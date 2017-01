Terra Santa entregará faixa aos campeões do Parintinzão

Um selecionado vindo da cidade de Terra Santa/PA fará um jogo amistoso contra a equipe do Sul América, campeão parintinense de 2016, nesse sábado, 14, a partir das 15h no Estádio Tupy Cantanhede.

De acordo com o capitão da equipe parintinense, Bruno Melo, o amistoso interestadual será feito para que os jogadores da cidade de Terra Santa possam entregar faixa e troféus a cada um dos jogadores parintinenses, diretores e comissão técnica que participaram da conquista do título 2016. “Fizemos um time onde ninguém ganhou nada, até as nossas chuteiras tivemos que comprar. Esse é o reconhecimento que vamos ter por todo esforço em campo e pela conquista do 25¤ título do Sul América no Parintinzão”, destacou o Capitão do Leão Azul da cidade .

Sobre o confronto de sábado, Bruno Melo, comenta que “nos preparamos durante a semana para esse jogo e convido todos os torcedores sul-americanos a vestir a camisa azul do leão e comparecerem ao estádio, pois além de um grande jogo, será outra grande confraternização”.

Desfalques

A equipe parintinense terá pelo menos quatro desfalques, contando com ele (Bruno Melo) para a partida, mas diz que o time está preparado para a partida. “Fomos campeões e vamos buscar a todo custo a vitória para que a festa seja ainda maior”, frisou.

Bruno comenta que um novo confronto vai acontecer em Terra Santa no dia 27 de janeiro para pagar a visita deles aqui em Parintins. Ele disse ainda haver um convite da equipe do Remo da cidade de Juruti/PA para uma entrega de faixa, mas diz que a equipe parintinense pode sim fazer a visita mais uma vez ao estado paraense, ainda, sem data marcada.

Dificuldades

“Sabemos do baixo momento em que vive o futebol parintinense hoje, mas vamos fazer esses jogos de confraternização em Parintins e nas cidades vizinhas levando o nome do Sul América e de Parintins para fortalecer, ajudando assim a reerguer o futebol parintinense”, manifestou o jogador.

Melo espera que “essa nova gestão Municipal olhe para o esporte da nossa cidade com mais carinho, não só o futebol mais todos os esportes, pois a prática esportiva trás saúde e tira jovens da ociosidade. A nova diretória da Liga também tem que preservar mais o gramado do estádio e que ele seja usado somente para jogos oficiais, assim como melhorar a estrutura do prédio, dando assim mais comodidade aos atletas e torcedores, fazendo com que o nosso futebol volte a crescer”.

Aos demais jogadores, Som Melo pede mais profissionalismo, pois o torcedor não vai ao estádio porque os mesmos jogadores de primeira divisão são vistos em peladas e campeonatos de bairros.

