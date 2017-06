TV A Critica firma parceria com TV Cultura e Festival será transmitido para todo o País

Fábio Chateaubriand Borba, diretor de rede da TV Cultura (SP) e Dissica Tomaz Calderaro (Foto: Antônio Lima)

A TV A Crítica firmou parceria com TV Cultura e o 52º Festival Folclórico de Parintins será transmitido na íntegra para todo o Brasil. O contrato, assinado ontem na sede da TV A Crítica em Manaus, levará o sinal da emissora local para 132 milhões de habitantes de 26 Estados e Distrito Federal.

No primeiro dia do Festival, dia 30 de junho, a transmissão ocorre a partir das 21h30, no segundo, 01 de julho, a partir das 19h30 e no último, 02 de julho, às 20h. Para essa grande festa, a apresentação vai contar com os jornalistas Ludimila Queiroz e Wilson Lima, da TV A Crítica. Os repórteres de Arena escalados são Clayton Pascarelli e a Naiandra Amorim.

De acordo com o diretor-presidente do Sistema A Crítica de Rádio e Televisão, Dissica Calderaro, a TV A Crítica vai compartilhar o sinal da transmissão para a TV Cultura de forma integral. “A Rede Calderaro assim como os amazonenses – peço licença para falar em nome deles –, estão muito felizes com a oportunidade da parceria e acessibilidade. Estamos muito gratos com toda a geração da TV Cultura por acreditarem na nossa festa e terem a vontade de abrir a emissora para mostrar a nossa cultura, o Festival de Parintins, os nossos bois e a cidade de Parintins para nosso grandioso Brasil”, disse.

Para o diretor de Rede da TV Cultura, Fábio Chateaubriand Borba, como a emissora tem caráter educativo, ela tem o dever de levar a cultura para a sociedade. “Desenvolver as riquezas culturais do Brasil é uma missão da TV Cultura. Essa parceria com a TV A Crítica é fundamental para a emissora levar para o Brasil a cultura do Estado do Amazonas. O Amazonas não se resume só na biodiversidade e no gigantismo da Floresta Amazônica e do Rio Amazonas. Ele tem mais. E é a cultura popular. O Festival de Parintins é o resumo disso tudo”, pondera Chateaubriand.

Surpresas na grade da TV A Crítica

A diretora de programação da TV A Crítica, Gisele São Thiago, adianta aos telespectadores que mais de 70 profissionais estarão trabalhando em conjunto na Ilha Tupinambarana para transmitir com excelência o Festival. “Entraremos ao vivo com links direto da Arena, além de muitas surpresas direto dos camarotes. De 26 a 30 de junho entraremos todos os dias ao vivo em todos os programas da emissora com conteúdos exclusivos”, adiantou.

