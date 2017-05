Técnicos da Gol avaliam positivamente as ações feitas no aeroporto de Parintins

Durante a tarde desta segunda-feira, 22 de maio, o prefeito Bi Garcia esteve reunido, em seu gabinete, com dois técnicos de segurança operacional da empresa Gol Linhas Aéreas para elencar todas as ações executadas pela Prefeitura no aeroporto Júlio Belém. No encontro também estiveram presentes as secretarias de Obras, Meio Ambiente e a direção do aeródromo local.

Na conversa, os técnicos da Gol fizeram um levantamento sobre as ações que serão realizadas pela companhia no 52º Festival Folclórico de Parintins. Foi anunciado no encontro que a empresa operará 69 voos no aeroporto Júlio Belém, no período de dez dias. Segundo os profissionais de segurança, ainda existe a possibilidade de aumento na quantidade de voos devido a demanda.

Para o prefeito Bi Garcia, a reunião foi excelente, em vista da avaliação positiva dos técnicos com relação a todas as ações feitas pela Prefeitura para melhorar a segurança no aeroporto. “Os técnicos reconheceram todo o nosso empenho em melhorar a segurança do aeroporto. Desde o início do ano estamos trabalhando de forma intensa, em diversas frentes, para que os pousos e decolagens ocorram sem oferecer nenhum risco em Parintins, atendendo a todas as exigências feitas pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil)”, frisa o prefeito.

Para oferecer todas as condições necessárias para que os aviões de pequeno, médio e grande porte pousem e decolem em segurança, a Prefeitura fez melhorias na pista, fez a manutenção do caminhão contra incêndio Rosenbauer Panther, fez a derrubada de vegetação na zona de transição e aproximação de aeronaves, e fez uma série de melhorias no raio x do aeródromo para aumentar a eficácia da fiscalização em bagagens.

SECOM

