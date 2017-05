Tradição vermelha nas ruas da Ilha

Uma multidão de sócios e torcedores do Boi Garantido acompanhou ao som das toadas antológicas e pelo rufar dos tambores da Batucada, comandados pelo levantar de toadas Sebastião Junior, apresentador Israel Paulain, o amo Tony Medeiros e um grupo de toadeiros, a tradicional Alvorada do Boi da Baixa do São José, na madrugada de segunda-feira, 1º de maio.

A concentração vermelha e branca, aconteceu na Cidade Garantido em uma grande festa que contou com a presença de todos os itens individuais e coletivos do ‘Boi do Povão’, que saíram às 2h da madrugada em cortejo pela Estrada Odovaldo Novo com uma parada no curralzinho da Baixa para homenagear, seguindo a tradição, o mestre Lindolfo Monteverde, criador do boi de coração na testa. Após, os camisa encarnada prosseguiram com a Alvorada pela Rua Lindolfo Monteverde e Avenida Amazonas, com o Boi Garantido recebendo diversas manifestações de amor e carinho por parte dos torcedores que esperavam ansiosos em frente às casas, a passagem do bumbá.

De acordo com o presidente Adelson Albuquerque, “essa Alvorada entrou para a história do Garantido como a maior de Todos os tempos. Agradeço a todas as pessoas que se empenharam para realizar essa grande festa que trouxe de volta o torcedor para o nosso curral. Estou muito feliz, vendo o povo voltar a brincar com o Garantido”.

A passeata vermelha terminou por volta das 7h da manhã, com a chegada dos perrexés na Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade.

Kedson Silva/JI

Fotos: facebook/Marcondes Maciel

