VAMOS PARA PARINTINS lança pacotes especiais para o festival 2017

Com muita alegria anunciamos o lançamento dos Pacotes para o Festival 2017. A inesquecível viagem acontecerá este ano entre 27 de junho(terça) e 05 de julho(quarta)

Pacotes VamosparaParintins.com.br 2017

Programação de 27/junho a 05/julho

27/jun/2017 – terça

Saídas de diferentes destinos do Brasil e outros países.

28/jun/2017 – quarta

Chegada a Santarém em voos da Azul, Gol e TAM durante a madruga.

Voos diretos desde Belém, Brasília e Manaus.

Transfer em micro-ônibus para o barco, atracado no pier turístico de Santarém (30 minutos de deslocamento).

Acomodação nas suítes e início da navegação para a vila de Alter do Chão (cerca de 4 horas de viagem).

Café da manhã no barco.

Dia livre em Alter do Chão (praia de rio, artesanato, restaurantes regionais, permacultura, etc). Almoço no barco.

Final de tarde, partida para pernoite em comunidade no rio Arapiuns (cerca de 3 horas de viagem).

Jantar no barco. Pernoite no navio atracado na comunidade.

Obs: Café da manhã, almoço e jantar, com sucos regionais, água e cerveja paraense incluso.

Bebidas alcóolicas e sucos em jarra estarão à venda para os demais momentos embarcados.

29/jun/2017 – quinta

Café da manhã no barco.

Manhã de visita e interação na comunidade (artesanato, passeio de canoa, visita às casas, escola, etc).

Navegação durante todo o dia, a partir das 11h, com eventuais paradas breves durante o percurso.

Almoço no barco.

Pernoite atracado na região central de Juruti-PA às margens do rio Amazonas, próximo à fronteira com o Estado do Amazonas.

Noite livre na cidade (Festa da Padroeira, porto, monumentos, praça, igreja, restaurantes, artesanatos, etc).

30/jun/2017 – sexta

Continuidade da navegação às 5h rumo a Parintins, interessados em serem despertados para o nascer do Sol deverão se manifestar durante o jantar na noite anterior.

Chegada prevista às 13h a Parintins e atracamento da embarcação.

Breve introdução à cidade por meio de uma visita rápida ao Mercado Municipal e região central da Ilha. Despesas de deslocamentos e alimentação não inclusos.

Quem desejar descansar, poderá permanecer no barco.

18h Pontualmente o jantar no barco. 19h Saída para o Bumbódromo.

20h Início da primeira Noite do Festival. Os viajantes deverão auto-organizar a distribuição

entre os assentos Garantido e Caprichoso. A intenção é que na segunda Noite seja invertido os assentos e na terceira Noite se repita o lado que mais gostou. Obs: os que desejarem permanecer apenas de um dos lados, deverão se manifestar na aquisição do Pacote para planejamento prévio.

1h Retorno para o barco. Lanche, chá e café disponíveis.

01/jul/2017 – sábado

A partir das 7h o café da manhã estará servido, até 10h.

10h às 12h momento livre. 12h às 13h almoço no barco.

Saída às 13h para o city tour caminhante pela cidade. Visitaremos os bastidores das alegorias que permanecem no entorno do Bumbódromo, o curioso cemitério municipal, alguns mirante voltados para o rio Amazonas, lojas especializadas em artesanato local, entre outras surpresas que serão reveladas apenas durante o percurso.

17h Retorno ao barco. 18h Jantar no barco. 19h Saída para o Bumbódromo.

1h Retorno para o barco. Lanches, chá e café disponíveis.

02/jul/2017 – domingo

A partir das 7h o café da manhã estará servido, até 10h.

10h às 12h momento livre. 12h às 13h almoço no barco.

Saída às 13h para o river tour de volta a ilha no próprio braco. Teremos a presença de convidados realizando o tour conosco.

Visitaremos a casa de um morador ribeirinha, conhecendo seu modo de vida e também teremos a oportunidade de tomar um banho de rio em um igarapé paradisíaco. Coletes salva-vidas estarão disponíveis.

17h Retorno do barco para ser atracado novamente.

18h Jantar no barco. 19h Saída para o Bumbódromo.

1h Retorno para o barco ou seguir para as margens do rio Amazonas para contemplar as dezenas de embarcações iluminadas partindo de regresso para os rincões da Amazônia(imperdível!).

Lanches, chá e café disponíveis.

03/jul/2017 – segunda

Refeições no barco.

Às 5h todos deverão estar embarcados para a partida rumo a Santarém, interessados em serem despertados para o nascer do Sol deverão se manifestar durante o jantar na noite anterior.

Navegação durante a manhã, tarde e início da noite até Óbidos-PA, onde fica o ponto mais estreito do rio Amazonas, apenas 2,1km e 100 metros de profundidade!

Noite livre.

Pernoite atracado no porto da cidade.

04/jul/2017 – terça

Refeições no barco.

Às 7h, visita à antiga Fortaleza de origem portuguesa.

Às 8h seremos recebidos pelo diretor de uma usina de beneficiamento de castanhas-do-Brasil

e conheceremos a linha de produção.

Às 9h30 visitaremos uma indústria de beneficiamento de açaí.

Às 11h partida rumo a Santarém.

Final de tarde em praia deserta e paradisíaca no entorno de Santarém.

Às 23h30 transfer do barco para o aeroporto em micro-ônibus.

05/jul/2017 – quarta

Voos de retorno com escalas em Belém Brasília ou Manaus.

Fim de nossos serviços.

