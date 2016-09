“Esse período é decisivo para o bem da nossa cidade, do interior e da população, por isso vamos votar sem medo na mudança, no respeito e na dignidade de uma população conscientizada” diz Naldo Lima, candidato a vereador pelo PC do B.

Naldo comenta que pela terceira vez está pondo seu nome para avaliação dos parintinenses. “Na primeira eleição obtive 478 votos, na segunda 624 votos conquistados sem a influência do dinheiro, com apoio daqueles que sonham por dias melhores. Diante dessa crescente, estou colocando mais uma vez meu nome nesta eleição com propósito de trabalhar a favor do povo, bem como fazer acontecer à verdadeira atribuição do vereador, função está esquecida pelos eleitos, que é apresentar projetos e fiscalizar a atuação do prefeito e os gastos da prefeitura”, destacou.

Formado em administração pública, empresário e técnico em recursos pesqueiros, o Candidato Comunista lamenta que “percebo ainda em nossa cidade, candidatos apostando na vitória através da compra de voto. Quem compra voto não quer o bem do povo, não tem respeito pelo povo. Candidato que manipula voto e pressiona o eleitor não é digno de ser nosso representante”, destacou.

O empresário alerta aos eleitores que “não venda seu voto. Não alimente esse tipo de sujeito, porque ele não fará nada por você, pelo seu bairro, pela sua cidade e muito menos pela população”.

Propostas

Lima cita que “além da fiscalização, vamos apresentar junto ao prefeito que vencer projetos para a educação, saúde, infraestrutura e incentivo ao esporte, assim como toda a área social”.

Campanha

Ele acredita que os eleitores hoje apostam na renovação de toda a atual Câmara Municipal e que seu nome está sendo bem avaliado. “Me capacitei e me sinto pronto para lutar pelo povo. Sinto esse descaso, estudei para isso é acredito que chegou a hora de descruzar os braços e lutar por um novo amanhã para todos os parintinenses. Aonde visito graças a Deus sou bem recebido. Pela força que vem do povo, vote consciente, vote Naldo Lima 65.456”, finalizou.

Kedson Silva/JI