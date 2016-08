No Império Serrano, a palavra ‘patrono’ soa como um palavrão. Uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio passou por experiências não muito bem-sucedidas, no últimos anos, com patronos. Ou melhor: parceiros financeiros. O estatuto da escola, aliás, proíbe a existência de patronos entre seus dirigentes. Mas nada impede de a agremiação receber ajuda financeira. E quem chegou à escola disposto a levar o Império de novo ao Grupo Especial é Rildo Seixas, um empresário de exportação e importação, apaixonado por Carnaval.

Depois de uma passagem ‘traumática’ pela Viradouro (ele garante que o atual presidente Gusttavo Clarão ainda o deve dinheiro), Rildo chegou ao Império para ser o ‘braço direito e esquerdo’ da presidente Vera Lúcia Correa. “A escola tem um problema crasso: quem está lá acha que quem chega para ajudar quer tomar a escola para si. Isso não existe. A escola tem um conselho, uma eleição… Não estamos mais no tempo da pedra lascada”, disse Rildo. Uma das maiores curiosidades sobre Rildo é sua religião.

Devoto da Igreja Batista, ele admite que não permaneceria na agremiação caso a escola escolhesse um enredo ligado a umbanda ou ao candomblé. “Quando eu cheguei ao Império deixei clara a minha religião. Já fui espírita e não tenho nada contra, mas me encontrei na palavra do Deus vivo. O dia que o Império Serrano quiser falar sobre o espiritismo, cabe a mim querer ficar ou não. Mas certamente, eu não ficarei”, sentenciou.

Fonte:ODIA/RJ

Postado por Carlos Frazão/JI