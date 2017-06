UEA pode oferecer curso de Engenharia Civil em Parintins

O diretor do Centro de Estudos Superiores, Cesp-UEA, David Xavier anunciou que Parintins poderá oferecer em 2018 o curso de Engenharia Civil na cidade. De acordo com o diretor da UEA, na semana que vem professores da Capital acompanhados de representantes dos municípios de Barreirinha, Nhamundá, Urucará e Boa Vista do Ramos estarão em Parintins para discutir a proposta e conhecer a realidade do município para implantação do novo curso.

“Essa é uma proposta que foi apresentada ha dois anos pelo diretor Marceliano Oliveira e que tramitava na reitoria. Recebemos o sinal de positivo já para ofertar no vestibular desse ano com ingresso para 2018, mas temos agora que aguardar o resultado da avaliação dos professores vindos de Manaus para sabermos se vamos ofertar ou não o curso “, destacou David Xavier. Sobre a importância do curso, ele destaca que “o curso atende uma demanda local e ao mesmo tempo qualifica mão-de-obra especializada para atender as diversas atividades que ocorrem na região. A gente aponta o próprio festival folclórico que tem em seus trabalhos uma das engenharias mais complexas de arte e de cultura, sendo exportada para várias regiões do Brasil e para outros locais da América Latina.

Kedson Silva/JI

Fotos: Arquivo JI

Comentários

comentários