Com parecer favorável do Ministério Público, o Tribunal Regional Eleitoral julgou improcedente o recurso impetrado pela coligação da candidata Márcia Baranda, segunda colocada na disputa pela prefeitura de Parintins (369 quilômetros de Manaus) que pedia a cassação da candidatura do tucano Bi Garcia, prefeito eleito de Parintins com mais de 30 mil votos.

Por telefone o prefeito eleito de Parintins, Frank Bi Garcia, disse que sempre confiou na justiça e que estava feliz com o resultado obtido no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). “É mais uma vitória com a graça de Deus”, afirmou.

