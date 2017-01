Vagas na educação serão preenchidas por processo seletivo

As medidas preliminares para a realização do processo seletivo que vai preencher vagas na área da educação já estão sendo adotadas. A informação é do secretário de Educação, João Costa, destacando que é compromisso do prefeito Bi Garcia agir dentro da legalidade, tendo em vista que foi protelada a realização do concurso público.

“O prefeito foi muito claro e taxativo por ocasião da posse e nas reuniões internas do secretariado que nós não podemos contratar ninguém nesse momento e que toda população parintinense terá oportunidade de disputar essas vagas, dentro de um processo seletivo amplo”, afirmou.

Para isso, a Secretaria Municipal de Educação já está trabalhando nos procedimentos necessários da pasta e fazendo levantamento das vacâncias existentes dentro do quadro efetivo. Costa explicou que o quadro de efetivos já foi lotado, a Semed está fazendo uma revisão e uma operação pente fino para definir as vagas.

Além desse levantamento, a Semed fará um recadastramento dos servidores para saber a real situação do quadro efetivo, incluindo não só os professores, mas também os vigias, as merendeiras e demais funções.

“Somente após isso teremos a real necessidade de contratação e o quantitativo de vagas para cada um dos setores da Secretaria de Educação, seja na sede, ou zona rural, tanto várzea, como terra firme”, explicou.

Equipes da Semed estão cuidando dos detalhes e todas as informações serão repassadas à comissão responsável pelo processo seletivo que será amplamente divulgado para a população parintinense.

