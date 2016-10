Vanessa Gonçalves pede explicações sobre interdições do porto e do aeroporto

A vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) discorreu sobre a suspensão de pousos e decolagens de aeronaves no Aeroporto Júlio Belém e a interdição do Porto de Parintins. Dessa forma, ela pediu informações da diretoria do Aeroporto sobre as correções no aeródromo; as medidas necessárias para normalidade das operações e a exigência da Anac da realização de um plano de manejo aviário. Também solicitou explicações da direção do Porto Municipal sobre os projetos que estão sendo executados nele, bem como o prazo de conclusão das obras. Vanessa Gonçalves evidenciou que o Porto e o Aeroporto de Parintins são elos de logística importantes para o desenvolvimento do nosso município.

/// Na sessão de tempo desta segunda-feira, 24 de outubro, o vereador Gelson Moraes (PSD) falou sobre o processo de pagamento do Seguro Defeso para os pescadores do Estado do Amazonas. Segundo ele, mais de 90 mil pescadores não foram beneficiados neste ano, o que prejudicou as atividades deste setor. Com isso, Gelson Moraes alertou os pescadores para que até o dia 10 de dezembro possam dar entrada no pedido desse benefício. Ele informou que a Superintendência do INSS é a responsável por esses trâmites.

/// A vereadora Karine Brito (PHS) lamentou a falta de realização de mutirões de saúde em alusão a campanha Outubro Rosa em Parintins. Ela criticou o Poder Executivo por esse desrespeito com as mulheres parintinenses, pois não há ações para combater o câncer de mama. Assim, Karine Brito pediu ajuda dos demais vereadores para realizarem na Câmara uma ação em apoio ao Outubro Rosa.

/// O vereador Nelson Campos (PRTB) enfatizou dialogar com o Promotor de Justiça de Parintins sobre o caos instalado no município pelo Poder Executivo. O parlamentar espera que o Ministério Público possa solicitar a investigação imediata de denúncias como a suposta cobrança de propina e desmandos do Prefeito Municipal.

/// O Presidente da Câmara Everaldo Batista (PROS) foi enfático ao criticar o Poder Executivo por não investir na zona rural do município de Parintins. De acordo com ele, o Legislativo Parintinense cumpre seu papel em defesa da população em geral ao cobrar melhorias nos mais diversos setores, porém não obtêm respostas. Everaldo Batista lamentou, principalmente, o descaso do Executivo com a educação e a saúde nas comunidades rurais, as quais estão abandonadas, segundo ele.

