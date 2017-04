Universidade do Garantido abre inscrição nos cursos artísticos para crianças em 2017

O projeto social do boi Garantido desenvolvido no Centro Educacional Universidade do Folclore “Paulinho Faria”, será reaberto no próximo dia 18 de abril para 160 crianças e adolescentes na faixa etária de 9 a 14 anos.

Os pais e responsáveis de crianças interessados podem procurar a secretaria da Universidade do Folclore a partir da segunda-feira, 10 de abril para efetuar a inscrição dos alunos.

De acordo com coordenadora interina do projeto, a psicóloga Keila Rodrigues, os cursos artísticos oferecidos nesta etapa de atividades são de dança, desenho, capoeira e violão. “Os responsáveis devem levar no ato da inscrição cópia do RG, CPF e comprovante de residência, além da certidão de nascimento, declaração escolar e uma foto três por quatro da criança”, disse.

As oficinas serão desenvolvidas pela manhã, de 8h às 11h e à tarde, de 14h às 17h com um número de 80 alunos por turno, perfazendo 160 participantes do projeto.

Segundo Keila Rodrigues o objetivo da Universidade do Folclore Centro Educacional “Paulinho Faria” é oferecer atividades socioculturais, contribuindo na melhoria da qualidade de vida, prevenindo situações de vulnerabilidade e risco social através das oficinas de artes, esporte, lazer e rodas de conversas.

Texto e Foto: Marcondes Maciel | Assessoria Garantido

