Na sessão ordinária desta segunda-feira, 29 de agosto, a vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) apresentou uma Indicação no sentido de solicitar do Poder Executivo Municipal o retorno imediato dos serviços do Centro Psicossocial de Álcool e outras Drogas – 24 horas – (CAPS AD). Segundo Vanessa, o CAPS AD é a única unidade de saúde especializada em atender os dependentes de álcool e drogas dentro das diretrizes determinadas pelo Ministério da Saúde.

/// O vereador Rai Cardoso (PMDB) questionou a inércia do Governo do Estado do Amazonas em relação à segurança pública das famílias parintinenses. Segundo Cabeça, é dever do Estado garantir segurança e tranquilidade aos cidadãos dos municípios do interior.

/// O vereador Rildo Maia (PMDB) enalteceu incluir no Orçamento do Executivo de 2016 valores para ampliar e reformar escolas na zona rural de Parintins. Frisou realizar seu papel de legislador a contento, porém afirmou ser obrigação da administração municipal executar as propostas apresentadas na Tribuna.

/// O vereador Mateus Assayag (PR) destacou a importância da criação de políticas públicas voltadas para o bem estar dos parintinenses. Assayag ainda fez um apelo à Prefeitura de Parintins no sentido de retornar os trabalhos da patrulha mecanizada, a fim de garantir emprego e renda aos moradores do Caburi e Mocambo.

/// O vereador Juliano Santana (PDT) denunciou irregularidades no Edital do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Parintins. De acordo com ele, as falhas no certame prejudicam os cidadãos parintinenses, uma vez que estão se qualificando para realizar o Concurso.

/// O vereador Nelson Campos (PRTB) ressaltou visitar neste final de semana as comunidades rurais São Sebastião do Paraíso do Zé Açu, Zé Mirí e Maranhão. Campos frisou dialogar com as famílias dessas localidades para apresentar na Tribuna da Câmara seus anseios e reivindicações coletivas.

/// O vereador Gelson Moraes (PSD) foi enfático ao dizer que os vereadores lutam todos os dias pela realização do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Parintins. Segundo ele, o projeto do certame enviado pelo Executivo será analisado e votado para beneficiar os pais e mães da Ilha Tupinambarana.

/// O Presidente da Câmara Everaldo Batista (PROS) destacou a importância das famílias de Parintins ficarem atentas aos discursos dos candidatos a vereador e a prefeito (a) de Parintins. Everaldo Batista frisou que os homens públicos devem trabalhar incansavelmente pela melhoria da qualidade de vida dos parintinenses da zona urbana e rural, pois as demandas são muitas.

/// O vereador Ernesto de Jesus (PEN) enalteceu a necessidade do parlamento de Parintins discutir, analisar e debater minuciosamente o projeto do Executivo que dispõe sobre a realização do Concurso Público da Prefeitura de Parintins. Cabo Ernesto frisou a importância da sociedade em geral participar desse momento.

/// O vereador Maildson Fonseca (PSDB) foi taxativo ao dizer que não deixará a população parintinense ser enganada pela administração municipal, com relação ao Concurso Público da Prefeitura. Fonseca disse que o certame necessita garantir lisura aos candidatos que participarão deste, cujo propósito é beneficiar centenas de pais e mães de família.

Mayara Carneiro/CMP