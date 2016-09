Para conhecer as propostas e projetos dos candidatos a prefeito de Parintins, moradores da comunidade do Santo Antônio do Tracajá realizaram nesta sexta-feira, 23 de setembro, o primeiro debate da comunidade. O debate foi dividido em três blocos com rodadas de perguntas de comunitários, perguntas de candidato para candidato e considerações finais.

Representando a coligação “Parintins volta a avançar”, o candidato a vice-prefeito, Tony Medeiros (PSL), representou o candidato a prefeito Bi Garcia (PSDB) no evento. Garcia não pôde comparecer em decorrência de sua participação em um programa de rádio minutos antes do debate, o que impossibilitou a sua locomoção à comunidade.

Durante sua participação no evento, Tony Medeiros ressaltou o seu compromisso juntamente com Bi Garcia de levar melhorias à região do Tracajá. Em sua fala, Medeiros destacou os investimentos que serão feitos na saúde, educação e infraestrutura em geral na comunidade do Santo Antônio e adjacências.

No debate também estiveram presentes os candidatos Adson Ribeiro (REDE), Dietrich Smaile (PSOL), Juscelino Manso (PSB) e Lázaro Texeira (PT).

Daniel Sicsú/JI