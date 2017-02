Tony Medeiros prestigia chegada de medalhistas parintinenses

Na manhã desta terça-feira, 21 de fevereiro, o prefeito em exercício de Parintins, Tony Medeiros, esteve no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Deputado Gláucio Gonçalves para recepcionar os atletas parintinenses que foram medalhistas na Taça Manaus de Atletismo.

Foram três atletas que conquistaram cinco medalhas de ouro na competição. Adson Luiz Júnior conquistou a medalha dourada nas provas de 800 metros rasos e salto em distância, Diogo Cardoso conquistou ouro nos 75 metros rasos e salto em distância, e Vivian da Silva foi campeã nos 1000 metros rasos.

Tony Medeiros comenta que ficou emocionado com a recepção feita aos campeões no Ceti Gláucio Gonçalves. O prefeito em exercício também enaltece o apoio da Prefeitura, que custeou as passagens dos atletas e professores que foram a Manaus participar da competição de atletismo. “Nossos jovens só precisam realmente de um apoio e foi justamente esse apoio necessário que o prefeito Bi Garcia disponibilizou. Vieram com isso os resultados”, frisa.

A gestora do Ceti, Francimary Macedo, destaca que o apoio da Prefeitura de Parintins foi muito importante e essencial para os alunos participarem da competição na capital do Estado. “Agradecemos ao apoio dado pelo prefeito Bi Garcia. Nossos alunos participaram de cinco provas e ganhamos cinco ouros. Só deu Parintins no torneio”, enfatiza a gestora.

