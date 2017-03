Transporte escolar na zona rural está regularizado

Após uma série de reuniões realizadas entre Prefeitura e transportadores escolares, a situação do serviço que atende alunos de comunidades rurais de várzea e terra firme está normalizada. A informação é dada pelo secretário municipal de Educação, João Costa.

De acordo com João Costa, o transporte de várzea e terra-firme está atendendo mais de 98% da demanda da zona rural. Somente algumas rotas que não estão em pleno funcionamento. “Nós já estamos tomando providências para que semana que vem todas essas rotas estejam atuando. Temos pouquíssimas que precisam ser ajustadas por desistência de transportador ou porque ainda não encontramos transportador para cumprir determinada trajeto”, pontua.

O secretário informa que o prefeito, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), estuda uma forma de agregar os pedidos feitos pelos transportadores e a disposição financeira do município para que 100% da demanda seja atendida mais rapidamente. “O prefeito fez uma reunião com eles (transportadores) e explicou a todos a situação de como vai funcionar o transporte este ano, sobretudo por conta da escassez de recurso para o transporte escolar”, evidencia João Costa.

Na negociação com os transportadores, a Prefeitura estuda algumas alternativas para atender o interesse de ambos. Dentre elas estão em pauta a possibilidade de negociar diretamente com a cooperativa, a contratação de uma empresa para cuidar do transporte com os prestadores de serviço ou que os próprios transportadores instituam microempresas para negociar diretamente com o Município.

