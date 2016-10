TCE-AM promove curso de licitações e contratos em Parintins

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), através da Escola de Contas Públicas, realiza durante em Parintins o curso de Licitações e Contratos Administrativos/Transferências Voluntárias e Convênios. O curso, que faz parte do Programa de Capacitação do Jurisdicionado do Amazonas, teve início na segunda-feira (10), no auditório do CETI Gláucio Gonçalves, e será encerrado nesta sexta (14), no auditório do Hospital Regional Jofre Cohen.

Com o intuito de abranger todo o estado com os cursos da Escola de Contas Públicas, o TCE-AM dividiu o Amazonas em 12 polos. Por ter uma posição geográfica estratégica, economia em evidência e uma população considerável, Parintins foi inserida dentre esses polos.

Para o instrutor do curso promovido pelo TCE-AM, o contabilista Elias Cruz da Silva, as aulas ministradas em Parintins dão à população o conhecimento sobre o que é licitação, suas etapas e o que abrange o processo licitatório. “A licitação pública consegue abranger todos os itens. Desde um copo descartável à impressora, fornecimento de combustível, de medicamentos, tudo se passa por licitação. É muito importante que a gente saiba como a administração pública adquire materiais e faz a contratação de bens e serviços”, explica.

Elias faz uma avaliação positiva do curso realizado em Parintins, que conta com a participação de servidores públicos, administradores de empresas, empresários, estudantes e comunidade em geral. “O curso tem sido bastante proveitoso. Os servidores de Parintins são muito interessados. A população está comparecendo, está participando do curso”, exalta.

Além do curso de Licitações e Contratos, a Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas oferece nos 12 polos de abrangência os cursos de Administração Pública, Controle Externo e Interno, Administração Financeira Orçamentária, Recursos Vinculados e Responsabilidade Fiscal.

