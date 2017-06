TV A Crítica confirma Gretchen, Gominho e David Brazil para o Festival de Parintins

Emissora anunciou detalhes da transmissão e nomes de convidados para a maior festa folclórica do País.

A TV A Crítica anunciou na manhã desta segunda-feira (12), durante coletiva de imprensa para jornalistas na ilha de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus, detalhes da transmissão do maior festival folclórico do País, a festa onde acontece o tradicional embate entre os boi-bumbás Caprichoso e Garantido. Os famosos Gretchen, Gominho e David Brazil foram confirmados como os convidados do festival deste ano.

De acordo com o diretor-presidente do Sistema A Crítica de Rádio e Televisão, Dissica Calderaro, além da já confirmada transmissão do festival para todo o País, através do compartilhamento do sinal com a TV Cultura, a 52ª edição da disputa entre Caprichoso e Garantido também contará com um time de convidados especiais para abrilhantar a festa, os chamados “digital influencers”.

Na edição do festival do ano passado, os blogueiros Thaynara OG e Hugo Gloss participaram da cobertura do festival, levando a festa folclórica para seguidores em todo o mundo através das redes sociais. Este ano, a transmissão segue a mesma linha, com a participação da cantora, dançarina e youtuber Gretchen, do ex-participante do reality show “A Fazenda” e radialista Gominho e do comunicador e repórter David Brazil. David, inclusive, atuará como repórter da TV A Crítica nos camarotes do Bumbódromo, onde acontece o festival.

“A gente acredita que a internet é uma grande aliada na divulgação da nossa cultura e na divulgação da nossa gente. A gente vai usar as redes sociais como uma maneira de fazer Parintins estar na casa das pessoas, estar no bolso e na mão das pessoas. E nada melhor do que usar os ‘digitais influencers’, que são figuras dos nossos tempos que são muito atuantes e que a galera segue”, disse João Artur Vieira, coordenador de novas mídias da TV A Crítica.

Cobertura local

Além da participação dos “digital influencers” nacionais, a TV A Crítica também convidou blogueiros da região para fazer a cobertura do festival, entre eles Carol Heinrichs (@carolheinrichs), do blog “Toque de Neon”, Victor Israel (@edecomer) do blog “É De Comer”, a blogueira Bruna Castro (@brunacastroficial), a ilustradora e youtuber Suelen Lima (@rostodeneve), do blog “Rosto de Neve”, Raphaela Moura (@quantofoi), do blog de beleza “Quanto Foi”, e também a blogueira Gisele Araújo.

De acordo com o coordenador de novas mídias da TV A Crítica, João Artur Vieira, será realizada uma promoção de ingressos e passagens aéreas para os seguidores dos “digital influencers” locais. Cada blogueiro vai poder levar um seguidor para assistir o festival, dentro do serviço “bate e volta” da companhia aérea MAP Linhas Aéreas: os passageiros viajam a Parintins para assistir ao espetáculo e retornam no mesmo dia ao final da festa.

