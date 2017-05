Vanessa Gonçalves enaltece projeto de incentivo ao pré-natal em Parintins

Dessa forma, a parlamentar tratou sobre a necessidade de realização do pré-natal, no sentido de fundamentar o acompanhamento médico que toda gestante deve ter.

Durante pronunciamento na sessão ordinária desta segunda-feira, 08 de maio, a vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) enfatizou a importância do Programa de Entrega do Kit Bebê. Dessa forma, a parlamentar tratou sobre a necessidade de realização do pré-natal, no sentido de fundamentar o acompanhamento médico que toda gestante deve ter, a fim de manter a integridade das condições de saúde da mãe e do bebê.

Ao enaltecer o Projeto idealizado pela Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação (SEMASTH), a vereadora Vanessa Gonçalves reiterou a proposta do Programa. Segundo ela, a meta busca também “diminuir os índices de mortalidade infantil durante o parto e pós-parto que assustaram a população parintinenses nos últimos anos”, destacou.

De acordo com a vereadora, em quatro anos (2008 a 2012) foram registrados 26 casos de óbito fetal. Em contrapartida, nos últimos três anos (2013 a 2016) foram 39 casos. Sobre óbito de crianças menores de 1 ano, computou-se números alarmantes. De 2008 a 2016 registrou-se 27 casos, enquanto de 2013 a 2016 verificamos 41 casos. Nesse sentido, ressaltou o incentivo do projeto que integra saúde e assistência social. A parlamentar aproveitou para solicitar a entrega de kit bebê para as Comunidades da Valéria e Terra Preta do Mamurú.

Vanessa Gonçalves discursou também sobre a ausência de energia elétrica na Comunidade do Limão que está há mais de vinte dias sem este serviço. Assim, a parlamentar solicitou providências emergenciais da Empresa Eletrobrás Amazonas Energia.

Maildson Fonseca pede Sessão Especial em comemoração aos 70 anos do Legislativo Parintinense

Ele quer render agradecimentos aos ex-vereadores e aos familiares dos vereadores falecidos pelos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento do município de Parintins

O Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) apresentou um Requerimento no sentido de solicitar da Mesa Diretora uma Sessão Especial em comemoração aos 70 anos de instalação do Legislativo Parintinense. Maildson quer render agradecimentos aos ex-vereadores e aos familiares dos vereadores falecidos pelos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento do município de Parintins. A manifestação ocorreu na sessão ordinária deste dia 08 de maio.

“Em 1925 esse município era regido por um Conselho, o qual fazia o papel e trabalho de auxiliar os distritos e o povo de Parintins nas ações necessárias. Porém, nos Anais desta Casa consta que a primeira Sessão da Câmara Municipal de Parintins ocorreu no dia 19 de dezembro de 1947 na Sede da Casa da Justiça. Portanto, nós iremos fazer 70 anos de parlamento e de histórias de pessoas que cuidaram da legislação desse município, tiveram momentos vitoriosos, escrevendo uma história para o Legislativo”, discorreu.

De acordo com Fonseca, nesta solenidade todos os ex-vereadores poderão pronunciar-se na Tribuna da Câmara. “Que possamos fazer uma sessão espetacular, onde podemos convidar os vereadores em vida. Aqueles vereadores que já partiram serão homenageados através de seus familiares. Que todos estejam presentes numa grande solenidade, numa grande festa. Nos orgulhamos de fazer parte deste Poder para o município de Parintins e dar prosseguimento a um trabalho iniciado a anos atrás por homens compromissados com a nossa cidade”, disse.

A propositura foi aprovada por unanimidade. A data marcada para a solenidade é o dia 19 de dezembro de 2017, podendo ser modificada e divulgada nos meios de comunicação da cidade.

O parlamentar também se referiu as atividades do Centro de Atenção Psicossocial – Adolfo Lourido durante o período de 2013 a 2016. Segundo Maildson, o CAPS desenvolvia suas atividades com excelência, porém nesse período ofereceu serviços precários, chegando a suspender os atendimentos.

“Tudo o que era bom e chega ao zero para voltar a ser bom de novo demora. Agora o CAPS funciona, está um pouco na precariedade sim, mas pior esteve no passado. O resultado de pessoas com deficiência que hoje trafegam nas ruas da cidade é consequência dos quatro anos de abandono que o município passou. Assim, é necessário estabelecer sim um Estado de emergência financeiro e administrativo para recuperarmos. E em seis meses eu ainda acho pouco, pois quatro meses se passaram e o irresponsável do ex-prefeito não apresentou a prestação de contas dele. O bandido incompetente que roubou o município com uma quadrilha de empresários sucateou a saúde. Uma empresa pegou mais de três milhões de reais para fornecer rouparia hospitalar para atender o Hospital Jofre Cohen e todos os Centros de Saúde, mas não vimos sequer um lençol. E agora querem que o município em cinco meses dê o jeito dele? Vamos sim atrás do bandido que roubou esses três milhões e o fazer devolver para que possamos colocar os lençóis e travesseiros, já que a bandidagem foi grande”, afirmou Fonseca.

Afonso Rocha ressalta ações do Banco do Povo no Caburi, Mocambo e Vila Amazônia

Frisou que serão mais de 250 mil reais injetados na economia de cada uma dessas localidades, fomentando as atividades dos trabalhadores locais

O vereador Afonso Caburi (PTB), na sessão ordinária desta segunda-feira, 08 de maio, destacou a importância das ações de crédito da Afeam (Agência de Fomento do Estado do Amazonas), por meio do Banco do Povo, aos Distritos de Caburi, Mocambo e Vila Amazônia. Afonso frisou que serão mais de 250 mil reais injetados na economia de cada uma dessas localidades, fomentando as atividades dos trabalhadores locais.

“Quero parabenizar o IDAM Parintins por não medir esforços em trabalhar e levar recursos para as comunidades rurais, mediando ações como essa. Estivemos no final de semana no Caburi, Mocambo e Vila Amazônia para levar R$ 750.000,00 a este povo do setor primário, secundário e terciário. Quando se trabalha com respeito ao povo, se consegue, se conquista”, frisou.

O parlamentar também destacou acompanhar o deputado estadual Sabá Reis (PR) em visita ao Caburi na semana passada. Segundo Afonso, as demandas dessa região foram apresentadas ao parlamentar. “Indicamos a ele nossas dificuldades na Agrovila. Dentre elas destacamos que o Caburi estava sem viatura da Polícia Militar. Dessa forma, nesta segunda-feira recebemos a informação da disponibilização de uma viatura (carro) para atender a demanda da comunidade São Sebastião do Caburi. Agora precisamos apenas de logística para a locomoção desta até a comunidade”, ressaltou.

Bertoldo Pontes enfatiza primeira ação portuária em Parintins

Segundo Bertoldo, o evento foi alusivo ao dia do trabalhador e teve como objetivo proporcionar um dia especial para as classes que prestam serviços no terminal portuário do município

Na sessão ordinária desta segunda-feira, 08 de maio, o vereador Bertoldo Pontes (PSL) evidenciou o sucesso da primeira ação social em prol as classes portuárias de Parintins. Segundo Bertoldo, o evento foi alusivo ao dia do trabalhador e teve como objetivo proporcionar um dia especial para as classes que prestam serviços no terminal portuário do município.

Organizado pela Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (SEMASTH), a primeira ação portuária contou com a colaboração das secretarias do município, bem como representações institucionais da cidade. Solicitado pelo vereador Bertoldo Pontes, a ação atendeu durante todo sábado, 06 de maio, aos trabalhadores que atuam direta e indiretamente no Porto de Parintins.

Iniciada com um café da manhã e a entrega de camisas aos portuários, a programação seguiu com emissão de documentos como carteira de trabalho e identidade. Foram disponibilizados ainda serviços estéticos, médicos e orientações quanto à prevenção de acidentes de trabalho, além de questões relacionadas ao setor de endemias e vigilância sanitária.

Para o parlamentar, a ação reflete a valorização do trabalhador parintinense. “Trabalho há mais de quinze anos no porto, conheço de perto a realidade de todos, sinto as dificuldades em acessar serviços importantes devido a rotina que temos. Então, levar atendimento totalmente direcionado a esse público mostra a preocupação e a atenção do Executivo com os cidadãos de Parintins. Portanto, agradeço a todos que somaram conosco, seja direta e indiretamente”, concluiu.

Para Beto Farias, a culpa dos problemas sociais em Parintins é da ex-administração municipal

O parlamentar também falou sobre a importância da Comissão Especial do Legislativo que fiscalizará a prestação de contas da administração passada e divulgará o orçamento de 2016

O vereador Beto Farias (PTN) destacou aos moradores do Bairro São Francisco que em breve a operação tapa buracos será executada nas vias públicas desta área da cidade. Segundo Beto, a manifestação pacífica destas famílias é cabível, porém devem entender que a vinda de asfalto para Parintins esbarra em questões burocráticas. A manifestação ocorreu na sessão ordinária desta segunda-feira, 08 de maio.

“Os moradores fizeram uma pequena manifestação sobre os problemas nas ruas do bairro. Informo que já apresentamos Requerimento solicitando melhorias nessas vias, mas não é falta de interesse do Executivo, pois há burocracia para o asfalto chegar a nossa cidade. A primeira etapa da operação foi concluída, porém a segunda encontra algumas dificuldades na liberação do produto. Que todos tenham consciência de que estamos no início do mandato”, frisou.

Para o parlamentar, a culpa da maioria dos problemas sociais e de estrutura em Parintins é da ex-administração municipal. “A irresponsabilidade do ex-prefeito Alexandre da Carbrás (PSD) causa uma indignação em todos nós, pois vemos o empenho do Prefeito Bi Garcia (PSDB) em retomar obras e serviços. Estamos apenas iniciando o quinto mês desse mandato e muito já se vê sendo executado, mesmo os problemas sendo grandes”, afirmou.

O parlamentar também falou sobre a importância da Comissão Especial do Legislativo que fiscalizará a prestação de contas da administração passada e divulgará o orçamento de 2016. “Tudo isso por conta do ex-prefeito não prestar contas no ano passado, pela irresponsabilidade dele”, concluiu.

Cabo Linhares evidencia Cartilha de orientação aos jovens e adolescentes sobre drogas

Frisou que essa Cartilha é voltada para as relações de Educação, Polícia, Família e prevenção, especificamente, às drogas no contexto escolar

O vereador Cabo Linhares (PEN), na sessão deste dia 08 de maio, evidenciou a importância da Cartilha de orientação aos jovens e adolescentes sobre drogas no Estado do Amazonas, elaborada pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Assim, Linhares parabenizou o deputado estadual Cabo Maciel (PR), Presidente desta comissão, pela iniciativa.

Cabo Linhares frisou que essa Cartilha é voltada para as relações de Educação, Polícia, Família e prevenção, especificamente, às drogas no contexto escolar. “Por meio dessa Cartilha, será possível orientar melhor as crianças e os adolescentes nas escolas da rede pública na questão das drogas (lícitas∕ilícitas), além de mostrar através de leituras e ilustrações no ambiente escola”, afirmou.

Diante do exposto, o vereador Cabo Linhares lamentou a informação de que um grupo de criminosos tentou invadir o Presídio Público do município de Parintins para resgatar um presidiário. “A Polícia Militar já prendeu os criminosos, mesmo sem estrutura necessária. Diante do quadro político no Estado do Amazonas, fica uma interrogação a nós amazonenses sobre segurança pública. E em Parintins, será que haverá segurança necessária para o Festival Folclórico?”, destacou Paulo Linhares.

Para concluir seu discurso, o parlamentar apresentou dois Requerimentos para a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth) no sentido de solicitar a entrega de Kits Bebê nas comunidades Bom Socorro do Zé Açu e Maranhão, no Rio Uaicurapá. As proposituras foram aprovadas por unanimidade.

Marcos da Luz solicita Audiência Pública para discutir habitação em Parintins

De acordo com Marcos, é imprescindível debater tal assunto, por ser de interesse social, juntamente com autoridades e a sociedade em geral

O vereador Marcos da Luz (PRB) solicitou, por meio de Requerimento, a realização de uma Audiência Pública para discutir questões relacionadas à habitação em Parintins. De acordo com Marcos, é imprescindível debater tal assunto, por ser de interesse social, juntamente com autoridades e a sociedade em geral. A manifestação ocorreu na sessão ordinária deste dia 08 de maio.

O parlamentar explicou que a finalidade dessa Audiência é tratar todos os assuntos relacionados ao Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social de Parintins. Os assuntos relacionados ao Conjunto Residencial Vila Cristina, objeto do requerimento de Audiência Pública da vereadora Maria Alencar (PSD), também serão incluídos na referida Audiência Pública.

De acordo com Marcos da Luz, fará parte do debate a situação das ocupações de terras irregulares da área do Castanhal, do Pascoal Alággio e da Vila Amazônia. Segundo ele, o estudo da Câmara e do Concidade demonstra que a situação habitacional de Parintins é grave pela falta de controle e rigor na aplicação dos recursos, enquanto o problema se arrasta por mais de uma década.

O vereador Marcos da Luz também tratou sobre a cassação do Governador do Amazonas José Melo (PROS). “Entre tantos pontos e interrogações, vimos o Governador José Melo enfrentar a crise econômica cortando investimentos, paralisando obras, atrasando pagamento de fornecedores, decretou Estado de Emergência Econômica na Saúde, cortou verbas da cultura, fez três reformas administrativas, a terceira no ano de 2016. Houve extinção e junção de secretarias. A cassação do Governador José Melo é o fato, a nova eleição é a trajetória a seguir e quem será o novo govenador do Amazonas? Como fica Parintins neste cenário? O que acontecerá com o Amazonas se elegermos um político envolvido na Operação Lava Jato?”, finalizou.

Maria Alencar anseia por melhorias no Hospital Regional Jofre Cohen

O primeiro Requerimento solicita da Prefeitura Municipal de Parintins, através da Secretaria de Obras, a construção de uma rampa no porto deste Hospital

Em pronunciamento na sessão ordinária desta segunda-feira, 08 de maio, a vereadora Maria Alencar (PSD) apresentou três Requerimentos para beneficiar o Hospital Regional Jofre Cohen. O primeiro solicita da Prefeitura Municipal de Parintins, através da Secretaria de Obras, a construção de uma rampa no porto deste Hospital.

“De acordo com relatos dos funcionários da rede pública de saúde do município, a construção de uma rampa no Porto do Hospital Jofre Cohen possibilitaria um acesso com mais segurança para as pessoas que utilizam aquele espaço, principalmente aos moradores da zona rural que precisam se locomover do interior do município em busca dos serviços de saúde do referido local”, explicou.

O segundo pedido requer da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA a disponibilização de lençóis e travesseiros para os leitos do Hospital Regional Jofre Cohen. Em visita ao Hospital a parlamentar observou que as principais denúncias eram sobre a falta de lençóis e travesseiros para os leitos dos pacientes internados ou sob observação médica. Os relatos, disse ela, afirmam que a família dos pacientes tem que se responsabilizar em providenciar os materiais mencionados acima.

O último Requerimento solicita da Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, o retorno da farmácia do Hospital Regional Jofre Cohen. “Entendemos a necessidade do retorno da farmácia para que a população possa usufruir de seus serviços”, frisou.

Por fim, a vereadora Maria Alencar solicitou, através de Requerimento para a Secretaria Municipal de Saúde, esclarecimentos sobre a falta de materiais para teste rápido de HIV no Centro de Testagem a Aconselhamento – CTA. De acordo com funcionários, o CTA “Dr. Jair Arlota Junior” está com falta de materiais para testagem de HIV.

O segundo e o terceiro pedido foram rejeitados durante votação.

Renei Mocambo destaca diálogo com representante da empresa Brasil Coletas

A finalidade do encontro foi para informar a proposta desta empresa em implantar coleta seletiva e reversa no município de Parintins

Na sessão ordinária deste dia 08 de maio o vereador Renei Mocambo (PR) enfatizou diálogo com o representante comercial no Amazonas da empresa Brasil Coletas, Leônidas Medeiros, e os membros da Comissão do Meio Ambiente da Câmara Municipal. A finalidade do encontro foi para informar a proposta desta empresa em implantar coleta seletiva e reversa no município de Parintins.

Com 30 anos no mercado, a Brasil Coletas estabeleceu parceria a Associação dos Moradores do Bairro União (Ambu). A proposta da empresa é reduzir a quantidade de lixo, por meio de coleta seletiva, e gerar emprego na cidade de Parintins. A Brasil Coletas já atua há cinco anos com tratamento de resíduos em Manaus e pretende expandir as atividades para a cidade de Parintins.

Segundo Renei, é meta da empresa fazer reciclagem de ferro, papelão, garrafas plásticas, eletroeletrônicos e isopor. Para se instalar em Parintins, o custo estimado pela Brasil Coletas é de 1,5 milhão. A visita do representante da Brasil Coletas no Amazonas a Parintins, lembrou o parlamentar, partiu do interesse do prefeito Frank Bi Garcia (PSDB), após procurar a sede da empresa em Manaus em busca de soluções alternativas ao problema do lixo no município.

Como Presidente da Comissão do Meio Ambiente, Renei Serrão recomendou ao representante comercial a inserção do Mocambo do Arari, Caburi e Vila Amazônia no plano, devido ao problema do lixo avançar também nesses três distritos. Depois da reunião no Poder Legislativo, disse Renei, os parlamentares e o grupo da Brasil Coletas conheceram as instalações da Cooperativa dos Juticultores (Coopjuta), com objetivo de verificar se as instalações físicas podem servir de depósito para resíduos coletados na cidade.

Por fim, o vereador Renei Mocambo apresentou uma Indicação ao Poder Executivo Municipal para que regulamente, por intermédio de legislação municipal, a coleta seletiva de lixo em Parintins. “Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos cidadãos parintinenses com o aumento da produção de lixo sem que haja uma coleta seletiva do lixo produzido. Por isso, necessitamos de mudança urgente desse modelo de coleta de lixo. Precisamos de uma Lei específica que regulamente empresas interessadas em desempenhar este trabalho em nossa cidade”, justificou.

Telo Pinto quer Alvorada do Boi Garantido no calendário de eventos de Parintins

Também apresentou uma Moção de Aplausos e Parabenizações ao jovem Pedro Henrique Nunes Rodrigues

O vereador Telo Pinto (PSDB), na sessão ordinária desta segunda-feira, 08 de maio, apresentou uma Indicação direcionada à Prefeitura Municipal de Parintins no sentido de incluir a Alvorada do Boi Bumbá Garantido no calendário de eventos do município. Segundo Telo, a finalidade é garantir mais segurança e mobilidade aos participantes deste evento.

O parlamentar também solicitou a realização de uma Audiência Pública para debater questões voltadas ao furto de gados. Ele falou que vários criadores de gado em Parintins procuram a Delegacia de Polícia diariamente para denunciar furtos, questão essa que necessita ser revista.

Telo Pinto também apresentou uma Moção de Aplausos e Parabenizações ao jovem Pedro Henrique Nunes Rodrigues. O atleta parintinense é recordista brasileiro, pan-americano e sul-americano no lançamento de dardo. O recordista parintinense lidera três colocações no ranking nacional na prova de lançamento de dardo, apesar de ter somente 17 anos. Pedro Henrique Nunes também é líder do ranking na categoria adulto Sub-23 e na categoria juvenil.

Por fim, o vereador Telo Pinto falou sobre questões relacionadas à saúde em Parintins. Frisou participar e liderar a equipe de transição de governo do Prefeito Bi Garcia (PSDB), identificando a malversação dos recursos públicos.

“O ex-gestor do município de Parintins licitou ano passado mais de três milhões de reais em rouparia hospitalar para atender o Hospital Jofre Cohen e todos os Centros de Saúde. A empresa que venceu a licitação e forneceu esse material é a FERNANDO J. SOARES – Epp. Essa empresa foi contratada pelo município para disponibilizar esses materiais, mas hoje não se encontra um lençol ou colchão de boa qualidade. Isto está sendo feito gradativamente a substituição desse material. Aqui fica o meu relato de que houve sim roubo do dinheiro público. Licitaram, contrataram e pagaram rouparia hospitalar ano passado, mas não se pode imaginar que nós já usamos e gastamos tudo isso”, disparou.

Tião Teixeira destaca ação de crédito da Afeam de R$ 750 mil em Distritos de Parintins

Programa Banco do Povo injeta recursos na economia dos distritos do Mocambo do Arari, Caburi e Vila Amazônia, de 08 a 15 de maio

Os investimentos de R$ 750 mil da ação de crédito inédita da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), por meio do programa Banco do Povo, no Mocambo do Arari, Caburi e Vila Amazônia, realizada de 08 a 15 de maio, foram o foco do pronunciamento do vereador Tião Teixeira (PTB), na sessão desta segunda-feira. O presidente da Comissão de Setor Primário e Políticas Rurais ressaltou que os recursos contemplam o setor primário, comércio e serviços nos três distritos.

Tião Teixeira participou do lançamento da ação na Vila Amazônia, na tarde de domingo, 07 de maio, com a participação do coordenador de gerência de crédito do interior da Afeam, Togo Meireles, gerente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas (Idam), Lucivaldo Pereira, representante do Idam central, Luiz Antônio, secretário municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento, Edy Albuquerque, e gerente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Parintins, Cléa Marques.

Ao discursar na tribuna da Câmara Municipal de Parintins, o vereador afirmou que o Banco do Povo investe R$ 250 mil na economia da Vila Amazônia. Tião Teixeira declarou que somente o setor primário dos distritos do Mocambo do Arari, Caburi e Vila Amazônia vai receber um montante de R$ 300 mil. Conforme o vereador, os outros R$ 450 mil são destinados para aplicação no comércio e serviços nos três distritos da zona rural do município de Parintins.

De acordo Tião Teixeira, com a ida do programa Banco do Povo ao Mocambo do Arari, Caburi e Vila Amazônia, a Afeam descentraliza a ação da sede do município de Parintins para facilitar o acesso ao crédito nos distritos. Ao considerar o investimento tão significativo na economia dessas localidades rurais, o vereador disse que essas iniciativas incentivam os trabalhadores rurais a encarar os desafios da produção agrícola e ajudar no crescimento econômico do município de Parintins.

Tião Teixeira anunciou aos produtores de fibras de malva do Paraná do Arari, Costa da Águia e Ilha do Valha-me Deus que vai encaminhar requerimento à Afeam beneficiar mais de 100 famílias. O vereador declarou que também apresentará propositura à Prefeitura Municipal de Parintins para firmar parceria com o Sebrae, com objetivo de promover palestras sobre empreendedorismo nas comunidades e capacitar os agricultores a fazer o gerenciamento dos próprios negócios nas propriedades rurais.

