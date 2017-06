Turismo inicia serviço de regularização nos meios de hospedagem

A Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur) reuniu na manhã desta terça-feira (30) com a equipe da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) para definir a ações que integram a campanha visando o melhor atendimento em pousadas, hotéis e motéis, para o Festival Folclórico de Parintins 2017. A reunião aconteceu no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e contou com a presença de representantes dos órgãos do município que irão integrar a operação.

A equipe da Amazonastur em parceria com a Vigilância Sanitária, Setor de Terras e Corpo de Bombeiros estará atuando durante está semana, com ações de conscientização no que tange equipamentos de segurança, higiene e regularização dos meios de hospedagem.

De acordo com a coordenadora de Turismo do município, Karla Viana, a regularização é uma garantia ao consumidor de que o local funciona regularmente e pode prestar serviços de qualidade ao turista. “O objetivo é assegurar os direitos do consumidor, incluindo a segurança alimentar, além de verificar se o estabelecimento está cumprindo as exigências estabelecidas para receber o visitante”, disse.

** Durante agenda em Parintins na comitiva de secretários estaduais na segunda-feira (29), o secretário executivo da saúde, Mario Andrade, confirmou que Parintins receberá aporte de R$ 220 mil reais para reforçar as ações do setor durante a realização do Festival 2017. O recurso será utilizado para contratação de profissionais, compra de medicamentos e outros insumos. Duas ambulâncias serão enviadas para a cidade durante o período festivo. Mario esteve nos dois hospitais de Parintins, Jofre Cohen e Padre Colombo e na ocasião obteve do secretário de Saúde do município, Ronaldo Cardoso, informações sobre as necessidades que o sistema de saúde local apresenta para que possa atender a alta demanda comum na época do Festival de Parintins.

** Com o início da reforma da emergência do Hospital Regional Jofre Cohen, no fim de semana, os atendimentos foram direcionados ao Hospital Padre Colombo. Além da climatização, a emergência está passando por pintura total e outras melhorias. A mudança no local foi autorizada pelo prefeito Bi Garcia ao constatar que pacientes aguardavam atendimentos pegando sol e chuva. Segundo o diretor do Jofre Cohen, enfermeiro Josimar Marinho, toda estrutura de equipamento e pessoal foi transferida ao Padre Colombo para que a população não tenha problema de atendimento.

** Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Parintins estão recebendo treinamento para a utilização do aplicativo Mapit, um programa de georreferenciamento que faz levantamento socioeconômico e que é utilizado no planejamento das as atividades como do setor primário, da segurança, meio ambiente, entre outras. O engenheiro agrônomo da Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa), Josinaldo Corrêa que está aplicando o curso, destaca que a utilização da ferramenta vai contribuir com as atividades desenvolvidas pela equipe do Meio Ambiente. De acordo com o coordenador de Meio Ambiente, Alzenilson Aquino, a facilidade é que o programa pode ser utilizado no celular ajudando os técnicos a identificar resíduos e as lixeiras viciadas nos bairros da cidade.

SECOM

Comentários

comentários