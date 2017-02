Tony Medeiros entrega o cargo de amo do boi Garantido

Tony Medeiros defende o posto há 22 anos

O ex-deputado e atual vice-prefeito de Parintins, Tony Medeiros, não deverá mais ser o amo do boi Garantido no Festival Folclórico de 2017. Tony fez um comunicado informal a diretoria, há poucas semanas, entregando o posto. “Procede sim a informação e a diretoria já sabe. Tive uma conversa com o presidente ( Adelson) a respeito de não defender mais o item ”, afirmou o amo do bumbá, ao Portal DeAMAZÔNIA.

“Quero participar do Festival de uma forma diferente. Nunca recebi os amigos, quero estar num outro lugar no Bumbódromo”, completou. Tony Medeiros defende o item há 22 anos.

Ele disse que deixa o Garantido sem mágoas. “Não há mágoas. Mas a minha geração levou o Garantido para o Mundo e está geração está trazendo todo mundo para dentro do Garantido”, sem mencionar qualquer crítica direta a diretoria e sem dar mais detalhes sobre a afirmação.

O amo do “boi do povão” disse ainda que existe toda uma preparação para defender o item e recomenda que seu substituto deva ser um artista que tenha raízes dentro do Garantido e na Baixa do São José, santuário da agremiação. “ Tem que ter raiz, tem que ter ralado muito e ter se dedicado muito ao boi. Tenho uma história de dedicação e de amor ao Garantido. É toda uma vida. Por isso não pode ser qualquer amo”, adverte.

Tony está na função desde 1995. Nesses 22 anos já enfrentou nove amos que passaram pelo boi Caprichoso. “ Não é fácil escolher um novo amo. Não é fácil ser amo do boi. É uma preparação de cinco meses. Talvez seja o item mais difícil. Mas contribuí muito e dei muitas vitórias ao Garantido. Já fizemos o contrário trocar de amo nove vezes”, conclui.

Tony Medeiros se notabilizou na função pelos repentes afiados de gozações ao extremo contra o rival. Tony deve se lançar candidato a deputado estadual em 2018.

CONTATO COM A COLUNA BASTIDORES |

(92) 99229 8831 WhatsApp

deamazonia3@gmail.com

DEAMAZONIA.COM.BR

Garantido Show seleciona dançarinos

A coordenação do Grupo de Dança Folclórica “Garantido Show”, núcleo de Parintins, abriu inscrições para escolher dançarinos e dançarinas, com intuito de compor o quadro artístico coreográfico da Associação Folclórico Boi Bumbá Garantido.

De acordo com Élio Siqueira, um coordenadores do Garantido Show, os selecionados participarão de shows, apresentações especiais e farão parte do bloco artístico coreográfico do projeto “Magia e Fascínio no Coração da Amazônia”, nas três noites do Festival Folclórico de Parintins.

O coreógrafo ressalta que podem participar jovens, a partir de 16 anos, e que possuam desenvoltura na dança e expressão corporal.

As inscrições podem ser feitas na sala social, no curral Lindolfo Monteverde (Cidade Garantido), de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14 às 17h.

Coreografias em andamento

O boi Garantido iniciou a montagem das novas coreografias das 22 toadas do CD “Magia e fascínio no coração da Amazônia”.

O trabalho cênico e coreográfico tem a participação dos grupos de dança de Parintins, Manaus, Presidente Figueiredo, Santarém e Juruti, sob o comando geral da equipe de coreógrafos do Bumbá.

De acordo com Edwan Oliveira, membro da Comissão de Artes, os coreógrafos da companhia de dança folclórica Garantido Show mostraram, no começo da semana, uma prévia para análise do trabalho.

“Esse é um momento em que a diretoria e Comissão de Artes sugerem algumas adequações que devem ser feitas, seguindo as inovações que foram feitas nas toadas em estúdio”, disse.

Assessoria de imprensa:

Chris Reis (92) 9985-4115 DRT 143/AM

Comentários

comentários