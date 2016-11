TCE-AM promove curso de Responsabilidade Fiscal, em Parintins

Parintins recebe nesta semana, de segunda (14) à sexta-feira (18), no auditório do CETI Gláucio Gonçalves, das 13h30min às 17h30min, mais uma etapa dos cursos de capacitação do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). O curso realizado no decorrer desta semana é o de Lei de Responsabilidade Fiscal e Controle Interno e Externo.

Assim como os outros cursos ministrados pelo TCE-AM em Parintins, o de Lei e Responsabilidade Fiscal e Controle Interno e Externo faz parte do Programa de Capacitação do Jurisdicionado do Amazonas (PCJAM), de responsabilidade da Escola de Contas Públicas do Tribunal.

O curso, destinado a profissionais do ramo de administração financeira, gestores públicos, estudantes e sociedade em geral, será ministrado pelo analista técnico do TCE-AM e diretor do setor específico de Leis de Responsabilidade Fiscal, Julio Alan.

O curso de Responsabilidade Fiscal completa a terceira e última etapa de 2016 de ações da Escola de Contas Públicas em Parintins. Anteriormente, a Escola havia realizado os cursos de Licitações e Contratos Administrativos/Transferências Voluntárias e Convênios e Administração Financeira e Orçamentária em Parintins.

A participação na capacitação é gratuita e pode ser feita antes do início das atividades no próprio auditório do CETI.

Daniel Sicsú/JI

