“Um assassino frio desse não pode estar solto”, manifesta Fernando Morais

Presidente da Associação de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais de Parintins, ALGBT, Fernando Morais



“Um assassino frio desse não pode estar solto”, manifestou revoltado, o presidente da Associação de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais de Parintins, ALGBT, Fernando Morais, após está vendo o assassino do homossexual Luiz Eduardo Ferreira dos Santos, 35, conhecido “Paula Fernandes”, Francinaldo Ferreira Rocha, 29, solto.

Francinaldo se apresentou na Delegacia Interativa de Polícia na segunda-feira, 23, acompanhado de um advogado, deu depoimento, dizendo não se lembrar do que fez e que só se pronunciará em Juízo, em seguida foi liberado, saido pela porta da frente.

O depoimento do acusado, revoltou ainda mais Fernando Moraes, ” ele matou, as câmaras de segurança comprovam, fora isso ele ainda confessou em um bar a autoria do crime e diz que não se lembra”, manifestou.

O Presidente da ALGBT comentou que “as nossas leis ampara criminosos. O delegado me explicou que ele se apresentou com advogado, após o tempo de flagrante, por isso, é adotado esse procedimento”.

Ele frisa que a ALGBT está acompanhando o caso junto com a família e “pedimos ao delegado que acelere os procedimentos e encaminhe ao juiz o pedido de prisão preventiva, pois esse rapaz é um criminoso frio e não pode estar solto. Será que ele vai ter que matar mais um para poder ser preso”.

Protesto

Segundo informações, a familia e a classe da ALGBT, aguarda até esse final de semana para ver se acontece a prisão do homicida. “Se não prenderem esse assassino, vamos reunir os associados, a família da ‘Diana’ e buscar apoio também de famílias que também tiveram seus entes assassinados, até hoje impune, para mobilizar a sociedade e a justiça, contra esse crime bárbaro”, afirma Fernando.

Homofobia

Morais acredita que “esses crimes são homofobicos sim, todos crimes de ódio. Josué com mais de 50 facadas pelo corpo, testículo cortado, olhos furados, assim como Caio, Flor, muitos outros e agora a Diana. Dos 9 crimes, todos com requinte de crueldade, três tiveram ‘solução’. Hoje desses criminosos não tem nenhum preso e isso é preocupante”.

Audiência Pública

Segundo o Líder da Associação, “estamos buscando junto a Secretaria de Justiça do Estado uma audiência pública, para que possamos saber da justiça, o porque desses criminosos não estarem presos. Esse pedido não é só da classe ALGBT mais de toda a sociedade parintinense, pois foram crimes que revoltou a todos”.

Aprovação

Dinho como também é conhecido o presidente da ALGBT, esclarece que “foi apresentada na Câmara Municipal, ano passado, uma lei que ajudava a punir pessoas que cometem esse tipo de crime. Chegou a ser aprovada pelos vereadores, mas quando chegou ao ex-prefeito Alexandre da Carbrás, foi retirada, a pedido dele. Essa lei não era para casar homem com homem ou mulher com mulher, era para garantir que as pessoas que cometem crimes homofóbicos, paguem por seus crimes”.

Ele acredita que se essa lei tivesse sido aprovada realmente, esses assassinos não estariam soltos.



Kedson Silva/JI

