Tarde Alegre elege nova Cunhantã-Poranga e Porta-Estandarte Mirim

A pequena Luana dos Anjos foi a grande ganhadora do concurso que elegeu a nova cunhantã-poranga do Boi Caprichoso em 2017. A escolha foi feita ontem, 11, durante a realização de mais uma tarde alegre.

Junto com ela, se apresentaram ainda Sara dos Anjos, que ficou em segundo lugar, e Nicole Castro Pimentel, terceira colocada. Ambas candidatas arrancaram aplausos do publico expectador, ao evoluírem no palco do curral Zeca Xibelão e mostrar que a essência da brincadeira do boi-bumbá é presente no sonho dos pequenos torcedores.

Comandando pelo sócio, Walter Lobato, a tarde alegre teve a apresentação da nova Porta-Estandarte Mirim, Raone Mayara. O corpo de jurados foi composto pela professora Dalva Nascimento, o professor da Universidade Federal do Amazonas, Denilson Diniz, e o coreografo Jair Almeida.

No próximo domingo as vencedoras receberão das mãos do presidente do Boi Caprichoso, Baba Tupinambá, as premiações.

Marujada de Guerra está preparada para arena do Bumbódromo

O que seria mais um ensaio da Marujada de Guerra do Boi Caprichoso, no curral Zeca Xibelão, em Parintins, se tornou uma grande festa, com a demonstração de que os “ritmistas caboclos” estão preparados para a batalha das cores na arena do Bumbódromo, nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho. Antes do rufar dos tambores, o artista Juarez Lima exaltou o empenho de cada integrante do item 3 hexa campeão do festival de Parintins. “Esse é o ritmo que nos emociona”, afirma. O marujeiro Bacuri também foi homenageado pelo artista, em nome de todos os integrantes da marujada. O ensaio também foi marcado pelo sorteio que a diretora Social Rosa Cursino coordenou aos sócios em dia com suas mensalidades como forma de homenagem ao Dia dos Namorados. “Esse é o compromisso do presidente Babá Tupinambá, sempre valorizar o nosso sócio que cumpre com sua obrigação”, declarou. A energia da Nação Azul e Branca foi celebrada com a participação do ex- levantador de toadas e ex- amo do Caprichoso, Edilson Santana, que interpretou grandes clássicos azulados e emocionou o público. “Estou feliz em cantar novamente no curral Zeca Xibelão. Estou emocionado com o carinho que recebo de vocês. Muito obrigado”, afirmou. A partir desta segunda-feira, 12 de junho, o Caprichoso começa a contagem regressiva para o Boi de Rua 2017 no dia 24 de junho.

