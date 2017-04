Vereadora Maria Alencar propõe melhorias ao Residencial Vila Cristina

Residencial Vila Cristina (foto:Deamazonia.com.br)

A vereadora Maria Alencar (PSD), em pronunciamento na sessão ordinária desta segunda-feira, 03 de abril, apresentou três Requerimentos para beneficiar as famílias do Residencial Vila Cristina. O primeiro solicita ao gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, Nelson Campos, uma visita técnica na Estação de Tratamento do Residencial. Ela recebeu denúncias do transbordamento do esgoto sanitário dessa área da cidade, principalmente quando chove.

O segundo pede da Secretaria de Obras a limpeza das ruas do Residencial Vila Cristina. Isso porque, frisou Nêga, os moradores diariamente enfrentam dificuldades por conta do lixo nas ruas. “Sabemos que o acúmulo de lixo traz inúmeros riscos para os moradores daquela localidade, sobretudo para a saúde, pois transformam-se um criadouro de insetos, ratos, cobras, entre outros”, disse.

O terceiro Requerimento solicita da Prefeitura Municipal de Parintins os serviços de instalação de Iluminação Pública no Residencial Vila Cristina. De acordo com a parlamentar, as famílias relatam a falta de lâmpadas nos postes do referido bairro e como forma de diminuir esta problemática os próprios moradores se mobilizaram para comprar e instalar as luminárias.

Outro Requerimento apresentado pela parlamentar foi direcionado à empresa Amazonas Energia, por meio do programa “Luz para todos”, para executar a instalação de energia elétrica nas Comunidades Peixe Marinho e Núcleo do São José do Igarapé Açú. “Os moradores destas comunidades nos relataram que sofrem todos os dias com a falta de energia elétrica”, destacou. Ela cobrou ainda da Amazonas Energia, por meio de Requerimento, a ligação elétrica individual para os distritos de Mocambo e Caburi.

Por fim, a vereadora Maria Alencar enalteceu que a semana iniciou com o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. “Esse assunto que merece destaque, pois os autistas são pessoas muito especiais. Acredito que datas como estas colaboram para reflexões, para modificar posturas, preconceitos e diminuir as dificuldades que muitos enfrentam todos os dias”, concluiu Nêga.

Todos os Requerimentos foram aprovados nesta sessão ordinária.

Beto Farias pede isenção de passagens dos servidores públicos na Balsa Arthur Virgílio Filho

Na sessão ordinária desta segunda-feira, 03 de abril, o vereador Beto Farias (PTN), Presidente da Câmara em Exercício, solicitou que a Prefeitura Municipal de Parintins retome parcerias para a isenção de passagens dos servidores públicos que precisam se deslocar para Vila Amazônia. Diariamente funcionários dos setores públicos do município precisam viajar para Gleba de Vila Amazônia para cumprir horário de trabalho.

Diante do assunto, o vereador sugeriu que o Executivo Municipal articule a liberação de passe dos servidores na Balsa Ferry Boat Arthur Virgílio Filho. “Tenho certeza que este é um dinheiro que faz falta no orçamento mensal desses trabalhadores. Portanto, esta proposta é importante para minimizar o impacto no salário para que esses gastos possam ser destinados para outras necessidades básicas de suas famílias”, disse.

Beto Farias destacou também visita à Comunidade Rural Brasil Roça, onde o Prefeito de Parintins anunciou obras de construção de um poço artesiano e uma escola na região. Sobre o tema, o parlamentar enfatizou o estado de inércia que a atual administração recebeu o município. “Apesar das dificuldades orçamentárias, reconhecemos nesses três meses de gestão a efetivação de obras que não foram realizadas em quatro anos”, disparou o vereador.

Vereador Afonso Rocha destaca demandas da Agrovila do Caburi

O vereador Afonso Caburi (PTB) destacou demandas da Agrovila do Caburi na sessão ordinária desta segunda-feira, 03 de abril. Além disso, esclareceu sobre a falta de professores nas escolas do município.

Monte Sinai, São Joaquim e Lago da Esperança recebem esta semana serviços de tapa buraco e limpeza pública de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras. Diante do trabalho iniciado pela Prefeitura, o vereador Afonso Caburi frisou a importância do Executivo direcionar atenção aos moradores desta região e agradeceu a resposta imediata quanto aos requerimentos apresentados pelo Parlamento Municipal.

A falta de professores na Rede Municipal de Ensino também foi destaque no pronunciamento do parlamentar. Segundo ele, esta ausência se justifica por circunstâncias diversas tais como licença maternidade, nomeação de professores em outros cargos, além da aprovação para mestrado e doutorado.

Assim, esclareceu que as medidas para suprir o quadro de professores nas escolas do município já foram tomadas. “Ainda esta semana profissionais da área de educação preencherão o efetivo necessário nas escolas, além disso a alteração no calendário escolar não prejudicará os estudantes”, explicou o vereador.

Bertoldo Pontes apresenta requerimentos para beneficiar famílias do Bom Socorro do Zé Açu e Caburi

O vereador Bertoldo Pontes (PSL), na sessão ordinária desta segunda-feira, 03 de abril, apresentou dois requerimentos para beneficiar as famílias do Bom Socorro do Zé Açu e do Caburi. O primeiro requerimento solicita da Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Obras, a substituição das lâmpadas do quadro de iluminação pública do Bom Socorro do Zé Açu.

“Dialoguei com as lideranças comunitárias dessa localidade e identifiquei os anseios das famílias. Assim, como representante do povo, faço essa propositura para melhorar a qualidade de vida dos comunitários do Bom Socorro”, frisou.

O segundo requerimento apresentado por Bertoldo Pontes pede da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil uma vistoria às famílias que residem em área de risco no Caburi. “Em recente visita no Caburi verifiquei que quatro famílias da Rua 15 de Setembro, em local conhecido como Cabeceira do Canudo, estão correndo risco devido as terras estarem caindo, desabando. Por isso, a Defesa Civil precisa dialogar com essas pessoas para encontrar solução urgente para este problema, por se tratar de situação de risco e de um estado de calamidade”, explicou Bertoldo.

Todos os Requerimentos foram aprovados nesta sessão ordinária.

Cabo Linhares quer implantação de um Colégio Militar em Parintins

Na sessão ordinária desta segunda-feira, 03 de abril, o vereador Cabo Linhares (PEN) apresentou requerimento direcionado ao Governo do Estado referente aos reparos na Estrada do Caburi, Mocambo e Monte Sinai. Por meio de Indicação, sugeriu ainda a implantação de um Colégio Militar em Parintins.

O vereador Cabo Linhares (PEN) solicitou da Prefeitura Municipal de Parintins, por meio de Indicação, a transformação da Escola Estadual Dom Gino Malvestio em Colégio Militar. Segundo ele, os índices educacionais revelam que essas instituições apresentam as melhores notas do Estado. Desse modo, ao considerar a qualidade de ensino neste padrão, o parlamentar ressaltou que a instituição será também um suporte para os programas sociais mantidos pelas corporações militares.

Durante pronunciamento, o vereador solicitou Sessão Especial em homenagem aos Bombeiros Mirins. “Trata-se do projeto social criado com o objetivo de construir uma cultura social prevencionista e a formação de uma consciência solidária e de respeito à vida, além de desenvolver ensinamentos e aprendizados práticos e teóricos das atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros, reforçando a capacidade de desenvolvimento da cidadania”, declarou o parlamentar.

Linhares apresentou ainda Indicação ao Governo do Estado do Amazonas, através do deputado estadual Cabo Maciel (PR), para executar os serviços de terraplenagem e asfaltamento na Estrada que liga Mocambo/Caburi/Monte Sinai.

Marcos da Luz enaltece construção do Plano Plurianual de Parintins

O vereador Marcos da Luz (PRB) evidenciou a importância do Plano Plurianual em Parintins, relacionado aos anos de 2018/2021. Dessa forma, cobrou providências da Prefeitura Municipal para constituir duas Comissões Municipais, por meio de Requerimentos. A primeira é direcionada à revisão e construção do Plano Plurianual e a segunda está relacionada ao Plano Diretor de Parintins. A manifestação ocorreu na sessão ordinária desta segunda-feira, 03 de abril.

“Este ano temos que construir o Plano Plurianual de Parintins para o período de 2018 a 2021 e esta construção tem que ser conjunta do Poder Público Municipal e da sociedade civil. Isso porque a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana”, explicou.

O parlamentar ainda reconheceu a atuação do Prefeito de Parintins Bi Garcia (PSDB) e destacou quatro questões que incomodavam a população. “O lixo, que o prefeito teve a tarefa amarga de resolver a questão da disposição dos resíduos sólidos urbanos, pois o município está condenado na justiça; os buracos; a iluminação e a segurança pública. Isto tudo se trata de ações emergenciais indispensáveis à população, mas precisamos planejar o município de Parintins para ações efetivas de longo prazo. Temos que reconhecer que a cidade estava em estado de inércia, mas com habilidade o prefeito mudou este cenário”, enalteceu.

Marcos da Luz também solicitou da Secretaria Municipal de Obras, através de Requerimento, a manutenção da iluminação pública no Bairro da Castanheira. Os pedidos apresentados nesta sessão foram aprovados por unanimidade.

Renei Mocambo ressalta fiscalizar operação tapa buracos nas vias de Parintins

O vereador Renei Mocambo (PR) destacou os trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Obras nas ruas da cidade de Parintins. A falta de pescado na Zona Rural também foi tema do discurso do parlamentar. A manifestação ocorreu na sessão ordinária desta segunda-feira, 03 de abril.

O vereador Renei Mocambo ressaltou fiscalizar os trabalhos da operação tapa buracos nas vias públicas de Parintins. O parlamentar frisou que essa ação melhora o tráfego de pedestres e veículos nas ruas da Ilha. Ainda sobre o tema, Renei voltou a reiterar a importância da operação tapa buracos atender as Agrovilas de Mocambo e Caburi. De acordo com o parlamentar, não há condições de transitar com segurança na estrada que liga o Mocambo ao Caburi.

O setor pesqueiro foi outro assunto tratado pelo vereador na tribuna da Câmara. Segundo ele, há anos ocorre o descarte de peixes nas margens dos rios. Esta situação reflete na escassez do alimento durante o período da cheia dos rios na região amazônica. Assim, este crime ambiental compromete a vida dos ribeirinhos. Dessa forma, Renei Mocambo solicitou mais atenção dos fiscais ambientais e do poder público para evitar este transtorno.

Telo Pinto critica preços abusivos nas passagens aéreas com destino a Parintins

Em pronunciamento na sessão ordinária desta segunda-feira, 03 de abril, o vereador Telo Pinto (PSDB) apresentou um Requerimento no sentido de solicitar da Secretaria Municipal de Obras a implantação de iluminação pública das ruas do Bairro Tonzinho Saunier. De acordo com o parlamentar, há um avanço significativo neste setor em Parintins, mas o trabalho deve continuar.

“Nesse bairro não existe sequer a luminária nos postes. Existe o posteamento, a ligação elétrica, mas não há luminárias. Fui procurado por vários moradores deste bairro e faço nessa tribuna esse apelo, pois o índice de violência cresce a cada dia por conta da falta de iluminação. Os vândalos aproveitam a oportunidade da escuridão para roubar e até mesmo ferir as pessoas”, explicou.

Telo Pinto também criticou os preços abusivos nas passagens aéreas com destino a Parintins. Segundo ele, essa questão deve ser revista, para que os visitantes possam vir ao município de Parintins, principalmente no período do Festival Folclórico. “Tivemos o retorno da companhia aérea MAP para Parintins, contudo os preços continuam absurdos e altos, o que inviabiliza tanto para nós que precisamos desse transporte quanto para as pessoas que querem vir a Parintins. Então, precisamos aqui na Câmara fazer um clamor para chegarmos a estas companhias aéreas e termos uma disciplina quanto aos preços”, destacou.

Telo Pinto pediu do Poder Executivo, por meio de Requerimento, que haja com celeridade para uma reengenharia no trânsito em Parintins. “É necessário termos essa discussão e audiências públicas para identificarmos os pontos mais alarmantes. Alguns pontos que precisam de disciplina no trânsito são a Rua 3, do bairro Paulo Correa e a Rua Paraíba, enfim, vários outros locais precisam ser trabalhados nesse sentido”, frisou.

Tião Teixeira defende isenção de cobrança de conta de água para atingidos por enchente

Com base na Lei Municipal do ano de 2013, o vereador Tião Teixeira (PTB) apresentou requerimento para assegurar a isenção da cobrança de conta água às famílias em situação de vulnerabilidade social nas áreas afetadas pela enchente no município de Parintins, nos meses de maio, junho e julho de 2017. A propositura foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Parintins (CMP), na sessão desta segunda-feira, 03 de abril.

O parlamentar encaminhou o requerimento à Prefeitura Municipal de Parintins e ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) para o cumprimento da lei que decreta a suspensão da cobrança. O Projeto de Lei 108/2013, de autoria do ex-vereador, Nelson Campos, autoriza o Saae a fazer suspensão da cobrança de contas do consumo de água no município de Parintins, nos meses de maio, junho e julho do ano de 2017.

De acordo com Tião Teixeira, a isenção da cobrança de conta de água beneficia somente famílias residentes em áreas que sofrem alagações, após análise de cada situação. A lei determina que o Saae fica impedido de suspender o fornecimento de água das residências em áreas alagadas. Conforme levantamento da Defesa Civil de Parintins, 1.640 famílias devem ser afetadas pela cheia na zona urbana.

Para o vereador, a maioria das pessoas residentes em locais vulneráveis às alagações não possui condições econômicas para pagar a conta de água. “A anistia da cobrança é uma maneira de minimizar os prejuízos aos moradores dessas residências em áreas baixas da cidade, onde a força da água do rio Amazonas agrava a vida, oferece riscos e encobre muitos assoalhos”, ressaltou.

Em outro requerimento aprovado, o vereador solicitou que a Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa) faça parte do comitê de enfrentamento à enchente do rio Amazonas 2017 e dê assistência aos produtores rurais na área de várzea. Tião Teixeira informou que a cheia deste ano apresentava índice de 7 metros e 98 centímetros até a manhã de manhã de domingo, 02, a produção agrícola da área de várzea deve receber atenção redobrada do governo municipal para evitar maiores prejuízos, como destruição de plantações.

