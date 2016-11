Torcedores e sócios decidem neste sábado as 12 melhores toadas de galera do Caprichoso

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Votação será no curral Zeca Xibelão, aberta ao público para definição do repertório do CD da Galera

Sócios e torcedores do Boi-Bumbá Caprichoso definem o repertório de 12 toadas para a trilha sonora do CD da Galera, em audição popular, no curral Zeca Xibelão, em Parintins, a partir das 19h, neste sábado, 19. De cerca de 100 inscritas pelos poetas azulados, 30 obras musicais foram classificadas para a última etapa, nas seletivas em Manaus, nos dias 15 e 16 de novembro.

Na triagem na capital do Amazonas, as toadas dos gêneros livres, genéricas, galera e itens individuais tiveram avaliação criteriosa, com atribuição de notas, feita pelo corpo de jurados formado por membros da Diretoria Executiva, Conselho Musical, Conselho de Artes, Itens do Bloco Musical, Músicos, Integrantes da Marujada de Guerra, Grupos de Dança e representantes das torcidas.

As 12 obras musicais mais bem votadas pelos torcedores e sócios vão compor o CD da Galera, previsto para ser entregue antes do Natal.

Babá Tupinambá afirma que, desde quando assumiu a gestão do Boi Caprichoso, sempre procura fazer o melhor e ser mais transparente com sócios e torcedores. “Agora, teremos a escolha final das toadas de galera para 2017. Tudo que fazemos, pensamos no melhor para o Caprichoso e para o festival”, frisa.

Para o vice-presidente do Caprichoso, o uso das novas tecnologias mostra o nível de seriedade da escolha das toadas. “Essa inovação permite que tudo seja transparente e democrático tanto aos compositores, quanto a galera. Democracia e transparência é nome da escolha de toadas. Tenha certeza que esse CD será maravilhoso, digno do Caprichoso”, enfatiza Jender Lobato.

Assessoria de Imprensa Caprichoso

Comentários

comentários