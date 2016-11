Vereador e ex-item do Caprichoso, Arlindo Júnior, é diagnosticado com câncer

Político pediu apoio nas redes sociais (Foto: Tiago Correa/CMM)





O vereador e ex-item do Caprichoso, Arlindo Júnior, foi diagnosticado com câncer na pleura no sábado (5). A informação foi confirmada pelo parlamentar nas redes sociais. O político informou que iniciou o tratamento contra a doença.

Segundo comunicado divulgado pelo político, em junho deste ano ele foi diagnosticado com inflamação no pulmão em São Paulo. Embora tenha apresentado melhora com os medicamentos, voltou ao hospital em outubro, desta vez em Manaus, para fazer outro exame, pois segundo ele, estava sentindo falta de ar.

“Lá descobri que tive um derrame pleural, vulgo água na pleura. Passei por um procedimento para retirada do líquido e precisei ficar internado por 10 dias. De alta, fui para casa com a recomendação que ficasse 15 dias de recuperação”, disse ele no comunicado.

Após passar mal novamente, o político foi internado no dia 2 de novembro para realização de outro procedimento médico, onde foi detectado no sábado o câncer.

“Claro que não é fácil fazer uma nota ao meu público para falar que estou com essa doença que todos temem. Mas, devo satisfação a vocês. A cada um de vocês que está orando ou rezando por mim. A cada um de vocês que me admira e admira meu trabalho. A cada um de vocês que me tem como amigo, como irmão. Tenho fé em Deus e creio que ele pode me curar. Farei o tratamento que deve ser feito e, quero aqui pedir de você, que continue me colocando em suas orações”, declarou.

Caprichoso

Em sua rede social, o Boi Caprichoso se pronunciou sobre o diagnóstico da doença do ex-apresentador e ex-levantador de toadas da agremiação.

“O Boi Caprichoso em nome de seu Presidente, Babá Tupinambá, e o vice, Jender Lobato, vem pedir a todos os amantes do folclore brasileiro e a nação azul e branca, oração para um dos maiores ícones da história do Festival de Parintins, Arlindo Jr., que se encontra em tratamento de um câncer na pleura. Todos nós entraremos numa corrente de oração para que Deus traga a cura e restabeleça a saúde na sua plenitude do nosso amado Pop da Selva. Cremos em sua breve recuperação e que não faltará a você, querido amigo, força e fé neste tempo”.

Oswaldo Neto

