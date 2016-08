Trabalhando na área da saúde há mais de 20 anos, Douglas Barbosa é mais um nome à disposição dos parintinenses na disputa a uma das vagas à Câmara Municipal de Parintins nas eleições de 2 de outubro.

Douglas Barbosa é candidato pelo Partido Progressista (PP) e de acordo com ele, “nossos representantes hoje são politizados. Temos que eleger vereadores que tenham compromisso com a comunidade, com o coletivo”.

Graduado em Ciências Biológicas pela UEA, Psicopedagogo pela INTA, Especialista em Estomatoterapia (tratamento de feridas) e agora Enfermeiro pela Universidade Paulista (UNIP), Douglas afirma que se sente preparado para lutar pelo povo de Parintins. “Não estou em busca de emprego, fazer oposição ou para puxar saco de prefeito. Quero uma oportunidade de poder ajudar o nosso povo e a nossa cidade. Fiscalizando, apresentando projetos e lutando junto com o executivo, para que o povo da minha cidade seja respeitado como gente”, enalteceu.

Barbosa diz ser conhecedor das dificuldades do parintinense porque também sente na pele o descaso. Dentre suas propostas frisa luta na área da saúde, no trânsito, no transporte escolar, na educação, no saneamento básico, no setor primário e na indústria moveleira.

O Enfermeiro realiza um trabalho voluntário com os diabéticos da cidade há mais de 10 anos com tratamento especializados e pequenos cortes.

“É muito triste ver nossas crianças do interior sem estudar porque não tem gasolina para pôr pelos menos em seus rabetas, mas tem 500 litros de gasolina todo mês para os atuais vereadores fazerem o que?”, finalizou o candidato.

Kedson Silva/JI