trânsito. Com isso, a parlamentar criticou a inércia da administração municipal em resolver essa problemática. Com isso, pediu a realização de uma audiência pública para discutir e debater assuntos relacionados aos animais abandonados nas ruas de Parintins.

De acordo com a estimativa obtida na Coordenadoria de Vigilância em Saúde de Parintins (CVS), existem cerca de 13 mil animais nas ruas do município de Parintins, sendo 11 mil cães e dois mil gatos. Não há registros oficiais do número de acidentes de trânsito causados por estes animais, no entanto, diante do expressivo número elencado, é notório o risco à saúde que perpassa a população parintinense, por conta dos frequentes acidentes que esses animais causam às pessoas.

Por fim, Maria Alencar apresentou dois requerimentos direcionados à Prefeitura Municipal de Parintins. O primeiro solicita informações sobre as reformas e construções realizadas e em andamento na cidade de Parintins.

O segundo cobra melhorias no Campo do Joca, localizado próximo ao Matadouro Público, no bairro Santa Clara. O campo do Joca se constitui em local de lazer para os jovens, conta com jogos de futebol e a realização anual de campeonatos esportivos.

Texto: Mayara Carneiro

Foto: Pedro Coelho

Assessoria de Comunicação da Câmara de Parintins

