Trânsito violento faz dezenas de vítimas na Ilha

A intensidade com que ocorrem os acidentes de trânsito na cidade mostra a falta de atenção, a imperícia e a inabilidade de condutores que saem às ruas sem qualquer respeito à vida pessoal e de terceiros. Os dados mostrados pelo comando do Corpo de Bombeiros na Ilha, apenas com casos de pedidos de intervenção das equipes de resgate daquela corporação, dão uma ideia de como o sistema viário, unido a imprudência estão conduzindo vítimas com sequelas que ficam para toda a vida. São dezenas de vítimas socorridas em apenas uma semana.

Houve caso em que a colisão de duas motocicletas deixou cinco pessoas com escoriações, algumas graves, levada às emergências dos hospitais. A presença de menores conduzindo motos e outros veículos também preocupa os condutores mais experientes. Outro problema verificado é a velocidade com que crianças e adolescentes conduzem bicicletas elétricas. Estes veículos, além da legislação dispensar o uso de equipamentos de segurança pessoal, como o capacete, oferecem sérios riscos a terceiros, haja vista que o descontrole de menores que não têm noção de suas responsabilidades quando na direção.

Os acidentes se avolumam nos quatro cantos da Ilha, acarretando danos pessoais, sociais e exigindo do poder público gastos com deslocamentos de vítimas para a Capital, em busca de recursos para salvar vidas. As equipes de agentes da Empresa Municipal de Trânsito atua com dificuldades na orientação. É o caso do fluxo de veículos que passam pela Ponte Amazonino Mendes. Mesmo sem sinalização adequada, apenas com uso de cones, o trecho teve uma sensível redução nos acidentes, mas carece de organização dos pontos de parada e estacionamento de veículos para melhorar o fluxo nos horários de maior movimento.

