Vantagem do primeiro turno fez a diferença na vitória de Artur Neto

Vantagem garantida no primeiro turno foi determinante para a vitória do atual prefeito no segundo turno (Foto: Márcio Silva)

Às 18h22, a apuração dos dados da votação em Manaus foi finalizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), contabilizando 581.777 votos para Artur Neto (PSDB) e 457.809 votos para Marcelo Ramos (PR). Em percentuais, Artur teve 55,96% dos votos válidos, contra 44,04% de Ramos.

Os números mostram uma grande presença dos eleitores nas urnas neste domingo (30). A abstenção total foi de 119.473 eleitores – 9,50% do eleitorado. A estimativa do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) era de que pelo menos 200 mil pessoas deixariam de votar, o que acabou não se concretizando. O número de brancos e nulos foi ainda menor. Foram 33.205 votos em branco e 64.862 votos nulos, totalizando 98.607 votos.

Em comparação com o primeiro turno, os dois candidatos conquistaram praticamente o mesmo número de votos. Artur Neto fechou o primeiro turno com 364.487 votos – foram 217.920 votos a mais. Já Marcelo Ramos teve 257.698 votos no primeiro turno – conquistando 200.111 votos a mais.

No primeiro turno, a diferença entre os candidatos foi de 106.789 votos. Já no segundo turno, ela ficou em 123.968 votos, mostrando que o prefeito foi reeleito graças à margem conquistada no primeiro turno.

