TCE realiza curso de Administração Financeira e Orçamentária em Parintins

Com início nesta segunda-feira, 31 de outubro, e prosseguindo até a sexta-feira, 04 de novembro, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) realiza o curso de Administração Financeira e Orçamentária para atender as demandas de Parintins. As aulas serão ministradas no auditório do Colégio Batista, de 13h30min às 15h30min.

A qualificação oferecida pelo TCE-AM é parte integrante do Programa de Capacitação do Jurisdicionado do Amazonas (PCJAM), executado pela Escola de Contas Públicas do órgão em 12 municípios polos em todo o Amazonas ao longo do ano.

O analista de sistemas e colaborador da Escola de Contas do TCE-AM, Rodrigo Gadelha, fala sobre o intuito dos cursos oferecidos a partir do PCJAM. “O principal objetivo do programa em si é capacitar o jurisdicionado e levar o conhecimento para que eles façam uma boa prestação de contas, que façam um bom uso do dinheiro público. A gente também abre para a sociedade civil para conhecer como como é o processo e como deve-se cobrar”, sintetiza.

Segundo Gadelha, com a aplicação dos cursos em diversos municípios do Amazonas, o Tribunal de Contas espera que o processo de uso e aplicação do dinheiro público torne-se mais transparente. “Formando essas pessoas, levamos conhecimento para que eles sejam o controlador social do município, ajudando o tribunal de contas e a câmara municipal a fazer o controle, a fiscalização”, pontua. “Levamos esse conhecimento para aproximar o tribunal da gestão e a gestão da população”, finaliza.

As inscrições no curso de Administração Financeira e Orçamentária serão feitas no próprio auditório do Colégio Batista de Parintins antes do início da aula nesta segunda-feira. O curso é gratuito e aberto para toda a sociedade.

Daniel Sicsú/JI

