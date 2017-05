TRE-AM estará pronto para nova eleição de governador do Estado no mês de agosto

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas (TRE-AM) sustenta que estará apto a executar a nova eleição para o cargo de governador do Estado no primeiro domingo do mês de agosto.

Segundo a assessoria de imprensa do órgão, uma reunião ocorreu nesta quinta-feira (4) para definir o calendário da eleição. Nela, se chegou à conclusão que o TRE-AM estará pronto para o pleito no dia 6 de agosto.

Nesta sexta-feira (5), às 11h, o presidente do TRE-AM, desembargador Yedo Simões, concederá entrevista coletiva a toda imprensa, onde deve tratar sobre o assunto.

O governador do Amazonas, José Melo, e o vice, Henrique Oliveira, foram cassados na manhã desta quinta-feira (4) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante julgamento de recurso de cassação. Foram 5 votos pela condenação e 2 pela absolvição. A Corte Eleitoral também determinou a realização de novas eleições para governador no Amazonas.

Rafael Seixas/Manaus (AM)

Foto: Arquivo AC

Comentários

comentários