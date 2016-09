O vereador Juliano Santana (PDT) apresentou imagens de empresas fantasmas que ganharam licitações na Prefeitura Municipal de Parintins. Segundo Petro Velho, a empresa M. R Comércio e Representação de Materiais de Construção LTDA já recebeu mais de quatro milhões de reais e a empresa Imafer recebeu o montante de seis milhões reais dos recursos da educação parintinense. Para ele, o Prefeito e o Vice-prefeito de Parintins precisam ser afastados de seus respectivos cargos com urgência.

/// Na sessão desta terça-feira, 20 de setembro, o vereador Rai Cardoso (PMDB) parabenizou o empenho e a dedicação do Senador Eduardo Braga (PMDB) por conquistar um grupo gerador para o funcionamento da usina de energia elétrica do Mocambo do Arari. Segundo Cabeça, o Senador Eduardo Braga estará nesta quarta-feira (21) no Mocambo para realizar a entrega deste investimento aos mocambenses.

/// O vereador Ernesto de Jesus (PEN) destacou visitar a comunidade rural Boa Esperança para dialogar com as famílias e identificar as demandas desta região. De acordo com Cabo Ernesto, o principal anseio dos comunitários é a distribuição de água potável às residências. Cabo Ernesto também frisou a necessidade da implantação de uma Feira do Pescador e do Produtor Rural em Parintins.

/// A vereadora Karine Brito (PHS) reclamou da falta de políticas públicas para beneficiar as mulheres parintinenses que precisam deixar seus filhos em creches para ir ao trabalho diariamente. Karine Brito lembrou as ações realizadas à frente da Secretaria Municipal da Mulher para dar apoio e ajuda social a classe feminina. A parlamentar também cobrou novamente a implantação de uma unidade Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Parintins.

/// O vereador Mateus Assayag (PR) ressaltou a informação do início do processo licitatório para a construção do Restaurante Universitário da Universidade Federal do Amazonas. Segundo ele, o projeto garante aos estudantes uma alimentação de qualidade por custos mínimos. Assayag também destacou o andamento positivo da construção do Porto de Vila Amazônia para beneficiar as famílias da região.

/// O vereador Rildo Maia (PMDB) apresentou uma Moção de Pesar aos familiares do parintinense Armando Lima, o Ganso, o qual faleceu nesta segunda-feira (19). Rildo Maia também enalteceu a importância do Governo do Estado do Amazonas urbanizar as comunidades Maranhão, Terra Preta do Mamurú, São João do Jacú, São Tomé do Rio Uaicurapá e São Tomé do Mocambo. O peemedebista frisou que essas cinco comunidades já são de médio para grande porte e necessitam de urbanização.

/// O vereador Nelson Campos (PRTB) enfatizou atuar com coerência para defender os interesses coletivos da população parintinense. O parlamentar afirmou que o município de Parintins sofre todos os dias pela irresponsabilidade da atual gestão municipal. Campos lamentou principalmente a falta de medicamentos, médicos e profissionais da saúde nos Hospitais da Ilha Tupinambarana.

/// O vereador Maildson Fonseca (PSDB) denunciou a falta de merenda escolar nas escolas públicas municipais de Parintins e citou a Escola Pequeninos de Nazaré como exemplo, a qual está há mais de uma semana sem alimentos. Para Maildson Fonseca, isso caracteriza mais um descaso de uma administração catastrófica com os parintinenses.

Mayara Carneiro/CMP